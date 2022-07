L’été est arrivé, les hautes températures avec. Nous avons sélectionné et testé trois ventilateurs (Rowenta, Dyson et Xiaomi) afin de vous aiguiller vers votre futur meilleur ami brasseur d’air.

En bref

L’été 2022 s’apprête-t-il à battre de nouveaux records de chaleur ? Au vu des températures incroyablement hautes de juin, tout laisse penser que de nouvelles vagues caniculaires pourraient s’abattre sur la France dans les prochains mois. Qui dit hautes chaleurs dit généralement ruptures de stock pour les ventilateurs ou autres climatiseurs, et donc soirées compliquées. Dans cet article, nous vous proposons d’anticiper votre achat de ventilateur avant que les prix ne s’envolent et que les stocks ne soient au plus bas.

Rappelons également que la chaleur a de nombreux effets sur l’organisme, et il convient d’adopter de bonnes pratiques pour éviter le « coup de chaud » : s’hydrater, manger léger et éviter de sortir aux heures les plus chaudes sont notamment des gestes sanitaires à rappeler constamment, surtout aux personnes les plus fragiles.

Il est possible d’investir dans un climatiseur d’appoint pour faire baisser la température, mais le ventilateur est une solution plus pratique, moins onéreuse et plus écologique. Nous en avons sélectionné et testé trois pour vous aider à faire votre choix parmi les centaines de références plus ou moins bonnes du marché.

Xiaomi : des ventilateurs connectés à de petits prix

Connue pour ses smartphones, ses ordinateurs, ses trottinettes, ses écouteurs, ses téléviseurs et ses ampoules (pour à peu près tout en fait), la marque Xiaomi fait aussi des ventilateurs. Une de leur principale force est leur design tout blanc, extrêmement minimaliste et à des années-lumière des looks bourrins d’autres concurrents. Qui dit Xiaomi dit aussi connecté, toute la gamme Mi Smart Standing Fan peut se connecter au Wi-Fi pour être pilotée via l’application Xiaomi Home ou Google Assistant. « OK Google allume le ventilateur » est une réalité chez Xiaomi, même si beaucoup plus d’options sont proposées dans l’application Xiaomi Home.

La référence chez Xiaomi est le ventilateur Mi Smart Standing Fan 2, proposé à 99 euros sur le Mi Store (mais souvent en rupture de stock) et à 75 euros sur Amazon. Puisque nous n’avons pas réussi à en trouver un, nous avons testé la version plus compacte, le Mi Smart Standing Fan 2 Lite (environ 70 euros sur Amazon). La qualité du design est au rendez-vous (malgré un pied un peu petit, il faudra sans doute le placer sur une chaise) et la ventilation est très agréable, tout en étant silencieuse. Xiaomi prouve une nouvelle fois qu’il sait y faire en matière de rapport qualité-prix. L’application Xiaomi Home fonctionne très bien et permet de contrôler son ventilateur depuis son smartphone.

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2. // Source : Xiaomi

En bref

Joli design tout blanc

Application pour le contrôler à distance

Silencieux

Silencieux et puissant : le Rowenta Turbo Silence Extreme+

Alors oui, sur le papier, le ventilateur de Rowenta n’est pas le plus sexy. Son design est celui d’un ventilateur lambda. Il se pilote à l’aide d’une molette « à l’ancienne » et, côté connectivité, il n’y a rien. Pas de module Wi-Fi ou de module Bluetooth sur ce modèle, il s’agit d’un ventilateur on ne peut plus classique.

Pourtant, le Rowenta Turbo Silence Extreme+ est de loin celui qui fait le mieux son job. Son souffle est extrêmement puissant sans donner envie de tousser, son pied peut se réajuster facilement pour lui faire prendre de la hauteur et, cerise sur le gâteau, son mode nuit est exceptionnel. Il ne fait quasiment aucun bruit, c’est bluffant. Ses hélices tournent alors au ralenti, ce qui procure un doux sentiment de frais sans en faire trop. C’est de loin notre ventilateur préféré, surtout que son prix de 159 euros est rarement appliqué en réalité. On le trouve à 99 euros sur Amazon, ce qui en fait un ventilateur au très bon rapport qualité-prix. Surtout vu ses performances.

Le Rowenta Turbo Silence Extreme+. // Source : Rowenta

En bref

Le plus puissant de nos trois ventilateurs

Un mode silencieux vraiment silencieux

Un pied ajustable

(Mais pas connecté et un design pas très cool)

Le trop haut de gamme : Dyson Purifier Cool Formaldehyde

A-t-on besoin de présenter Dyson ? Vous connaissez sans doute la marque pour le design de ses produits. Le Purifier Cool Formaldehyde ne déroge pas à la règle. Oubliez les hélices, on peut passer sa main au travers de ce ventilateur pendant qu’il fonctionne, sans aucun risque. C’est indéniablement un joli produit que l’on a envie de mettre dans son salon ou dans sa chambre, ce qui n’est pas le cas des autres ventilateurs.

Le Dyson Purifier Cool Formaldehyde n’est d’ailleurs pas vendu en tant que ventilateur, mais en tant que purificateur d’air. Il filtre énormément de choses, ce qui en fait un produit dans une catégorie différente des deux précédentes références de cet article. Le tout est consultable depuis une application extrêmement complète, qui permet d’avoir des informations précises sur l’air extérieur et celui de sa pièce.

Cependant, à 699 euros, il s’agit surtout d’un produit de design. Sa ventilation n’a rien d’exceptionnel, il faut le placer en hauteur pour bien ressentir l’air frais et, surtout, les modes qui refroidissent vraiment la pièce font beaucoup de bruit.

Le Purifier Cool Formaldehyde. // Source : Dyson

En bref

Un design ultra-futuriste

Purifie l’air

Une application complète

(Ventilation faible)

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.