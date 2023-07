[Deal du Jour] Une chose est sûre, ce téléviseur de Samsung ne rentrera pas dans tous les salons. Avec sa diagonale de 190 cm, soit un écran de 75 pouces, il transformera votre coin cinéma en vraie salle de cinéma, pour peu que vous ayez la place. Il est actuellement en promotion pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Samsung de 75″ ?

Le téléviseur Crystal UHD TU75CU7105 75″ de Samsung est habituellement vendu 899 €. Pour les soldes, il profite d’une réduction de 100 €, et voit son prix passer à 799 € sur Ubaldi.

C’est quoi, ce téléviseur géant de Samsung ?

Le point fort de ce téléviseur Samsung est sa dalle géante de 75 pouces, soit près d’1,90 m de diagonale. Il est bien sûr indispensable de s’assurer que vous avez le bon meuble TV et la place nécessaire pour la mettre, ainsi que le recul suffisant pour la regarder. Ce téléviseur convient donc pour les intérieurs plutôt grands. Malgré ses dimensions, son design reste sobre et élégant. Loin de passer inaperçu, ses côtés sans bordure lui permettent pourtant de ne pas sembler trop massif, et favorisent l’immersion.

Pas seulement impressionnante par sa taille, la dalle LCD offre des couleurs vives et un excellent contraste. Dommage que la luminosité ne suive pas et que la dalle n’exploite son plein potentiel que si vous regardez des films en soirée, en faible luminosité. La dalle est compatible HDR10+ pour plus de détails, et une fonction d’upscaling 4K est disponible, afin d’optimiser les contenus 1080p. Niveau audio, il embarque les technologies OTS qui simule le mouvement d’un objet, et Q-Symphony, pour synchroniser les haut-parleurs avec une barre de son et obtenir un effet surround. Bien évidemment, l’achat d’une barre de son est plus que recommandé.

Tizen est un OS propre et ergnomique // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur 75″ est une bonne affaire pour les soldes ?

C’est une bonne affaire si vous avez envie d’avoir un téléviseur géant, difficile à cacher, dans votre salon. De plus, l’argument de ce téléviseur de Samsung sont avant tout sa taille et son prix, et il n’est clairement pas l’un des meilleurs appareils sur le marché. L’absence de ports HDMI 2.1 et son taux de rafraîchissement de 50 Hz seulement, ne le destinent pas particulièrement aux joueuses et aux joueurs à la recherche d’une expérience gaming avant tout. La PlayStation 5 et la Xbox Series tourneront sans problème, mais ne seront clairement pas optimisées ni mise en valeur. Jouer à Mario Kart 8 Deluxe à plusieurs, ou Zelda Tears of the Kingdom sur un si grand écran, sera par contre une sacrée expérience.

Enfin, le Samsung TU75CU7105 tourne sous Tizen OS, le système d’exploitation de Samsung. L’ergonomie et la fluidité sont au rendez-vous, même si les menus ont une légère tendance à ralentir par moments. Les plateformes de SVOD sont présentes et répondent tout de même bien. Enfin, il est doté de trois ports HDMI, d’un port USB, une sortie optique et est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

