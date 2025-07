Lecture Zen Résumer l'article

La gamme FE de Samsung se place entre deux générations classiques de smartphones, et est une version légèrement allégée du modèle standard. Le Galaxy S24 FE est donc à mi-chemin entre le milieu et le haut de gamme. Les quelques concessions faites pour baisser n’enlèvent rien à la qualité du smartphone, surtout lorsque son prix baisse presque de moitié.

Le Samsung Galaxy S24 FE 128 Go est commercialisé 749 € à sa sortie en octobre 2024. Il est en ce moment proposé au prix de 399 € sur le site de Boulanger, grâce à une offre de remboursement de 100 € disponible jusqu’au 10 août 2025, et 10 € de remise par tranche de 100 €.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le S24 FE reprend le style du Galaxy S24, le grand frère de la gamme de S24 de Samsung. Le design est toujours réussi, mais ce modèle FE possède des bordures un peu plus visibles. Rien de bien grave, car le S24 FE possède des allures de smartphone haut de gamme qui mettent en valeur la grande dalle AMOLED de 6,7 pouces. Au niveau des finitions, le FE embarque une certification d’étanchéité IP68, et résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau.

Le Galaxy S24 FE // Source : Numerama

Son écran à la définition Full HD+ et au pic de luminosité de 1900 nits est parfaitement visible et agréable à consulter en toutes circonstances. Certes, sa luminosité est inférieure aux modèles premium de la gamme S24, mais aucun problème pour visionner du contenu et jouer dans de bonnes conditions. Son taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 120 Hz pour une bonne fluidité dans l’interface et parmi les applications.

À ce prix, ce S24 FE est-il une bonne affaire ?

Le Galaxy S24 FE embarque la puce Exynos 2400. Que ce soit pour la navigation quotidienne, le multitâche ou même les jeux vidéo, elle s’en sort avec les honneurs. Les jeux tournent de manière fluide, à condition de ne pas pousser tous les réglages graphiques au maximum. D’ailleurs, selon les informations de nos confrères de Frandroid, cette même puce Exynos 2400 devrait également équiper le futur Galaxy S25 FE. Autrement dit, si vous envisagiez de patienter pour la prochaine génération, sachez que les évolutions côté performances pourraient être minimes. À moins de 400 € en période de soldes, le S24 FE reste donc une excellente affaire.

Niveau photo, Samsung est en terrain connu et le triple capteur prend des clichés de qualité, épaulés par Galaxy AI. Enfin, sa batterie de 4 700 mAh offre une autonomie jusqu’à 20 h. La charge de 25 W permet de remplir la batterie en moins d’1 h 30.

Les points à retenir sur Galaxy S24 FE :

Une dalle lumineuse de 6,7 pouces

La puce Exynos 2400

Une autonomie qui tient la journée complète

