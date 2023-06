Depuis le 28 juin, bons plans et réductions se multiplient à l’occasion des soldes d’été 2023. La Fnac, Amazon, Boulanger et des nombreux e-commerces proposent des produits high-tech en promotion et les PC portables n’y échappent pas. C’est une bonne occasion pour renouveler votre machine et s’équiper d’un bon laptop. Retrouvez 4 modèles d’ordinateur portable à saisir pendant les soldes.

Les ordinateurs portables sont essentiels, que ce soit au travail ou pour les études. Contrairement aux PC fixes, les laptops se transportent facilement dans un sac à dos pour ordinateur portable, et peuvent même vous accompagner pendant les vacances. Si vous êtes à la recherche d’un bon ordinateur portable, Numerama vous propose une sélection de PC portable en promotion durant les soldes d’été. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs PC de 2023 pour cibler vos besoins et ne pas céder à un achat compulsif.

Les 4 laptop en promos à ne pas manquer

Gamer MSI Katana 15″ à 1 274,99 € au lieu de 1 599,99 € Lenovo IdeaPad 3 à 449,99 € au lieu de 699,99 € Acer Swift EDGE 16″ à 899,99 € au lieu de 1 299 € Apple MacBook Air 13″ à 999 € au lieu de 1 199 €

1 MSI Katana 15 pouces : le PC portable gamer soldé

Le MSI Katana 15 est normalement vendu 1 599,99 €. Pendant les soldes, il est affiché au prix de 1 274,99 €, grâce au code promo 25DES299 à rentrer dans le panier.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR, de son doux nom, est un PC portable qui pèse pas moins de 2,25 kg. Ses dimensions de 24,9 × 359 × 259 mm le rendent tout de même transportable dans un sac. Son design sobre se prête bien à une utilisation professionnelle, mais le rétro éclairage RGB de son clavier ne trompe pas. Il est doté d’un écran de 15,6 pouces et d’une dalle IPS-LCD Full HD qui offre une résolution de 1920 × 1080 pixels. La luminosité et le contraste sont bons, et la colorimétrie parfaite. Point fort du MSI Katana, il propose un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, ce qui en fait un laptop idéal pour les joueuses et les joueurs.

Le MSI Katana 15″ est doté d’un clavier avec 4 zones LED RGB // Source : Numerama

Au rang des spécificités techniques, vous pouvez compter sur une carte graphique RTX 4070, couplée à un processeur Intel Core i7-12650H à 10 cœurs. 16 Go de RAM DDR5, et un SSD de 512 Go viennent compléter le tableau. En plus du gaming, ce PC portable MSI vous permet d’effectuer des tâches professionnelles comme du montage vidéo, ou d’utiliser des logiciels gourmands en ressources. Enfin, son autonomie d’environ 5 heures n’est pas la plus élevée sur le marché, prévoyez votre adaptateur secteur avec vous.

2 Lenovo IdeaPad 3, le moins cher

Le Lenovo IdeaPad 3 est habituellement vendu 699,99 €. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 449,99 € sur La Fnac.

Le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est un excellent PC portable dans sa catégorie. Fin et léger, il aborde un design classique et possède de bonnes finitions. Ses dimensions de 359.2 × 236.5 × 19.9 mm et son poids de 1,65 kg sont idéales pour le transport. Il embarque un écran Full HD anti-reflets, et une dalle IPS d’une résolution de 1920 × 1080 pixels. Son processeur Intel Quad Core i5 associé à 8 Go de mémoire vive offre une bonne fluidité et une grande polyvalence à l’ordinateur de Lenovo. Côté stockage, un SSD de 512 Go est présent.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 // Source : Numerama

Niveau connectique, vous trouverez trois ports USB (USB 2.0, USB-C 3.2 Gen et USB 3.2 Gen 1), une sortie vidéo HDMI, et des modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Son autonomie est malheureusement d’environ 4 heures seulement, mais c’est une des concessions à faire pour avoir un laptop abordable de qualité.

3 Acer Swift edge 16″ un bel écran OLED dans un PC portable léger

Le Pc Portable Swift Edge SFA16 d’Acer est normalement vendu 1 299 €. Dans le cadre des soldes d’été, il est proposé au prix de 899 € sur le site de Boulanger.

Avec le Swift Edge, Acer propose un PC portable aux bonnes finitions, malgré un châssis pas totalement rigide, à l’aspect bon marché. Son poids plume de 1,17 kg est un atout pour le transporter facilement dans un sac. L’écran OLED 16 pouces offre un excellent contraste et une très bonne luminosité. Dommage que la présence de reflets soit parfois un peu gênante, surtout si vous l’utilisez en extérieur. Notez que les bordures très fines et son format 16:10 favorise l’immersion, que ce soit pour visionner un film ou une série, ou pour se plonger dans le travail.

L’Acer Swift edge est fin et léger // Source : Numerama

Le Swift Edge s’accompagne du processeur AMD Ryzen 5 à 6 cœurs, ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Les performances sont globalement très bonnes, pour son petit gabarit. Vous pourrez travailler sans problème, y compris avec des logiciels gourmands, et les joueuses et les joueurs pourront profiter de jeux en Full HD qui tournent bien, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum. Deux ports USB-C 3.2 gen 2, 2 ports USB-A 3.2 gen 1 type C, un port HDMI 2.1 et une prise mini-jack composent la connectique. Il est aussi compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Enfin, l’autonomie promise est d’environ 7 h 30, soit une bonne journée d’utilisation avant de le recharger.

4 MacBook Air M1 13 pouces, le petit ordinateur portable d’Apple en promotion

Habituellement vendu 1 199 €, le MacBook Air M1 est au prix de 999 € pendant les soldes sur le site de La Fnac.

Le MacBook Air possède des dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Apple soigne les finitions, avec un châssis en aluminium qui offre de bonnes sensations de solidité. Son écran Rétina de 13,3 pouces offre une résolution de 2 560 × 1 600 pixels. L’image est excellente, et profite bonne luminosité, mais d’un contraste un peu en retrait. Le confort visuel est tout de même au rendez-vous, quel que soit le moment de la journée, grâce au filtre antireflet présent. Niveau clavier, la frappe est précise et confortable. Le MacBook Air M1 possède un SSD de 256 Go, assortit de 8 Go de RAM, et une puce à 8 cœurs. Vos applications tourneront sans aucun problème, et l’ultrabook est parfaitement adapté à un usage professionnel.

Le MacBook Air est un ordinateur portable qui convient pour les usages Source : Numerama

Dommage que la webcam intégrée ne propose qu’une résolution limitée de 720p. En dehors des performances, la puce M1 permet une très bonne autonomie comprise entre 10 h et 15 h d’utilisation. Ces qualités font que le laptop d’Apple convient aussi parfaitement aux étudiantes et étudiants qui recherchent un ordinateur portable compact, à la bonne autonomie.

