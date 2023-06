Qui a dit que les soldes d’été ce n’étaient que pour le textile ou la tech ? Les vélos électriques bénéficient aussi de promos et de prix cassés pendant les soldes — d’autant que les boutiques cherchent à faire de la place pour faire entrer les gammes 2023-2024. Et ça tombe bien, parce qu’un bon VAE, ce n’est pas donné. Vous pouvez compter sur les cyclistes aguerris de Numerama pour vous relayer les meilleurs modèles de vélos électriques soldés.

Depuis mercredi 28 juin, commerçants et boutiques en ligne regorgent de promotions et de bonnes affaires. Numerama suit de près cette opération commerciale d’ampleur nationale, et vous livre quotidiennement de nouvelles promos fraîches sur tous les produits tech dans son guide dédié.

Pour aller plus loin Soldes d’été 2023 : 5 conseils pour éviter les arnaques

Les vélos électriques font partie de ces produits onéreux qu’on est content d’obtenir avec ne serait-ce que, 10 % de remise. Il faut compter un budget d’au moins 1 000 € pour un VAE qui tienne la route et les modèles plus premium s’envolent au-dessus de la barre des 3 000 €. Les périodes de soldes et de promotions sont donc un excellent moment pour changer son deux-roue, passer à l’électrique ou même se mettre en selle. Découvrez dans ce guide spécial soldes, les vélos électriques soldés qui valent le coup dénichés par Julien Cadot.

Moustache Lundi 26.2 soldé à 1 699 €

C’est quoi la promo sur le Moustache Lundi 26.2 ?

Marque favorite de Julien, qui roule d’ailleurs en Samedi X Road 3, Moustache se démarque par la qualité des composants de ses vélos et leur confort à l’usage. Les noms des modèles de la marque ne passeront pas inaperçus, puisqu’ils commencent tous par un jour de la semaine. Le Lundi, est dédié aux vélos électriques de ville. Neuf, le vélo coûte 2 999 €. Le site Upway, connu pour la vente de cycles reconditionnés, le propose à 1 699 € pendant les soldes.

Pourquoi cette promotion sur ce VAE est-elle intéressante ?

Rarement un vélo Moustache, ou un vélo électrique à équipement équivalent, est vendu à ce prix. Certes, il s’agit d’un modèle reconditionné, mais pour le même prix, entre un vélo tout neuf milieu de gamme et ce vélo haut de gamme toujours performant, le choix est vite fait. Particulièrement adapté à la conduite en ville avec son cadre ouvert qu’on enfourche rapidement, le moteur et la batterie Bosch robustes finiront de convaincre. Il s’agit en plus de la réédition récente du Lundi et non un ancien modèle.

Caractéristiques techniques du Moustache Lundi 26.1 soldé

Le Moustache Lundi 26.2 s’adresse aux personnes mesurant entre 1,57 m et 1,70 m. Le moteur de 250 W est situé au niveau du pédalier et offre une assistance légère et naturelle sans sensations de tractions ni de propulsions. Le couple de 50 Nm est correct et amplement suffisant pour franchir la plupart des pentes à une bonne vitesse sans trop d’effort de pédalage. La batterie d’origine se charge en 3 h30 pour une autonomie d’environ 80 km. Upway précise que la batterie est à 93 % de sa capacité neuve, ce qui correspond à 372 Wh.

On retrouve la marque Shimano au niveau des freins. Il s’agit évidemment de freins à disque hydrauliques, sécurisants et précis. La transmission Nuvinci est d’une efficacité redoutable et passer les vitesses n’a jamais été aussi simple sur un vélo. Confortable et sécurisant, le Moustache Lundi 26.2 mettra tout le monde d’accord, surtout à ce prix.

Moma Bikes Ebikes-28 soldé à 1 099 €

C’est quoi la promotion sur le Moma Bikes Ebike-28

Aujourd’hui, c’est le modèle Ebike-28 qui nous intéresse. Proposé soldé à 1 300 € au lieu de 2 000 € sur le site officiel de la marque, nous l’avons trouvé à seulement 1 099 € sur le site spécialiste du cycle Alltricks

Des prix abordables, le recours à des marques reconnues comme Shimano pour ses composants ainsi qu’un marketing bien présent, ont permis à la marque Moma Bike de faire parler d’elle au-delà de ses frontières espagnoles. Moma s’illustre d’abord sur le secteur des vélos pliants, mais a su prouver avec sa gamme de VAE, qu’elle en avait encore sous la pédale.

Pourquoi cette promo sur ce VAE est intéressante ?

Ce qui interpelle sur ce modèle, c’est la taille de sa batterie. Non pas qu’elle soit beaucoup plus volumineuse que les autres, mais c’est surtout sa grande capacité qui dénote avec celles habituellement constatées sur les vélos électriques de ville. La batterie dispose, en effet, de 624 Wh de puissance, de quoi rouler une bonne centaine de kilomètres et même plus avant de devoir faire le plein. Intégrée au cadre du vélo, la batterie est amovible.

Caractéristiques techniques du Moma Ebike-28

Avec ses grands pneus de 28″, le vélo est plus adapté aux grandes personnes d’1,70 m à 1,95 m. Vous pourrez compter sur la qualité Shimano pour le changement des vitesses. Le moteur brushless de 250 W est placé sur le moyeu de la roue arrière. Avec son couple de 55 Nm, le moteur offre une prestation honnête et maintient une vitesse raisonnable dans les montées. En tout, quatre modes d’assistances sont disponibles et un écran LCD vous affiche les informations essentielles. Seuls les freins, bien qu’hydrauliques, restent en retrait à côté de la qualité des autres composants du vélo. Cette promotion est une bonne occasion pour investir dans un système de freinage Shimano avec les économies réalisées.

NEOMOUV Sinapia de Decathlon soldé à 999 €

C’est quoi cette promotion sur le NEOMOUV Sinapia de Decathlon

Decathlon applique une généreuse promotion sur son NEOMOUV Sinapia, habituellement vendu 1 840 €, en le faisant passer à 999 €.

Decathlon commercialise toute une gamme de vélos électrique allant du simple vélo de ville au VTT. Le magasin met également à disposition de sa clientèle, un service de location de vélo électrique.

Pourquoi cette promo sur le vélo électrique de Decathlon est-elle intéressante ?

La réputation de l’enseigne n’est plus à faire et Decathlon est souvent gage d’un bon rapport qualité-prix. Ce n’est cependant pas le cas sur toutes les références. La fiche technique du NEOMOUV Sinapia ne justifie d’ailleurs pas son prix initial de 1 800 €. À moins de 1 000 €, en revanche, il devient un excellent modèle pour s’équiper d’un bon vélo électrique de ville pour pas trop cher.

Vélo ville électrique – NEOMOUV Sinapia // Source : Numerama

Caractéristiques techniques du Neomouv Sinapia en solde chez Decathlon

La fiche technique du vélo, bien que modeste, remplit honnêtement le rôle qu’on attend d’un vélo électrique urbain. Disponibles uniquement dans sa version 26″, on le recommande davantage aux personnes mesurant entre 1,55 et 1,75 m. Confortable avec sa selle rembourrée, le cadre ouvert type hollandais facilite les multiples enjambements que requiert une utilisation en ville. Sa fourche suspendue absorbe les aspérités de la route pour un confort de conduite renforcé. Le moteur à capteur de pédalage de 250 W est placé au niveau de la roue arrière. Son couple de 45 Nm est dans une moyenne correcte et fournira l’aide nécessaire dans les pentes modérées et commencera à s’essouffler avec des dénivelés plus ardus. La batterie de 561 Wh vous accompagnera sur une petite centaine de kilomètres. Un petit écran LCD vous donne l’essentiel des informations.

Cannondale Treadwell Neo 2 soldé à 1 169 € au lieu de 1 799 €

C’est quoi cette promotion sur le Cannondale Treadwell Neo 2 ?

En dehors de tout promotion, le Connondale Treadwell Neo 2 coûte 1 799 €. On l’a trouvé remisé à seulement 1 169 € sur Alltricks.

La marque américaine s’est imposée sur le secteur du cycle depuis de nombreuses années. Fiables et durables, les vélos de la marque ont su se distinguer dans le temps grâce aux technologies innovantes qu’elle propose.

Pourquoi cette promo sur le VTC Treadwell Neo 2 de Connondale est-elle intéressante ?

Le Treadwell Neo 2 est un petit VTC léger de 17 kilos, capable de vous accompagner dans vos déplacements urbains quotidiens et de vous suivre le temps d’une escapade boisée un week-end. La marque est réputée pour son sérieux et la promotion de 500 € rend acceptable l’absence d’accessoires. Libre à vous d’investir avec la somme économisée dans un panier ou l’éclairage.

Cannondale VTC Treadwell Neo 2 // Source : Numerama

Caractéristiques techniques du Cannondale Treadwell Neo 2

Son moteur de 250 Wh placé sur le moyeu arrière ne réalisera pas de grands exploits, mais vous accompagnera aisément dans vos escapades. Agréable à conduire, il dispose de 7 vitesses et d’une batterie de 250 Wh lui conférant une autonomie annoncée de 75 km, parfois jugée un peu short. Le cadre est en aluminium et le diamètre des pneus est de 26 pouces. Ne comptez pas sur un écran pour indiquer votre allure, ce Cannondale est pragmatique et embarque le strict nécessaire pour rouler efficacement.

MOMA Bike E-MTB 29″ à 1 499 € au lieu de 1 699 €

C’est quoi cette promotion sur le Moma Bike E-MTB ?

Le VTT électrique MOMA Bike E-MTB 29″ est normalement vendu 1 699 €. Pendant les soldes d’été, il est proposé au prix de 1 499 €.

Déjà croisée dans ce guide, la marque MOMA revient avec cette fois, un VTT tout électrique. Les VTT électriques coûtent souvent très cher, mais ils sont devenus ces dernières années complètement incontournables, des amateurs de off road aux professionnels qui font des compétitions en VTTAE.

Pourquoi ce VTT Moma Bike soldé est-il intéressant ?

Pourtant, Moma Bikes proposent des engins à assistances électriques qui conservent le plaisir pur d’un VTT. Malgré son poids de 26 kg, il assure côté maniabilité, notamment grâce à sa fourche pensée pour rouler sur les routes accidentées. La motorisation Brushless 250W, couplée au système de pédalage assisté, réduise considérablement les efforts. Les sensations de conduites restent malgré tout intactes.

Caractéristiques techniques du MOMA Bike E-MTB

Côté confort, un guidon oversize (plus épais au centre) ajustable, la selle réglable et les suspensions hydrauliques sont appréciables, surtout sur les chemins accidentés. Les freins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière procurent une bonne sensation de sécurité, essentielles avec ce type de vélo. À portée de vue, un écran parfaitement lisible montre le niveau d’assistance au pédalage choisi, la vitesse, la distance parcourue et l’autonomie restante.

Attention toutefois à la tentation de le consulter, lors d’une descente dangereuse ou autre cascade risquées. L’autonomie est généreuse, puisqu’elle va jusqu’à 120 km, dans de bonnes conditions. Essentiel pour les balades en forêt et les pentes, le MOMA Bike E-MTB convient aussi pour circuler en ville dans la jungle urbaine. D’autant plus que sa batterie est amovible et peut être rechargée chez vous ou au bureau.

Pour aller plus loin avec les soldes d’été :

👉 Notre guide sur les meilleurs PC portables soldés

👉 Ne manquez aucun bon plan de la rédaction pendant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.