[Deal du Jour] Le MacBook Air et sa puissante puce M2 est un ultraportable performant et facilement transportable. Il dispose en plus d’une grande autonomie, pour en faire l’un des meilleurs ordinateurs portables du marché. Il est en ce moment à moins de 1 230 €.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M2 ?

Cdiscount propose une réduction sur le MacBook Air M2, modèle Minuit, avec un SSD de 256 Go. Vendu sur le store officiel d’Apple à 1 499 €, il est proposé pendant ces derniers jours de soldes au prix de 1 229 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, cet ordinateur d’Apple ?

Le MacBook Air M2 profite d’un excellent design et de très bonnes finitions. Sa taille et son poids de 1,24 kg font de l’ultraportable d’Apple un laptop parfait à transporter, et facile à glisser dans un sac adapté au transport des ordinateurs portables. Ses bordures sont légèrement arrondies, et l’écran et le capot sont complètement plats. Son épaisseur n’est que de 1,13 centimètre, mais il procure tout de même une sensation de robustesse appréciable, et il s’attrape et s’ouvre facilement. Une fois ouvert, le clavier Magic Keyboard aux touches rétroéclairées, et le trackpad multitouch, fonctionnent tous deux parfaitement bien. Le premier offre une frappe agréable tandis que le second est fluide et réactif.

Le MacBook Air M2 est doté d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces et d’une définition de 2560 × 1664 pixels. Bien qu’Apple fasse l’impasse sur l’OLED, la luminosité est suffisamment bonne pour une utilisation dans toutes les situations, y compris en pleine lumière. Vous devrez toutefois faire avec les quelques reflets de l’écran, toutefois peu gênants. Bien que la webcam, incluse dans l’encoche, propose du 1080p, une caméra externe ne sera pas de trop.

Le MacBook Air M2 // Source : Numerama

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire pour la fin des soldes ?

C’est bien sûr une excellente affaire à ce prix. Pour le comparer à d’autres modèles de la marque, vous pouvez consulter notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023. La puce M2, couplée à 8 cœurs, offre d’excellentes performances et une grande fluidité. Les logiciels s’ouvrent instantanément et les applications fonctionnent sans ramer ou faire chauffer l’ordinateur. Le laptop d’Apple est souvent l’ordinateur préféré des étudiantes et étudiants, grâce à ses dimensions et son côté pratique. Mais pour un usage professionnel, le MacBook Air M2 est aussi une excellente machine.

Niveau autonomie, ce MacBook Air vous tiendra une bonne journée d’utilisation. Il se recharge en moins de deux heures via le port magnétique MagSafe. Enfin, niveau connectiques, vous trouverez deux ports USB-C Thunderbolt 3, un connecteur MagSafe et une prise casque 3.5 mm.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Découvrez d’autres ordinateurs portables soldés

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones en solde

👉 Retrouvez notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.