[Deal du Jour] Comme les souris d’ordinateur, les claviers ont aussi droit à leurs modèles ergonomiques. Logitech, qui possède déjà une gamme de souris ergonomiques de qualité, propose ce clavier Ergo K860 sans fil. Pour la fin des soldes, son prix devient intéressant.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier ergonomique Logitech ?

Le clavier sans fil Logitech Ergo K860 est habituellement venu autour de 115 €. Pour la fin des soldes, il est disponible sur Amazon au prix de 88,50 €.

C’est quoi, ce clavier ergonomique de Logitech soldé ?

Le Ergo K860 s’adresse avant tout à celles et ceux qui passent leur journée devant leur clavier. Malgré son design tout en courbes, radicalement différent des claviers classiques, il possède tout de même des dimensions standard de 23,3 × 45,6 × 4,8 cm et un poids d’un peu plus d’1 Kg. Le clavier est robuste et les finitions sont bonnes, malgré la conception en plastique qui fait bon marché. S’ajoute un repose-poignets de 9 cm de profondeur, qui rend le K860 plus imposant qu’un modèle classique. Le repose-poignet ne peut pas être retiré du clavier, car il est indispensable à l’ergonomie.

Ce dernier offre un bon soutien pour les poignets et les paumes de la main et le confort est ainsi au rendez-vous, même après plusieurs heures d’utilisation. Les articulations sont soulagées au maximum et la tension musculaire est réduite. Vous pourrez de plus incliner le clavier vers l’avant grâce à de petits pieds réglables sous le clavier. Le clavier se connecte en Bluetooth ou avec le dongle USB fourni.

Le clavier Ergo K860 nécessite un petit temps d’adaptation // Source : Logitech

Est-ce que ce clavier ergonomique vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 90 € pour un bon clavier qui limite la fatigue des poignets, c’est un bon investissement. En plus du design qui dénote, l’emplacement des touches est par extension peu habituelle. Par sa forme en vague, le clavier est séparé en deux zones, et la barre espace est même coupée en deux. Après un temps d’adaptation plus ou moins long, la frappe se fait rapide et agréable, avec des touches qui épousent bien les doigts et des interrupteurs rapides. Le clavier est compatible avec les Mac et affiche la disposition des touches PC et Mac.

Vous retrouverez dans le K860 les fonctions classiques des claviers Logitech. Trois appareils peuvent être enregistrés pour passer de l’un à l’autre en fonction de l’ordinateur que vous utilisez. Les touches du clavier sont bien sûr personnalisables.

