[Deal du jour] Qui a dit que les Lego n’étaient que pour les enfants ? Pour les soldes d’été, La Fnac propose de nombreux sets de Lego pour adultes, avec une réduction de 20 %. Si vous rêvez de posséder un globe terrestre en briques, ou un Bowser géant, c’est le bon moment.

C’est quoi, cette promotion sur les Lego ?

Pour les soldes d’été, La Fnac propose une large sélection de Lego en réduction. Pour l’achat d’un Lego Adulte de la sélection, une remise de 20 % est appliquée, avec le code ADULTE20 à rentrer dans le panier.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

Quel Lego acheter durant les soldes ? Notre sélection de 5 modèles magnifiques

1. Lego Mario, Le Puissant Bowser à 215,99 € au lieu de 269,99 €

Le Lego Bowser est massif // Source : Lego

Lego propose une gamme estampillée Mario, avec de nombreux sets, qui ne se valent pas forcément. Le plus impressionnant à ce jour est sans doute ce Lego Bowser géant, fort de ses 2 807 pièces. Un Lego complexe qui possède des fonctionnalités amusantes, comme un lanceur de boules de feu et un bouton pour contrôler les mouvements de la tête et du cou. Les bras et les doigts sont aussi articulés. Ce Lego Bowser mesure plus de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur.

2. Lego Le globe terrestre à 183,99 € au lieu de 229,99 €

Il est en Lego, et pourtant il tourne ! // Source : Lego

Ce set Lego de 2 585 pièces fait partie de la gamme Lego Ideas, et représente un globe terrestre rétro. En dehors du fait qu’il soit plutôt cool (un globe terrestre en Lego !), les plaques des continents et des océans sont phosphorescentes et brillent la nuit. Le globe peut effectuer un mouvement de rotation grâce à des pièces ingénieuses conçues pour l’occasion. Vous pouvez customiser votre globe et ajouter des éléments, comme un bateau ou une boussole. Ce modèle mesure 40 cm de haut.

3. Lego Horizon Forbidden West Grand-Cou à 71,99 € au lieu de 89,99 €

Il y a même une petite figurine d’Aloy // Source : Lego

Ce modèle de 1 222 pièces est un Grand-cou, une des créatures mécaniques du jeu Horizon Forbidden West. Le Grand-cou repose sur un socle avec des quelques détails du paysage du jeu, et une minifigurine Aloy, ainsi qu’un Veilleur. Ce set n’est pas spécialement fait pour être manipulé, mais plus pour être exposé. Il n’en reste pas moins un modèle intéressant, surtout si vous êtes fans des jeux. Ses dimensions sont de 34 cm de haut, 23 cm de large et 17 cm de profondeur.

4. Lego La cabane dans l’arbre à 199,99 € au lieu de 249,99 €

Il y a même une petite table pour pique-niquer // Source : Lego

Vous ne le saviez pas, mais vous en rêviez. Cette cabane dans les arbres en Lego, de la gamme Lego Ideas, possède 3 036 pièces. Le set comprend une base de paysage et une cabane perchée dans un arbre. Cabane composée d’une chambre parentale, d’une salle de bains et d’une chambre d’enfants. Il contient deux jeux de feuilles interchangeables : des feuilles vertes pour l’été et des feuilles jaunes et marron pour l’automne. Ce modèle présente quelques fonctionnalités comme une carte au trésor et une pierre précieuse cachée, afin d’organiser une chasse au trésor. Bien que ce soit un modèle formidable à exposer, il fera aussi le bonheur des enfants en quête d’évasion. Le modèle mesure 37 cm de haut, 27 cm de large et 24 cm de profondeur.

5. Lego Star Wars, le Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort, à 55,99 € au lieu de 69,99 €

Un diorama minimaliste, mais vraiment chouette // Source : Lego

Ce diorama est simple et plutôt rapide à monter, avec ses 665 pièces. Le résultat vaut tout de même le coup, pour un set minimaliste qui renvoie à une des scènes les plus connues de la trilogie Star Wars originale. Un joli modèle à exposer, qui mesure 10 cm de haut, 22 cm de large et 15 cm de profondeur.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Consultez notre guide spécial smartphones soldés

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Notre sélection des meilleurs téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.