Vous êtes à la recherche de votre prochain téléviseur et souhaitez profiter des soldes pour trouver un TV 4K OLED pas trop cher ? Les bons plans continuent à l’occasion des soldes d’été et les télés bénéficient de réductions vraiment intéressantes. Retrouvez 5 modèles de téléviseur qui valent le coup, pour remplacer votre vieille télé et passer à la 4K.

Les téléviseurs occupent une place importante dans le foyer, que ce soit pour les soirées cinéma en famille devant les nouveaux films et séries de Netflix, ou pour jouer à Final Fantasy XVI et en prendre plein les yeux. Présents depuis toujours dans les maisons et les appartements, ils sont devenus un élément essentiel, choisi avec soin. Surtout depuis l’arrivée de la SVOD et du cinéma à la maison et la démocratisation des jeux vidéo. Notre guide des meilleures TV de 2023 est justement utile pour trouver le téléviseur idéal en fonction de votre utilisation.

Pendant les soldes, les téléviseurs profitent, eux aussi, de rabais et certains revendeurs cassent les prix. Numerama vous propose une sélection de téléviseurs 4K, du premier prix au très haut de gamme, tous en promotion durant les soldes d’été.

👉 Ne ratez aucune des meilleures promos tech, elles sont dans notre guide spécial soldes été 2023.

5 téléviseurs en solde à ne pas manquer pendant les soldes :

1. The Frame 2023 QLED 50″ à 839 € au lieu de 1 199 €

2. Samsung Neo QLED QE55QN700B 55″ à 934,99 € au lieu de 1 400 €

3. Xiaomi Q2 QLED 50″ à 449 € au lieu de 699 €

4. TV LED Philips Ambilight The One 55″ à 699 € au lieu de 799 €

5. Samsung Crystal UHD LED 55″ à 399 € au lieu de 549,99 €

1. The Frame 2023 : le plus beau téléviseur soldé

Le téléviseur The Frame 50 pouces, de Samsung, est normalement vendu 1 199 €. Pendant les soldes, il est affiché au prix de 839 € chez Rue du Commerce.

The Frame possède une dalle QLED d’une diagonale de 50 pouces, soit 127 cm. Un téléviseur n’est pas toujours facile à caser dans un salon, celui de Samsung a la particularité de posséder un design épuré, avec un cadre autour de l’écran, qui lui donne une allure de tableau. Idéal pour les amateurs d’art ou les personnes qui n’aiment pas les écrans traditionnels, The Frame peut afficher une œuvre d’art lorsqu’il ne sert pas à regarder un film. Une fois en veille, sa dalle, dotée d’un revêtement mat, permet d’afficher des peintures ou photographies, pour un effet musée. Malheureusement, si certaines œuvres sont disponibles gratuitement, d’autres nécessitent un abonnement mensuel sur l’Art Store, au prix de 4,99 € par mois.

The Frame tient autant d’un tableau que d’un téléviseur // Source : Numerama

The Frame est compatible HDMI 2.1 et gère la 4K avec un taux de rafraîchissement variable 100/120 Hz. C’est donc un téléviseur idéal pour le cinéma, comme pour les jeux vidéo sur console nouvelle génération. Sa dalle QLED affiche de la 4K Ultra HD et est compatible HDR10+, mais pas Dolby Vision. Quelques soucis de contrastes et de noirs sur certains contenus sont à déplorer, mais les réglages permettent de les corriger, sinon de les atténuer. Une sortie audio numérique optique permet de brancher une installation sonore externe, afin de pallier les faiblesses des haut-parleurs, pas assez puissants. Enfin, le système d’exploitation Tizen, compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, habille The Frame. Le menu est fluide et la navigation ergonomique, avec les applications et les services de SVOD classiques.

2. Samsung Neo QLED en promotion, le top de l’image

Le téléviseur Samsung QE55QN700B est habituellement vendu autour de 1 300 €. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 934,99 euros chez Cdiscount, avec le code promo 25DES299 à rentrer dans le panier.

Le téléviseur Neo QLED de Samsung de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm, offre une définition 8K de 7 680 × 4 320 pixels. À l’heure où presque tout le monde est passé à la 4K, Samsung à déjà un coup d’avance. Le QE55 s’équipe d’ailleurs du processeur Quantum Processor Lite 8K, afin d’upscaler les contenus 4K en 8K. Quant à l’écran Neo QLED, c’est en fait une dalle QLED rétroéclairé via des Mini LED, pour profiter d’une luminosité, et d’un contraste mieux maitrisé. Dans les faits, cette technologie n’apporte pas grand-chose de plus que l’OLED, mais la qualité d’image est au moins au rendez-vous. Ce téléviseur est compatible HDR10 et HDR10+, mais, Samsung oblige, pas de Dolby Vision à l’horizon. Configurée en 4K, vous pourrez profiter d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, idéal pour la PS5 et la Xbox Series.

La technologie Neo QLED permet une grande luminosité // Source : Numerama

Niveau audio, les deux haut-parleurs de 30 W sont compatibles avec le Dolby Atmos, mais une barre de son ne sera pas de trop pour l’immersion. TizenOS accompagne le QE55 et propose une interface claire et une navigation rapide. Les applications et plateformes de SVOD habituelles sont présentes, et Alexa et Google Assistant vous permettent de naviguer dans les menus au son de votre voix.

3. Xiaomi Q2 QLED 50 pouces, le bon rapport qualité prix des soldes

Le téléviseur Q2 QLED modèle 50 pouces, de Xiaomi, est habituellement vendu 699 €. Pour les soldes, il est proposé au prix de 499 € sur le site officiel de Xiaomi. Sachez que les modèles 55 pouces et 65 pouces sont aussi disponibles en promotion.

Sortie à la fin de l’année 2022, cette gamme QLED de Xiaomi est abordable, sans renier sur la qualité. Le design des Q2 est classique, avec un cadre aux bordures très fines et un socle métallique minimaliste. La dalle profite d’une grande place et offre une image ultra HD 4K QLED, pour une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Sans atteindre le niveau d’un écran OLED, la luminosité est correcte et l’image parfaitement équilibrée. Le HDR est de la partie, ainsi que le mode Dolby Vision IQ, qui adapte la luminosité de l’écran à la lumière ambiante, pour offrir plus de détails. Dans les faits, il y a peu de différences avec le Dolby Vision. La luminosité et le contraste sont toutefois parfaitement optimisés pour du milieu de gamme. Côté son, deux haut-parleurs d’une bonne puissance de 15 W délivrent un son compatible Dolby Atmos et DTS-X.

Les bordures fines du Q2 aident à l’immersion Source : Numerama

Les joueuses et les joueurs se contenteront d’un taux de rafraichissement limité à 60 Hz et de l’absence de port HDMI 2.1. Si vous y branchez votre PS5 ou Xbox Series, les jeux tourneront malgré tout sans aucun problème. Niveau connectiques d’ailleurs, vous trouverez 3 ports HDMI, deux ports USB, une sortie optique, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet. Google TV sert de système d’exploitation aux Q2. L’OS est fluide et la navigation dans les menus est bien faite, avec vos applications et vos services de SVOD visibles facilement, et une fonction de suggestion de contenu pertinente. Google Assistant est de la partie, afin de commander votre téléviseur à la voix.

4. Le téléviseur LED The One de Philips avec la magie Ambilight et 100 € de moins

Le téléviseur Phillips Ambilight 55PUS8897 The One de 55 pouces est normalement vendu 799 €. Il est proposé pendant les soldes au prix de 699 € chez Darty.

The One est une gamme de téléviseur 4K Ultra HD avec une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Ni OLED ni QLED, mais une dalle LED d’excellente qualité, qui supporte les contenus en Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 et HDR 10+. La luminosité et le contraste sont suffisamment bons pour offrir une image claire et nette, avec des noirs vraiment noirs, surtout en Dolby Atmos. Si vous avez déjà gouté à l’OLED, la lumière peut paraître un peu faible par moments. Cependant, les préréglages du téléviseur sont calibrés pour obtenir le meilleur de la dalle, avec un mode Dolby Vision Sombre pour le cinéma et un mode Jeux Vidéo. Attention toutefois avec la saturation pour ce dernier. Notez que le taux de rafraichissement de 100 Hz est adapté aux sessions jeux vidéo. Côté audio, les deux enceintes apportent un son plutôt clair, mais légèrement en retrait. Une barre de son tirera pleinement parti du Dolby Atmos.

L’Ambilight apporte la dose d’immersion en plus, ou peut servir de lumière d’appoint // Source : Numerama

La technologie Ambilight projette de la lumière derrière l’écran, grâce à des LED sur la face arrière. Ces dernières s’adaptent à l’image sur l’écran, et prolongent les couleurs sur votre mur. Les LED peuvent aussi projeter uniquement une lumière d’ambiance, de la couleur et de l’intensité de votre choix. L’Ambilight peut bien sûr être désactivé si vous n’en trouvez pas l’utilité. Enfin, les téléviseurs The One tournent sous Android TV. Les menus sont bien pensés, et les services de SVOD facilement accessibles. Vous pourrez aussi contrôler votre téléviseur avec les commandes vocales, via l’Assistant Google ou encore Alexa.

5. Samsung Crystal UHD LED, le téléviseur en solde pas cher

Le téléviseur Samsung 55CU7175U est normalement vendu 549,99 €. Pour les soldes d’été, il est disponible au prix de 399 € chez Rue du Commerce.

Le téléviseur TV Samsung Crystal UHD de 55 pouces est un téléviseur LED basique. Sous le nom Crystal UHD se cache juste un argument commercial. Dans l’ensemble, le téléviseur de Samsung est tout de même de qualité, avec une définition en 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels, et un processeur 4K qui upscale les flux vidéo entrants en 4K. Le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz, mais le gaming est parfaitement possible avec une console de salon. Pour le cinéma et les séries, le HDR10, le HDR10+ et HDR HLG sont présents. L’image est détaillée et les couleurs riches. Deux haut-parleurs de 10 W offrent un audio satisfaisant, compatibles avec Dolby Audio et Dolby Digital Plus, mais qui manquent de puissance. L’achat d’une barre de son ne sera pas de trop pour une meilleure expérience.

Derrière le nom Crystal UHD, un téléviseur LED classique, mais efficace // Source : Numerama

Le logiciel maison TizenOS habille ce téléviseur, avec les services de SVOD et applications habituelles. Le téléviseur de Samsung est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, pour naviguer à la voix dans le téléviseur.

