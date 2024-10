Lecture Zen Résumer l'article

Tous les ans, le groupe Fnac Darty publie son « baromètre du SAV », qui indique quelles sont les marques avec le moins de problèmes. Smartphones, ordinateurs, électroménager, casques, consoles… Toutes les grandes catégories sont scrutées.

Dans la communication des grandes marques, la fiabilité et la réparabilité sont devenus des critères de vente aussi importants que les caractéristiques techniques. Les géants de la tech et de l’électroménager promettent tous que leurs appareils peuvent durer plusieurs années et, qu’en cas de problème, la réparation est facile. Il y a évidemment un décalage entre la promesse et la réalité, en tout cas chez certains constructeurs.

Tous les ans, le groupe Fnac Darty publie ce qu’il qualifie de « baromètre du SAV ». Un exercice de transparence amusant pour le plus grand distributeur d’électronique de France, qui dévoile les secrets de son service après-vente. Fiabilité du produit, facilité de réparation, âge moyen avant problème, prix des pièces détachées… Plusieurs critères sont analysés, afin de délivrer une note à chaque marque dans chaque catégorie où elle officie. Fnac Darty indique à Numerama qu’il ne retient que les produits les plus vendus, pour ne pas fausser son classement. Le nouveau baromètre a été présenté le 1er octobre 2024.

Les univers scrutés par le Baromètre du SAV de Fnac Darty. // Source : Capture Numerama

Apple est premier dans (presque) toutes ses catégories

Dans l’imaginaire collectif, Apple est l’entreprise tech la plus premium. Ce statut se traduit-il dans les retours au service après-vente ? À en croire Fnac Darty, la réponse est oui.

Dans les catégories smartphones, montres connectées, écouteurs, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et tablettes tactiles, le marque californienne arrive systématiquement première, parfois avec une avance nette sur ses concurrents. Apple se distingue des autres par la durabilité et fiabilité de ses produits, en plus de pièces disponibles pendant plusieurs années. À noter que Samsung arrive troisième dans la catégorie smartphone derrière Honor, malgré des résultats très élevés.

Les classements pour les smartphones, les montres connectées et les ordinateurs portables. On apprend notamment que les clients changent, en moyenne, d’ordinateur tous les 4 ans. // Source : Baromètre Fnac Darty

Seule catégorie où Apple n’est pas premier : les enceintes connectées. Les HomePod arrivent à la seconde position derrière les produits de Marshall, mais devancent Google et Sonos. On remarque d’ailleurs que Sonos, l’auto-proclamé « Apple du son », arrive très souvent à la dernière position. La complexité d’utilisation de ses produits, en plus de l’indisponibilité de pièces pour les réparer, semble fâcher les clients.

Enfin, le casque AirPods Max, malgré un succès de plus en plus populaire, n’est pas dans le classement de Fnac Darty. Ses ventes et le nombre de retours ne sont pas assez conséquents pour que Fnac Darty puisse le classer.

Le classement pour les enceintes connectées et les écouteurs sans fil. La moyenne est très basse pour les écouteurs, avec une domination d’Apple, Samsung et Huawei. // Source : Baromètre Fnac Darty

Nintendo et les trottinettes électriques, les grands perdants du baromètre du SAV

Avec un score de durabilité moyen de 1 sur 5, la catégorie des trottinettes électriques est, de loin, celle qui pose le plus de problèmes au SAV de Fnac Darty. Même les imprimantes, des produits que l’on aime détester, disposent d’un plus grand taux de satisfaction. Xiaomi et Segway, les deux meilleurs sur la catégorie des trottinettes, ont de très mauvais scores de fiabilité et de durabilité, malgré une bonne capacité de réparation.

Autre enseignement : certaines marques populaires, comme Nintendo ou Dyson, n’ont pas de très bons taux de satisfaction. Dans la catégorie consoles, la Nintendo Switch arrive à la dernière position, alors que la Xbox est première. La différence avec PlayStation est petite, mais la fiabilité de la Switch n’est pas excellente (son score est néanmoins dans la bonne partie du tableau). Dyson, sur les catégories aspirateur-balai, aspirateur sans sac, ventilateur et purificateur, n’est jamais premier. Le haut de gamme ne rime pas toujours avec tranquillité d’esprit.

Les trottinettes ont toutes des problèmes de fiabilité. Côte consoles, les produits durent longtemps, mais Nintendo s’en sort un peu moins bien. // Source : Baromètre Fnac Darty

Dans son baromètre du SAV, Fnac Darty compare aussi l’électroménager (réfrigérateurs, fours, machine à laver), les appareils photo, les drones ou les produits d’hygiène. Un bon moyen de ne pas faire une erreur avant d’acheter un de ces produits que l’on change rarement.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+