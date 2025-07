Lecture Zen Résumer l'article

Malgré quelques défauts persistants, le Galaxy Z Fold 7 est le premier smartphone pliant de Samsung qui n’est pas contraignant au quotidien. Plus simple à tenir, beaucoup plus fin, extrêmement léger et moins dérangeant une fois ouvert, il préaugure une révolution pour le marché du smartphone.

Samsung a pris son temps, mais a enfin perfectionné son « Galaxy Fold ».

Après un premier modèle aux airs de prototype en 2019, la marque s’était contentée d’évolutions minimes entre 2020 et 2024. La tablette capable de se transformer en smartphone a toujours été excellente sur le papier, mais trop contraignante pour convenir à tous les utilisateurs. Ses principaux défauts étaient le pli au milieu de l’écran, son épaisseur une fois fermé et plus généralement son manque de compétitivité face aux fleurons des marques chinoises (Oppo, Honor, Xiaomi, Huawei…)

Avec le Galaxy Z Fold 7, Samsung corrige presque tout. Si le prix de l’appareil reste le principal frein à l’achat (2 199 euros), les autres défauts ont tous été éliminés. Remplacer son iPhone ou son Galaxy S par un Z Fold n’est plus inenvisageable.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Finesse et légèreté très appréciées

Autonomie très satisfaisante

Presque parfait en photo

On peut enfin l’utiliser au quotidien Points faibles Trop instable sur une table

Le pli reste un peu visible

Pas de batterie silicium-carbone

L’abandon du S-Pen est dommage

Le prix, encore et toujours

Le premier Samsung Galaxy Z Fold qui ressemble à un smartphone

Le Galaxy Z Fold 7 a beau être un smartphone conçu pour être déplié (avec un grand écran de 8 pouces à la clé), c’est quand il est fermé qu’il est le plus intéressant.

Pour la première fois et après des années de résistance, Samsung propose un format qui ressemble enfin aux autres smartphones. Adieu l’appareil qui s’étend en longueur telle une télécommande, place à un écran de 6,5 pouces au format 21:9, comme sur un Galaxy S25+ par exemple. Une évolution en apparence anodine, mais qui fait du Z Fold 7 un smartphone normal une fois en main. On peut se balader dans la rue avec et passer inaperçu, là où les précédents modèles semblaient difformes.

Refermé, le Galaxy Z Fold 7 ne donne pas l’impression de tenir un monstre. C’est déjà une avancée ! // Source : Numerama

Autre changement capital : la finesse. Si 8,9 mm reste une contre-performance par rapport aux autres téléphones haut de gamme (8,2 mm pour le Galaxy S25 Ultra et 8,3 mm pour l’iPhone 16 Pro Max), la différence par rapport au Galaxy Z Fold 7 est immense. On passe de 12,1 mm à 8,9 mm, soit une économie de 3 mm. Il est fort probable que de nombreuses personnes tentées par le Fold, mais jusque-là réfractaires à son format, se laissent enfin tenter. Nous ne pouvons que les encourager à le faire : le Galaxy Z Fold 7 est ce que nous espérions depuis des années. Son poids de 215 grammes, versus 239 grammes sur l’ancien modèle, en fait un appareil plus léger que d’autres smartphones non pliables.

La finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 est vraiment impressionnante. Aller plus bas n’aurait plus beaucoup d’intérêt. // Source : Numerama

Déplié, le Galaxy Z Fold 7 dispose d’une finesse de 4,2 mm. C’est un record pour un smartphone Samsung : le Z Fold 7 fait mieux que le Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm. En main, c’est tout bonnement impressionnant. Même le dernier iPad Pro d’Apple, avec ses impressionnants 5,1 mm, est plus épais.

Une erreur de conception sur l’emplacement de l’appareil photo

Pour la première fois, un Galaxy Z Fold dispose donc d’un design « normal ». Les propriétaires de cet appareil disposent d’une tablette capable de se plier en deux et de devenir un smartphone normal.

Malgré tout, il y a un défaut important auquel Samsung ne semble pas avoir pensé : l’équilibre de son produit. Le module caméra du Z Fold 7, qui est disposé verticalement dans le coin supérieur gauche du smartphone, est très mal positionné. Posé sur une table, le Galaxy Z Fold 7 est un des smartphones les plus instables testés par Numerama. Impossible de toucher son écran sans le faire trembler dans tous les sens : c’est une vraie erreur de conception.

Ça ne se voit peut-être pas sur cette photo, mais le déséquilibre du Z Fold 7 est ahurissant. Il bascule totalement dès qu’on le touche. // Source : Numerama

Cette erreur est d’autant plus regrettable que le Galaxy S25 Edge, l’autre smartphone fin de Samsung, souffre du même problème. Samsung aurait dû anticiper ce problème et opter pour un module caméra horizontal, qui équilibre l’appareil, comme Google ou Apple avec ses futurs iPhone 17.

Plié, déplié, à moitié plié, à l’envers… Un format si polyvalent

Évidemment, la force du Galaxy Z Fold 7 n’est pas son épaisseur une fois plié. Ce qui fait la magie de ce format est sa capacité à transformer un simple téléphone en une tablette, le tout avec des options intermédiaires. Ainsi, le Galaxy Z Fold 7 a plusieurs « modes » :

Plié : il propose un écran de smartphone de 6,5 pouces, on ne vous apprend rien.

il propose un écran de smartphone de 6,5 pouces, on ne vous apprend rien. Déplié : on passe à une tablette de 8 pouces, qui rappelle l’iPad mini.

on passe à une tablette de 8 pouces, qui rappelle l’iPad mini. À moitié plié : imaginez un ordinateur portable ou une Nintendo DS. On peut s’en servir pour afficher un contenu sur le haut de l’écran et une autre application en bas.

imaginez un ordinateur portable ou une Nintendo DS. On peut s’en servir pour afficher un contenu sur le haut de l’écran et une autre application en bas. Mode tente : le Z Fold peut aussi utiliser son écran de couverture et se plier à moitié pour tenir droit.

: le Z Fold peut aussi utiliser son écran de couverture et se plier à moitié pour tenir droit. Selfie déplié : Déplié, le Z Fold 7 peut être retourné pour prendre des selfies avec le module caméra principal. On a alors une qualité introuvable ailleurs et un écran pour avoir un retour.

Sous certains angles, on peut encore apercevoir le pli au milieu de l’écran. Mais il est beaucoup moins visible qu’autrefois. // Source : Numerama

Avec toute cette polyvalence, le tout dans un smartphone relativement « normal », le Galaxy Z Fold 7 est imbattable sur le secteur des smartphones haut de gamme. Même le pli au milieu de l’écran, longtemps défaut principal de cette catégorie, a diminué. Il reste présent (ne vous fiez pas au marketing des marques), mais est moins embêtant. Il ne manque plus qu’à éliminer ce défaut une bonne fois pour toutes.

Une autonomie très coriace malgré un choix qui pourrait être plus ambitieux

Un mot rapide sur la batterie du Z Fold 7, qui nous a beaucoup irrité lors de l’annonce du smartphone.

Pour aller plus loin Samsung se laisse distancer par la Chine et n’adopte toujours pas les batteries silicium-carbone

En cause : Samsung continue d’utiliser une batterie lithium-ion sur son appareil quand ses concurrents chinois adoptent tous le silicium-carbone, nouvelle technologie révolutionnaire qui permet d’augmenter la capacité d’une batterie de 25 % dans un même encombrement. En résulte un Z Fold 7 ultra-fin avec une batterie de 4 400 mAh, quand son rival chinois, le Honor Magic V5, propose 5 820 mAh avec une épaisseur encore plus fine.

Appareil Technologie de batterie Finesse déplié Poids Capacité batterie Puissance recharge max Samsung Galaxy Z Fold 7 Lithium-ion 4,2 mm 215 g 4400 mAh 25 W Honor Magic V5 Silicium-carbone 4,1 mm 217 g 5820 mAh 66 W Oppo Find N5 Silicium-carbone 4,2 mm 229 g 5600 mAh 80 W Huawei Mate X6 Silicium-carbone 4,6 mm 230 g 5110 mAh 66 W Google Pixel 9 Pro Fold Lithium-ion 5,1 mm 257 g 4 650 mAh 30 W Samsung Galaxy Z Fold 6 Lithium-ion 5,6 mm 239 g 4400 mAh 25 W

Si nous ne pouvons qu’être frustrés par le choix de Samsung (surtout à 2 200 euros), force est de constater que l’autonomie est loin d’être un problème sur le Z Fold 7. On termine la journée autour des 30-40 % de batterie, ce qui est difficilement un problème. Il n’y a plus qu’à espérer que le futur Z Fold 8, grâce au silicium-carbone, passe la barre des deux jours de batterie.

Concernant les performances et le logiciel, le Galaxy Z Fold 7 vient avec la crème de la crème. La puce Snapdragon 8 Elite et One UI 8 offrent tout ce qu’il faut.

Une qualité photo en amélioration : il ne lui manque plus qu’un zoom

Dernier point : la photo. Si le Z Fold 7 n’est pas aussi « Ultra » que ce que Samsung prétend (il se contente d’un zoom optique x3 sans module périscopique), le passage à un capteur de 200 Mpix est une excellente nouvelle pour l’appareil. Elle offre au téléphone plus de capacités de jour comme de nuit, avec en bonus la possibilité de prendre des photos sur très grand écran.

De jour, le Z Fold 7 est aussi bon que le Z Fold 6. // Source : Numerama

C’est la nuit que l’écart est le plus visible : le Z Fold 7 profite vraiment du 200 Mpix. // Source : Numerama

Réaliser des selfies avec la caméra arrière est facile grâce aux deux écrans du Fold. // Source : Numerama

Photographier un feu d’artifice avec un smartphone est rarement facile : le Z Fold 7 capture parfaitement l’instant. // Source : Numerama

En concert, les 200 Mpix offrent des détails rares pour un capteur principal. // Source : Numerama

Bref, et pour la première fois, le Galaxy Z Fold 7 n’est pas très en dessous des Galaxy S. Il fait même mieux que les modèles normaux, mais reste en retrait du Galaxy S25 Ultra. Un Z Fold 7 Ultra avec un module caméra géant n’aurait pas été en trop.

Le moment de succomber aux smartphones pliants est-il venu ? Si vous avez toujours rêvé d’un « Fold », assurément. Autrement, les deux prochaines générations pourraient être les vraies révolutions. Les premières sans aucun défaut et, espérons-le, avec des baisses de prix.

