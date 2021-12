Les meilleurs cadeaux de Noël de dernière minute pour personnes très en retard

Si vous faites partie de ces personnes qui n’ont toujours pas acheté leurs cadeaux de fin d’année, n’ayez crainte : vous êtes au bon endroit.

Il n’y a pas de honte à ne pas avoir encore acheté tous les cadeaux de Noël que vous devez offrir cette année. Par contre, il y a un repas qui se rapproche à chaque seconde que vous passez à lire cet article, alors on ne va pas y aller par quatre chemins : voilà une sélection de cadeaux, la plupart dématérialisés, que vous n’avez pas à aller chercher, et que vous n’avez pas à commander. Vous n’êtes même pas obligés de les imprimer, et vous avez la garantie qu’ils arriveront à temps.

Numerama a également réalisé des guides pour vous aider à trouver le cadeau de Noël parfait en fonction de votre budget et de vos goûts : vous pouvez retrouver nos sélections de cadeaux à moins de 100 euros, ceux à moins de 45 euros, ceux à moins de 20 euros, et même ceux à moins de 10 euros. Vous pourrez également gâter les fans d’astronomie, les fans de science-fiction et de fantasy, et les personnes qui n’aiment pas trop la tech avec ces guides spécialisés.

Mais bon, ne nous voilons pas la face : si vous êtes ici, c’est que vous êtes pressés, alors allons-y.

Pour les joueurs et les joueuses

Le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est une valeur sure pour les amateurs de jeux vidéo. Si vous connaissez une personne en possession d’une Xbox ou d’un ordinateur, l’abonnement au Game Pass pourrait l’intéresser : il fonctionne comme une sorte de services de SVoD, mais pour les jeux vidéo. L’abonnement est aussi disponible sur les plateformes mobiles grâce au cloud gaming. Plusieurs formules, uniquement mensuelles, sont proposées : l’offre Xbox, l’offre PC et l’offre Ultimate (la plus intéressante, qui réunit tout), vous pourrez adapter la formule en fonction de votre budget.

Un abonnement Switch Online

Les abonnements Nintendo Online permettent de se battre à distance à coup de carapace rouge dans Mario Kart // Source : Nintendo Online

Un abonnement Switch Online ? Mais pour quoi faire ? Eh bien si vous avez une Switch, et que vous voulez jouer à distance avec une autre personne en possession d’une Switch, c’est une option plutôt chouette à avoir. Par exemple, je me suis abonnée à Switch Online pour pouvoir continuer à battre ma soeur à plate couture à Mario Kart à distance (c’est faux, c’est tout le temps elle qui gagne). Un abonnement Switch Online peut également vous donner accès à tout un catalogue de jeux et des bonus, et également à des classiques Nintendo 64 ou SEGA, si vous choisissez la formule abonnement à Switch Online + Pack Additionnel.

Une carte cadeau Steam

Pour les joueurs et joueuses PC qui ne trouveraient pas forcément leur bonheur le Xbox Game Pass, il reste les cartes cadeaux Steam. La plateforme reste une référence en matière de jeux vidéo pour PC : en plus des opus phares des éditeurs classiques, il est possible de trouver tout un tas de jeux indépendants de très bonne qualité. Bref, offrir Steam, c’est offrir le choix aux joueurs PC, dans une fenêtre de 5 à 100 euros.

Une carte cadeau Playstation Store

Enfin, pour les joueurs de Playstation 4 (ou Playstation 5, si vous connaissez quelqu’un qui a réussi à s’en procurer une), n’hésitez à prendre une carte cadeau Playstation Store. Le montant varie de 10 € à 50 €, ce qui vous permet d’adapter le cadeau en fonction de votre budget. Pratique.

Pour les amateurs et amatrices de lecture

Vous ne connaissez pas de joueurs ? Pas de panique. Si vous la personne à qui vous voulez offrir un cadeau a une liseuse, il est tout à fait possible de lui offrir des livres au format électronique. Avantage : c’est immédiat, et vous pourrez littéralement acheter ce cadeau 5 minutes avant l’ouverture des cadeaux. Inconvénient : il n’y en a pas. Les livres dans tous les formats sont magiques.

Le Pouvoir, de Naomi Alderman, la révolution féministe

Le livre de Naomi Alderman est tout simplement un coup de coeur. Court, bien écrit et très intense, c’est le livre parfait pour bouquiner près du feu, après avoir mangé une quantité déraisonnable de nourriture. On vous garantit une histoire qui vous tiendra éveillé : un jour, les femmes se réveillent avec un don inattendu qui leur permet d’infliger des douleurs, et même la mort, avec un simple contact. L’ordre du monde, les familles, les couples, les décisions politiques et même la religion : du jour au lendemain, tout est remis en question par ce pouvoir. Une utopie ? Pas vraiment.

Demain Les Chiens, un classique de la science fiction indispensable // Source : Éditions J’ai Lu

Demain Les Chiens, de Clifford D. Simak, le classique de science-fiction

Les hommes ont disparu de la surface de la Terre depuis si longtemps qu’ils ne sont plus qu’un vague souvenir pour les chiens. Ce sont, en effet, eux qui sont devenus la principale civilisation de la planète, suite au départ de tous les humains. Mais où sont-ils partis ? Et que s’est-il passé pour que les chiens développent leur société ? Ce classique de la science-fiction, écrit en 1952, n’a pas pris une ride, et son histoire est toujours aussi prenante. N’hésitez pas à l’offrir, même à celles et ceux qui, d’habitude, ne sont pas trop fans de science-fiction.

Des cartes cadeaux de livres numériques

Si la sélection ci-dessus ne vous convainc pas, vous pouvez consulter nos différentes sélections de livres : la grande majorité des titres sont disponibles en format électronique. Et si vous n’avez absolument pas d’idée, vous pouvez également offrir des cartes cadeaux des deux principaux vendeurs spécialisés en ebook : Kobo (en partenariat avec la Fnac) et la gamme Kindle d’Amazon. Pour Kobo, vous pourrez prendre une carte d’une valeur comprise entre 10 et 50 €. La fourchette proposée par Amazon est plus large : vous pouvez offrir entre 1 € et 5000 € de livres. Ça fait beaucoup.

Pour les personnes qui aiment les cadeaux physiques

Ça n’est pas parce que vous êtes en retard que vous devez vous contentez de faire des cadeaux dématérialisés : vous pouvez également offrir des objets tangibles — et parce qu’il s’agit de box ou d’abonnement, vous aurez même une excuse pour n’avoir rien mis sous le sapin à part un petit mot explicatif.

Des enquêtes à résoudre chez soi, pour les fans de polar

Si vous vous êtes toujours senti l’âme d’un détective, c’est le cadeau parfait. Non seulement ces enquêtes à résoudre à la maison sont une bonne raison pour rester chez soi sous un plaid, mais elles vous permettront également de faire passer les soirées lors des prochains confinements à cause du variant Omicron (je plaisante… enfin j’espère).

Les enquêtes sont envoyées directement à l’adresse que vous voulez. Vous recevrez tout un dossier, et des indices qui devraient vous permettre d’élucider le mystère. Ces enquêtes papiers sont disponibles sous forme d’abonnement : vous pouvez choisir de recevoir une enquête par mois pendant 3 mois, 6 mois, ou un an. De quoi passer des heures à jouer les détectives.

Recevez vos enquêtes directement chez vous // Source : Homescapehome

La Disparition, un projet à mi-chemin entre le journalisme et le roman

Qu’est-ce que La Disparition ? C’est un « média épistolaire politique qui chronique les disparitions en cours dans notre monde ». Une description qui ne respire pas forcément la joie, mais pourtant, le projet est passionnant et pas aussi déprimant qu’il n’en a l’air. Par disparition, il ne s’agit pas forcément de disparition de personnes : le premier numéro du média est ainsi consacré à celle du métier de routiers, aux États-Unis. Des enquêtes et des reportages toujours accompagnés par une BD, une carte postale et, surtout, des mots croisés. Un projet fascinant, qui atterrit toutes les deux semaines dans votre boite aux lettres.

Les abonnements aux services de streaming

Vous savez ce qui fait toujours plaisir ? Quand on veut quelque chose, et que quelqu’un nous l’offre. Vous connaissez certainement quelqu’un qui veut regarder la série The Witcher (dont la saison 2 vient de sortir sur Netflix), de revoir les Star Wars sur Disney +, ou encore de découvrir La Roue du Temps sur Prime. C’est l’occasion de leur offrir un abonnement de quelques mois au service SVOD de leur choix. Un cadeau que tout le monde aimera et qui est rapide à faire. Et rien ne vous empêche de vous limiter aux films et séries : vous pouvez également offrir un abonnement Spotify Premium.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.