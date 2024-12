Lecture Zen Résumer l'article

Ces romans de fantasy sortis en 2024, en grand format, en collector ou en poche, sont à mettre au pied de sapin pour faire plaisir à vos proches avides de belles lectures.

On a clairement besoin de magie pour terminer cette année 2024 en beauté. C’est ce que nous offrent les livres de fantasy (et de fantastique) de ce guide, au fil de romans parus durant l’année. Au pied du sapin, ils raviront les lecteurs et lectrices en quête de plot twists magiques, de mondes rêvés, de contes oniriques et de révoltes politiques puissantes.

Du thé pour les fantômes (Chris Vuklisevic)

Source : Denoël

Du thé pour les fantômes est le mélange parfait du thé et de la magie, porté par une très belle plume.

Deux sœurs jumelles. D’un côté, Agonie, une sorcière, de l’autre Félicité, une passeuse capable de convoquer les fantômes grâce à ses thés. À la mort de leur mère, elles sont réunies pour un voyage sombre et intime. Un roman familial, qui se transforme rapidement en conte philosophique. Mais surtout : un délice.

Si Du thé pour les fantômes est initialement sorti en 2023 (puis a d’ailleurs remporté le Grand Prix de l’Imaginaire 2024), les éditions Denoël ont publié cette année une édition collector reliée.

Du thé pour les fantômes, Chris Vuklisevic, Denoël, 448 pages, 25 €

Le bracelet de Jade (Mu Ming)

Source : Argyll

C’est encore trop peu courant de lire de la fantasy chinoise. Le bracelet de Jade est une courte novella, qui se situe en 1640, en Chine, à la fin de la dynastie Ming. La jeune Chen se retrouve en possession d’un étrange bracelet, qui va littéralement modifier ses perceptions de la réalité.

Cette novella poétique, où le motif du jardin est également présent, s’inscrit dans la tradition du conte philosophique riche en enseignements. L’histoire narrée par Mu Ming est initiatique, profonde, attachante. Un petit livre qui bénéficie, en plus, d’une belle œuvre d’art en guise de couverture. Un bien joli cadeau pour les amoureux et amoureuses des livres et de l’Asie.

Le Bracelet de Jade, Mu Ming, Traduit par Gwennaël Gaffric, Argyll, 112 pages, 9,90 €

Le Grand magasin des rêves (Lee Mi-ye)

Source : Picquier

On touche là à un monde davantage onirique que relevant de la pure fantasy ou même du fantastique, mais peu importe les genres : Le Grand magasin des rêves de Lee Mi-ye est inclassable, et c’est justement l’occasion de surprendre quelqu’un qui aime tout bonnement sortir de la réalité, ou pour qui les rêves sont importants.

Quand on dort, tout un royaume s’active : les dormeurs et les dormeuses se rendent dans un magasin pour y acquérir leurs rêves du moment — non avec de l’argent, mais avec des émotions. Au réveil, on oublie tout de l’existence de cet autre monde. L’héroïne, Penny, est réceptionniste dans cette immense boutique qui ne cesse de nous surprendre.

Un roman coréen profondément réparateur et d’une belle créativité (lire notre critique complète).

Le Grand Magasin des Rêves, Lee Mi-ye, Traduit par Choi Kyungran, Picquier, 306 pages, 22 €

Les Maîtres enlumineurs (Robert Jackson Bennett)

Source : Livre de Poche

On vous l’a déjà dit : Les Maîtres enlumineurs est sûrement l’univers de fantasy le plus novateur de ces dernières années. Et, en 2024, le premier tome est sorti au format Livre de Poche — l’occasion de distribuer cette petite merveille au pied du sapin de tout amateur ou amatrice de fantasy en quête de pépites modernes.

Dans la cité de Tevann, tout est régi par un étrange système de magie : les enluminures. Il s’agit de sceaux que l’on inscrit sur des objets. Ces runes magiques sont des consignes données aux objets, pour changer leur réalité, pour programmer le monde physique. Ordonnez ainsi à une lanterne de défier la gravité de quelques mètres… elle restera en suspension. Sancia, quant à elle, peut ressentir les objets et leur histoire. Sa vie bascule quand elle se trouve en possession d’une clé pas comme les autres.

À noter que le tome 2, tout aussi trépidant, est également sorti en poche cette année.

Les Maîtres Enlumineurs, Robert Jackson Benett, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Philibert-Caillat, Livre de Poche, 768 pages, 10,40 €

La Cité des marches (Robert Jackson Bennett)

Source : Albin Michel Imaginaire

Encore du Robert Jackson Bennett ? Oui, car si Les Maîtres enlumineurs est enfin sorti en poche, la maison d’édition qui nous l’a fait découvrir, Albin Michel Imaginaire, a publié cette année son autre univers : La Cité des marches (la saga des Cités Divines). Et, là encore, l’auteur parvient à nous donner la sensation de découvrir une fantasy assez inhabituelle.

Nous voilà quelques décennies après la chute de la cité qui donne son nom à l’ouvrage, ou Bulikov. Celle-ci était autrefois un empire colonisateur, à son tour colonisé par Saypur, qui impose désormais un ban sur le savoir du passé. Quand un historien est assassiné, Saypur envoie en terre colonisée une certaine Shara Thivani, espionne. Et là, c’est le début d’une aventure trépidante, une sorte de thriller politique à la sauce fantasy.

Il existe une édition collector du tome 1.

La Cité des marches, Robert Jackson Benett, Traduit par Laurent Philibert-Caillat, Albin Michel, 560 pages, 24,90 €

Le temps des sorcières (Alix E. Harrow)

Source : Livre de Poche

Les romans d’Alix E. Harrow sont toujours très efficaces (on vous conseillait l’année dernière Les dix mille portes de January). Le postulat est simple : à New Salem, au 19e siècle, le chemin de trois sorcières — les sœurs Eastwood — se recroise pour organiser une révolte contre la chasse aux sorcières.

S’il y a de la magie et du folklore, la toile politique et historique impactera tout autant le lecteur ou la lectrice, puisqu’Alex E. Harrow évoque les débuts du mouvement des suffragettes. Il s’agit donc, tout au long du roman, de redonner une voix aux femmes face au patriarcat. Pour de la sororité et de la sorcellerie au pied du sapin.

Le temps des sorcières, Alix E. Harrow, Traduit par Thibaud Eliroff, Livre de Poche, 736 pages, 10,40 €

L’Epée, la Famine et la Peste (Aurélie Wellenstein)

Source : Pocket

Un peu de dark fantasy pour égayer les fêtes ? Le diptyque L’épée, la famine et la peste, de l’écrivaine française très prolifique Aurélie Wellenstein, est aussi surnaturel que violent, et pour cause : le royaume de Comhghall est en plein âge sombre. La population agonise face à toutes les monstruosités. Lesquelles réunissent, entre autres, des araignées capables de transformer des régions entières en zones mortes. Tout cela sous le règne d’une Inquisition brutale.

Ce contexte invivable ne fait qu’accentuer le rythme aventurier voulu par l’autrice, dans un véritable récit de survie au cœur d’un monde de dark fantasy. Les héros et héroïnes ne sont pas des élus ; et les « monstres » ne sont pas seulement des monstres assoiffés de sang.

La saga est composée de deux tomes sortis en poche.

L’Épée, la famine et la Peste, Aurélie Wellenstein, Pocket, 528 pages, 9,70 €

