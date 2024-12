Lecture Zen Résumer l'article

Avec un budget serré et peu de temps, la chasse aux cadeaux peut rapidement devenir un casse-tête. Mais ce n’est pas une excuse pour débarquer les mains vides ou avec un mug douteux attrapé à la dernière minute. Non, cette année, vous allez prouver que vous avez (quand même) fait un effort grâce à notre sélection d’idées cadeaux originales et utiles à moins de 10 €.

On y est presque, dans moins d’une semaine, le sapin sera entouré de tout plein de paquets. Pour les plus organisés, les achats sont prêts et il ne reste plus qu’à emballer les cadeaux. Pour d’autres, c’est toujours la course.

À seulement quelques jours du réveillon, vous êtes probablement à la recherche de cadeaux tech ou gaming pour gâter votre entourage et de petites intentions sympas pour le traditionnel Secret Santa d’entreprise.

Notre liste des cadeaux à moins de 10 euros

Si partir à la recherche de la surprise qui fera plaisir peut être sympa, le faire en respectant un budget l’est moins. Heureusement, il est possible de faire plaisir à tout le monde, sans se ruiner. Nous avons fouillé les tréfonds d’internet, et nous vous avons dénichés tout un tas de cadeaux à moins de 10 euros :

Une lampe pour lire

Lampe Livre TnYoYo // Source : Montage Numerama

Vous comptez forcément un lecteur dans votre entourage. Pour lui faire plaisir, on a le cadeau bien pratique, surtout lorsqu’il fait sombre. Cette petite lampe TnYoYo de 56 g se clipse directement au livre et se fait rapidement oublier. La tige de 17 cm s’ajuste en fonction, pour éclairer au mieux la page que vous êtes en train de lire.

Trois modes d’éclairage sont possibles : un blanc chaud (4 LED chaudes), un blanc froid (5 LED blanches) et une couleur mixte (toutes les 9 LED). On peut aussi régler l’intensité de la luminosité en restant appuyé sur le bouton du capteur. Au total, vous avez 12 h d’éclairage pour une charge complète, indiquée par les 4 petits voyants LED sur la base qui se clipse. Une fois déchargée, la lampe se recharge à l’aide d’un câble micro USB, déjà fourni.

Une coque pour AirPods Pro 2

Coque pour AirPods Pro 2 // Source : Montage Numerama

Vous connaissez quelqu’un qui ne sort jamais sans ses AirPods ? Offrir une coque sobre et robuste est une idée qui fait toujours plaisir. En plus de protéger le boîtier MagSafe contre les rayures et les chocs, elle peut éviter une casse coûteuse. Une petite attention pratique, qui pourrait lui épargner une centaine d’euros pour remplacer un boîtier vendu par Apple.

Ce boîtier Elago pour AirPods Pro 2 est transparent, ce qui vous évitera la faute de goût. Pour ceux qui veulent un cadeau un peu plus original, sachez que la marque propose aussi des boîtiers en forme de mini Gameboy ou encore en forme de cassette.

Le couteau suisse des cyclistes

De plus en plus de personnes investissent dans un vélo électrique. Alors, non il n’existe pas de vélo électrique à moins de 10 euros dans la liste des meilleurs VAE de 2022. En revanche, si votre collègue à l’habitude d’enjamber un Moustache pour venir au bureau, ce set multifonctions pour vélo devrait grandement lui faire plaisir.

En plus d’être un cadeau personnalisé, loin des classiques mug impersonnels et sans originalité, cet outil est bien commode. À l’image d’un couteau suisse, l’outil regroupe 11 ustensiles. En tout, 11 accessoires dont des clés hexagonales dans plusieurs tailles et plusieurs tournevis pour faire face aux problèmes de vélos les plus courants — régler une selle, changer une roue, etc.

Un couteau suisse pour cycliste

Un mini casse-tête à 5 €

L’art de faire des cadeaux utiles et abordables, c’est pas facile. Mettez un casse-tête dans les mains de n’importe qui et vous verrez que c’est une excellente idée de cadeau pour même pas 10 euros. Nature et découverte propose toute une gamme de petits casse-tête différents dans de petites boîtes toutes mimis.

Venir à bout de ces énigmes devient rapidement un défi personnel puis une fierté une fois accomplis. C’est ludique, ça prend peu de place et c’est simple à emballer. C’est définitivement une idée ingénieuse si vous ne voulez pas succomber à la traditionnelle boîte de chocolats. Évitez peut-être de l’offrir aux personnes qui manquent de patience.

Petit casse-tête à moins de 10 euros pour offrir

Pour les fans, un jeu de Carte Friends pour même pas 9,99 €

Tout autre registre, mais on vous a prévenu, il y en a pour tous les goûts. Noël et ses festivités représentent un moment opportun pour se réunir en famille autour d’un bon jeu de société. Rien de tel qu’une bonne partie de cartes traditionnelles pour resserrer les liens. Si vous avez dans votre liste de personnes à gâter, un ou une fan de la série Friends, alors foncez.

Ce jeu de cartes met en avant différentes scènes mythiques de la sitcom qui a cartonné à la fin des 1990. On retrouve sur chaque carte, une image tirée d’épisodes cultes accompagnée d’une petite citation. C’est le moment de lancer une partie de Poker en n’oubliant pas que Poker, c’est joker avec un « p« . Si on ne sait toujours pas s’il s’agit d’une coïncidence ou pas, on est à peu près sûr que ce jeu de carte fera le bonheur des mordus de la série.

Idée de cadeau à moins de 10 euros : jeu de cartes Friends

Un set de paille en verre pour boire des cocktails, sans menacer les tortues de mer

Qui aime boire avec des pailles en carton ? Elles se transforment beaucoup trop vite en une bouillie peu ragoutante. Et il faut bien reconnaître que siroter une boisson avec une paille, c’est toujours meilleur. On a trouvé la solution, ce set de 10 pailles en verres. Quatre sont multicolores et quatre sont transparentes, mais toutes sont recourbées et réutilisables pour savourer Coca et Mojito sans compromis. Deux goupillons pour le nettoyage des pailles sont fournis.

Ce lot de paille concentre toutes les qualités du cadeau parfait : original, utile et pas cher.

Lot de 10 pailles en verres réutilisables à moins de 10 €

Si vous craignez que le verre soit trop fragile, ou que vous souhaitez des pailles plus sobres, sachez qu’il existe également des pailles réutilisables en inox, qui coûtent encore moins cher que celles en verre.

Une paire de gants tactiles pour smartphone

Paire de gants tactiles // Source : Montage Numerama

Parce qu’envoyer un message ou scroller sur Instagram avec les doigts gelés, c’est tout sauf agréable. Ces gants en polaire de la marque Forclaz, vendus chez Decathlon, sont d’une part parfaits pour la saison et permettent d’utiliser un smartphone tactile sans avoir à retirer les gants.

Leur revêtement spécifique sur l’index et le pouce déclenche l’interface tactile sans problème. Attention toutefois, analysez bien les mains de la personne qui reçoit le présent, car une multitude de tailles sont disponibles, de XS à 2XL.

Une énigme par jour pour celles et ceux qui aiment se prendre la tête

Dans le même style que le casse-tête, mais dans une tout autre forme, cette boîte qui coûte moins d’une dizaine d’euros, réserve à l’heureux destinataire une énigme à résoudre par jour. Présentés sous forme de charades, d’images ou de questions, ces problèmes à résoudre permettent de faire travailler les méninges de manière ludique. C’est une façon intéressante d’exercer un entraînement cérébral au quotidien et de pouvoir lancer quelques colles à ses collègues ou amis.

Un calendrier qui vous réserve une énigme par jour

Des patchs thermocollants pour être la personne la plus stylée

Si vous connaissez quelqu’un qui aime bien personnaliser ses vêtements, son sac à dos PC, ou qui a dessiné au blanco sur son sac Eastpak au collège, foncez sur cette collection de patchs dédiée à l’espace. À quelques euros seulement l’unité, vous pourrez même en acheter plusieurs. En plus, pas besoin de savoir coudre pour pouvoir les mettre sur ses vêtements : ils sont thermocollants, ce qui signifie qu’il suffit de les positionner où vous voulez sur vos affaires et de passer un coup de fer à repasser dessus pour qu’ils collent. Rappelez-vous : vous n’offrez pas que des bouts de tissus, vous offrez le style qui va avec. Eh ouais.

Lots de patch thermocollants sur le thèmes de l’espace

Des fraises à faire pousser soi-même pour les personnes à la main verte

Nous n’avons pas tous la main verte, mais certaines personnes — plus douées que moi — seront ravies de recevoir ce petit pot de fraises à faire pousser. Si dans votre entourage, des personnes qui aiment jardiner ne disposent pas d’un grand lopin de terre pour s’adonner à leur passion, cette boîte de conserve les enchanteront. Ici, point besoin de terrain, employez seulement le petit pot et le terreau fourni dans le paquet pour faire pousser votre fraisier ! Vous voilà à deux doigts de faire de délicieuses confitures à la fraise. Enfin, un mini-pot.

Conserve contenant des fraises à faire pousser pour un cadeau à moins de 10 € original

Un roman scientifique, sobre mais efficace

Le livre est un puissant cadeau. Riche par son contenu et économe par son petit prix en version poche, il se glissera à merveille dans vos paquets de Noël. Encore faut-il l’offrir à la bonne personne. Si une personne un peu curieuse et appréciant la lecture attend un cadeau de votre part, cet ouvrage devrait lui plaire.

Dans ce livre, l’auteur Mickaël Launay reprend des faits simples du quotidien et les aborde avec un angle différent. Cette approche du monde qui nous entoure révèle des faits surprenants remettant en causes certains de nos a priori et défiant les lois de la logique.

Livre Le théorème du parapluie

Un poster pour les férus d’astronomie

Vous souhaitez pouvoir regarder les étoiles, même lorsque vous êtes confortablement installé chez vous ? Cette « carte céleste représentant les constellations visibles en France » devrait faire votre bonheur. Vous pourrez même choisir entre plusieurs tailles, en fonction de votre budget : les plus petits sont à 2,99 €, la taille au-dessus est à 12,99 €, etc. Si vous n’êtes pas convaincus, mais que vous ou l’un de vos proches est un fan d’astronomie, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide des meilleurs télescopes. Ce qui est sûr, c’est qu’avec ce poster, vous pourrez garder la tête dans les étoiles à tout moment.

Un super poster de la carte des étoiles

Un livre de space opera pour lectrices et lecteurs avertis

Second livre de notre sélection, ce roman afro-futuriste vous plonge dans la vie d’une adolescente au destin tout tracé que son don pour les mathématiques va venir bouleverser. Doublement primé, ce roman loin des stéréotypes sort de l’ordinaire et mêle science-fiction et fantasy tout en abordant des notions profondes.

Son autrice nigériane Nnedi Okorafor, a déjà bousculé le monde littéraire avec son roman Qui a peur de la mort ? et a travaillé comme scénariste sur plusieurs numéros des comics Black Panther de Marvel.

Pour plus de choix de romans, vous pouvez consulter notre liste de romans écologiques qui ont retenu notre attention à la rentrée littéraire 2022.

Le livre Binti en format poche

Des tous petits jeux à glisser dans la poche

Les jeux de société, c’est souvent de grosses boîtes, un prix élevé, des règles compliquées, plein de matériel à installer. Les jeux de la gamme Micro Games, c’est tout l’inverse. Présentés dans de petites pochettes style portefeuille, à glisser dans toutes les poches, ils ne sont composés que de cartes. Mémoire, affrontement, casse-tête, bluff, déduction… il y en a pour tous les goûts. Et selon la couleur de la pochette, vous savez à quoi vous attendre : jeux solo en beige, à deux en noir, à plusieurs en rouge, et coopératif en vert.

Des minis jeux de société

