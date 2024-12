Lecture Zen Résumer l'article

Entre les belles adaptations de La Route et de Sa Majesté des Mouches, et de nouveaux récits captivants, voici notre guide de BD 2024 pour Noël.

Des dessins et des récits captivants : ce guide propose des bandes dessinées parues récemment, entre science-fiction et survie, à mettre au pied du sapin. Vous pouvez aussi piocher dans nos guides de livres de SF et de fantasy, de même que dans notre sélection jeunesse.

Sa Majesté des Mouches (Aimée de Jongh)

Source : Dargaud

Ce n’est pas de la SF à proprement, mais un récit de survie qui plaira au même public (et sur plusieurs générations). 70 ans après la publication de l’œuvre culte de William Golding, Sa Majesté des Mouches connaît une nouvelle vie dans cette adaptation. Elle est signée Aimée de Jongh, qui met en images cette célèbre histoire : un avion portant à son bord des jeunes garçons de la haute société anglaise se crashe sur une île déserte. Le pilote ainsi que les adultes périssent dans l’accident.

En pleine nature sauvage, ces jeunes garçons vont devoir apprendre à survivre. Mais ils vont devoir aussi faire société. En reproduisant les schémas sociaux qu’ils connaissent. Cela peut-il seulement tenir dans ce contexte difficile ? Le groupe se divise, une guerre éclate.

Aimée de Jongh livre une BD qui retranscrit avec brio toute la puissance et la complexité de ce récit, à l’aide de dessins saisissants et parfaitement immersifs.

Sa Majesté des mouches, Aimée de Jongh, Dargaud, 352 pages, 35 euros

Le Visage de Pavil (Jeremy Perrodeau)

Source : édition 2024

À offrir à celles et ceux qui aiment autant la SF qu’une réflexion anthropologique, Le Visage de Pavil est une œuvre qui coche toutes les cases. Les dessins de Jeremy Perrodeau sont aussi beaux qu’originaux, et le plaisir de lecture est au rendez-vous.

Un scribe de l’Empire a le malheur de se crasher sur une planète, où il est toutefois recueilli par le vissage de Lapyoza. Il s’y intègre peu à peu, bien que difficilement, en se soumettant aux tâches de la vie quotidienne et en apprenant à connaître les habitants. Mais il remarque d’étranges pratiques, comme des totems qui doivent être régulièrement récupérés dans l’eau. Un récit d’exploration très maîtrisé.

Le Visage de Pavil, Jeremy Perrodeau, édition 2024, 160 pages, 29 euros

Détour par Epsilon, tomes 1 & 2 (Lolita Couturier)

Source : Les Humanoïdes associés

Une belle et touchante aventure, voilà comment décrire Détour par Epsilon. Car si Tom est bannie de la cité fortifiée, elle attend pourtant un enfant. Elle va devoir survivre dans un monde dévasté, et étrange, accompagnée aussi d’une enfant muette. L’autrice est volontairement discrète sur l’univers qui entoure son héroïne, pour mieux nous plonger dans un récit à la hauteur de son personnage.

Lolita Couturier propose une œuvre qui plaira aux amateurs et amatrices de post-apo de type « road movie ». La tome 1 se terminait sur un cliffhanger, mais bonne nouvelle : la suite a été publiée en 2024. Autant offrir les deux livres !

Détour par Epsilon, Lolita Couturier, Les Humanoïdes Associés, 152 pages, 19,95 euros

La Route (Manu Larcenet)

Source : Dargaud

Restons du côté des roads trips post-apocalyptique, car l’ouvrage de Manu Larcenet publié cette année adapte ni plus ni moins un immense classique de la littérature : La Route, de Cormac McCarthy.

C’est l’histoire bien connue d’un père et de son fils, qui errent dans un monde dévasté et dangereux, où il ne reste plus que leur lien affectif comme dernière tranche de beauté à laquelle se raccrocher. Manu Larcenet adapte autant les mots que les silences, l’atmosphère que les émotions, dans une œuvre poignante. On peut déjà considérer que cette version de La Route est culte.

La Route, Manu Larcenet, Dargaud, 160 pages, 29,50 euros

Vertigéo (Amaury Bündgen, Lloyd Chéry)

Source : Casterman

C’était la BD partenaire de Numerama en 2024, et ce n’est pas pour rien : Vertigéo relève d’un vrai beau vertige pour tout fan de science-fiction. Une métaphore complexe, et glaçante, du monde du travail, en plus d’un récit haletant.

Alors que l’humanité frôle sa propre fin, elle s’est rassemblée dans une immense tour, haute jusqu’aux nuages. Sa construction constante consomme toujours de matériaux… et d’hommes. Mais une ingénieure part en quêtes de réponses sur la réalité que cache ce progrès inarrêtable. Est-elle prête pour la vérité ?

Vertigéo, Amaury Bundgen, Emmanuel Delporte, Lloyd Chéry, Casterman, 136 pages, 22 euros

Astra Nova (Lisa Blumen)

Astra Nova, de Lisa Blumen. // Source : L’Employé du mois

La BD de Lisa Blumen s’est distinguée grâce à son approche très singulière : une science-fiction intimiste. Astra Nova, c’est l’histoire de Nova, une astronaute qui s’apprête à embarquer pour une mission à destination d’une planète située à 2,5 millions d’années-lumière de la Terre. Comme c’est un aller sans retour, l’agence impose une fête de départ. Mais Nova s’est tellement consacrée à son travail qu’il ne lui reste plus que des amis lointains. C’est en étant donc très seule qu’elle reçoit des amis qu’elle n’a pas vu depuis très longtemps.

Cette BD est avant-tout un récit sur la solitude et l’amitié, qui ne manquera pas de bouleverser jusqu’à la dernière case.

Astra Nova, Lisa Blumen, L’Employé du mois, 176 pages, 24 euros

