Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion du 15e anniversaire du PlayStation Plus, Cyberpunk 2077 intègre les catalogues Extra et Premium.

En ce mois de juillet 2025, Sony célèbre le 15e anniversaire du PlayStation Plus. À cette occasion, Sony lève le voile sur une nouvelle fournée de jeux pour les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium (à partir du 15 juillet, sauf exception). Dans le lot, on retrouve Cyberpunk 2077.

PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2025 // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d’abonnement au PlayStation Plus. Vous pouvez y souscrire avec une carte pré-payée.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2025

Cyberpunk 2077 (PS4, PS5)

C’est le gros morceau du mois du côté du PlayStation Plus : Cyberpunk 2077, le RPG aux mille vies de CD Projekt, et qui va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour copieuse (au contenu mystérieux) — alors que les développements étaient censés être terminés. Bref, le timing ne pouvait pas être plus parfait.

Disponible dès le 9 juillet.

7/10 Cyberpunk 2077 Lire le test 29,99 € sur Amazon Points forts La ville de Night City

Les éléments de jeu de rôle

Un côté très immersif Points faibles Encore beaucoup de bugs

Une IA trop approximative

Un gameplay parfois trop classique

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Banishers: Ghosts of New Eden est une aventure centrée sur l’amour. On y suit deux amants, Antea et Red. Après la blessure mortelle de sa bien-aimée, Red cherche un moyen de la sauver alors qu’il s’est juré de chasser les fantômes qui effraient New Eden.

7/10 Banishers: Ghost of New Eden Lire le test 69,99 € sur Amazon Points forts Une atmosphère captivante

Narration très bien menée

Très riche et généreux Points faibles Des aléas esthétiques

Combats un peu gourds

Parfois trop sage et convenu

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Planet Zoo (PS5)

Vous avez du temps à tuer cet été ? Pourquoi ne pas passer des heures et des heures à façonner le meilleur zoo de l’univers. D’autant qu’il y a quatre modes de jeu différents pour varier les plaisirs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Tropico 6 (PS4, PS5)

Vous avez du temps à tuer cet été ? Pourquoi ne pas passer des heures et des heures à façonner la meilleure dictature de l’univers. Bonus : on peut y jouer à quatre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

New World: Aeternum (PS5)

New World: Aeternum est un RPG d’action dans lequel on incarne un explorateur ayant fait naufrage sur une île pleine d’opportunités.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi :

Abiotic Factor (PS5), disponible dès le 22 juillet

Bluey: Le Jeu Vidéo (PS5, PS4)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en juillet 2025

Twisted Metal 3 (PS5, PS4)

Twisted Metal 4 (PS5, PS4)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !