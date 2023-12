Le compte à rebours du mois de décembre a commencé. Avant de réveillonner autour d’un bon repas, il faut se creuser les méninges pour trouver les cadeaux. Numerama vous aide à remplir votre hotte de père Noël.

Ça y est, décembre et son cortège de lumières, de décoration et de chocolats est bien là ! Si vous hésitez encore entre un sapin naturel ou artificiel, probablement que la question des cadeaux ne va pas tarder.

La course aux présents est ouverte, et comme tous les ans, c’est probablement la panne sèche en termes d’idées originales. Trouver le cadeau idéal pour chacun n’est pas si simple. Alors, si vous n’avez pas tenu à jour une liste des idées de cadeaux à offrir à vos proches au cours de l’année, Numerama vous aide dans la recherche du cadeau idéal. Avec une enveloppe d’une centaine d’euros, voici ce que vous pouvez offrir à votre tante, votre meilleur pote ou vos plus proches parents. Si vous participez à un Noël canadien, piochez plutôt des idées dans notre guide spécial Secret Santa.

10 cadeaux à moins de 100 euros

Petit résumé de ce que nous vous proposons dans ce guide :

1. D’adorables insectes en Lego

Si dans votre entourage, vous comptez des adeptes de Lego, ce set d’insectes, aussi original qu’adorable, saura satisfaire la personne à qui vous l’offrez. Composé d’un papillon, d’une mante chinoise et d’un scarabée dynaste (j’ignorais l’existence de cette espèce avant de rédiger ce guide), ce sont en tout 1 111 pièces à assembler.

Il s’agit de plus qu’une simple collection de Lego : les insectes sont articulés. Tandis que le papillon s’apprête à prendre son envol, le scarabée replie ses ailes quand la mante bascule sa tête et active ses pattes avant. Un concentré d’ingéniosité, au service d’un beau set de Lego qui trônera fièrement sur une étagère ou dans une vitrine.

Le set de Lego comprend un papillon, un scarabée dynaste et une mante chinoise // Source : Lego

2. Un sac à dos pour ordi Cabaïa pratique et joli à 89 €

Les sacs à dos Cabaïa existent en différents coloris

Cabaïa est une marque française qui a conquis un vaste public avec ses sacs à dos aussi pratiques qu’esthétiques. Disponibles en 3 tailles, S,M ou L, mieux vaut partir sur une taille M pour pouvoir y ranger un ordinateur portable de 13″. Deux petites pochettes viennent avec le sac et libre à vous d’en fixer une à l’avant du sac. La marque décline ses sacs dans différents coloris et il est parfois difficile de choisir tant le choix est pléthorique. Cabaïa se distingue avec une ouverture grand angle qui facilite l’accès au contenu du sac. Le revêtement déperlant assure une parfaite étanchéité et la pluie n’est pas un frein à l’usage du sac. Confortable, pratique, astucieux et joli, le sac Cabaïa s’adapte à tous les styles.

D’autres modèles de sac à dos pour ordinateur existent. Cependant, celui-ci se démarque grâce à son origine française et l’emploi de matière 100 % végan.

3. Une imprimante portable Polaroid à 99 €

C’est le genre d’équipement pour lequel n’imagine pas dépenser cette somme, mais qu’on prend plaisir à recevoir. Pratique et fonctionnelle, la petite imprimante Polaroid, permet d’imprimer n’importe quel photo au format 5 x 7,6 cm en moins d’une minute. Une face adhésive permet de coller les photos pour personnaliser des cahiers, des portables, des carnets… Les couleurs sont fidèles et la qualité de l’image au rendez-vous. La station d’impression portable Polaroid prévoit une vingtaine de photos d’autonomie et fonctionne en Bluetooth. Il n’est pas pourvu de lecteur de carte et les recharges ne sont pas données.

L’imprimante portable Polaroid permet de personnaliser ses objets

Une version qui inclue 40 feuillets d’impressions adhésifs existe au prix de 129 €. Bon, c’est vrai qu’on dépasse le budget de 100 €, mais le cadeau est complet au moins. Si vous vous y mettez à plusieurs, ça peut être intéressant.

4. Un appareil photo instantané Fujifilm à 79 €

Le kit Instax Mini 12 pour Noël

Les smartphones sont devenus si performants que la plupart d’entre nous n’utilise plus d’appareils photo pour immortaliser des moments de notre vie. On a cependant parfois trop tendance à laisser ces jolis souvenirs « dormir » dans notre cloud ou sur notre PC. Pour cette raison, le Fujifilm Instax Mini 12 peut être un bon compagnon.

L’idée n’est pas vraiment de l’utiliser à chaque prise, mais plutôt de l’emporter avec vous lors de fêtes de famille ou de soirée entre amis. Cet appareil photo instantané vous donnera, en effet, immédiatement un petit cliché (62 x46 mm) du moment capturé, que vous pourrez afficher chez vous ou donner en souvenir à vos proches.

Pour les fêtes, la Fnac propose un kit à 89 € comprenant l’appareil photo Instax Mini 12 accompagné d’un pack de 10 films pour réaliser 10 photos et d’une guirlande LED multicouleur pour 89 €.

5. Une paire d’écouteurs sans fil Jabra Elite 4 à 59 €

Si dans votre entourage, des proches utilisent encore la prise jack de leur téléphone, il est temps de leur faire découvrir la joie et le bonheur des écouteurs sans fil. Les écouteurs Bluetooth haut de gamme coûtent souvent plusieurs centaines d’euros. Pourtant, il n’est pas nécessaire de dépenser une telle somme, pour en offrir une paire de qualité.

Les Jabra Elite 4 font un excellent travail sonore pour moins de 100 € et s’offrent même une réduction de bruit active. Certaines concessions ont dû être faites et enlever vos écouteurs ne suffira pas à arrêter la musique. En dehors de ce détail, le rapport qualité prix est au rendez-vous avec une autonomie plus que satisfaisante dans cette gamme de prix, pouvant allant jusqu’à 28 heures. Si l’idée d’offrir des écouteurs sans fils vous plaît, découvrez notre sélection des meilleurs écouteurs Bluetooth. Toutefois, prévoyez un budget plus important.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite avec leur boitier de rangement // Source : Boulanger

6. Un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass à 45 €

Le Xbox Game Pass offre un accès illimité à un large catalogue de jeux pour une durée de six mois // Source : Amazon

Offrir un jeu vidéo, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. On ne sait pas forcément quels titres la personne possède, ni ceux qu’elle aimerait avoir. Simplifiez-vous la vie en offrant un abonnement au service Xbox Game Pass. Un peu comme un service de SVOD, le Xbox Game Pass propose l’accès à tout un catalogue de jeux. Assurez-vous simplement de l’adresser à un proche possédant une Xbox Series X, ou une Xbox Series S. Si la personne que vous souhaitiez gâter est plutôt PlayStation5, faites plutôt un tour sur notre guide des meilleurs jeux PS5.

La carte que nous vous suggérons ici correspond à un abonnement de trois mois — durée pendant laquelle l’heureux bénéficiaire pourra à loisir jouer à différents titres. Le catalogue est régulièrement alimenté et permet de faire de belles découvertes avec des jeux que nous n’aurions probablement pas achetés.

7. Une enceinte Bluetooth portable à 64 €

L’enceinte UE Wonderboom 3 est petite, mais puissante

Si les personnes que vous souhaitez gâter aiment écouter de la musique, partout, tout le temps, vous devriez sérieusement considérer cette idée. Cette petite enceinte Bluetooth de la marque Ultimate Ears s’emporte facilement où vous le désirez. La Wonderboom 3 rend honneur à la marque en restituant un son équilibré à 360° avec une portée de 40 m.

Elle embarque toutes les qualités qu’on attend d’une enceinte portable. Robuste, elle résiste aux chocs en plus d’être étanche. Niveau autonomie, elle est capable de tenir 14 heures, plutôt très bien pour une enceinte de sa taille. Un mode spécial plein-air est disponible, mais reste assez gadget. Au regard de son format, elle est parfaite ! Si la piste de la musique vous a séduit, peut-être aimeriez-vous découvrir d’autres modèles dans notre guide des meilleures enceintes connectées.

8. Un chargeur rapide polyvalent Anker

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau utile à un proche assez geek qui possède tous les appareils tech possibles, ne cherchez pas plus loin. Ce mini bloc chargeur est plus qu’un simple chargeur. Ses deux ports USB-C et son port USB classique lui permet de recharger simultanément jusqu’à trois appareils. Polyvalent et efficace, il répartit astucieusement l’énergie et délivre une charge de 65W lorsqu’une seule machine est branchée. C’est suffisant pour recharger rapidement un des derniers MacBook.

Ses dimensions et son design s’intègrent facilement dans un environnement de travail moderne et épuré. C’est le genre d’accessoires dont on fait l’impasse, mais qui se rend rapidement indispensable une fois qu’on nous les offre.

Le chargeur Anker permet de recharger simultanément jusqu’à trois appareils

9. Un kit d’ampoules connectées Philips Hue à 99 €

La domotique se démocratise et de nombreux foyers s’équipent d’objets connectés. Dans le domaine de la maison connectée, rien de mieux que les ampoules connectées pour commencer. La gamme Hue de Philips s’érige comme une référence incontournable. Ces équipements ne sont pas donnés : c’est pour cette raison, qu’ils constituent un beau cadeau.

Avec ce kit Philips Hue, vous permettrez à l’heureux élu, ou à l’heureuse élue, de plutôt bien commencer son installation. Le coffret se compose de trois ampoules connectées E27, d’un pont de connexion ainsi que d’une télécommande pour gérer le tout. Les ampoules sont de couleurs blanches et il est possible de régler leur luminosité afin d’adapter l’environnement lumineux aux différentes activités quotidiennes. Vous pouvez donc choisir une ambiance plus tamisée le soir ou, au contraire, choisir une lumière plus vive lors d’une session de télétravail.

Le montage est simple et vous pouvez ensuite contrôler votre système par Bluetooth que votre smartphone utilise iOS ou Android. Les ampoules utilisent le protocole Zigbee pour communiquer entre elles et sont compatibles avec le projet Matter qui vise à faciliter la domotique, et ainsi rendre la maison connectée encore plus accessible. Sans vous y connaître, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à la gamme Hue de Philips.

10. Une souris gaming Logitech à 87 €

Cette souris plébiscitée par les pros du jeu vidéo fera le bonheur de la gameuse ou du gameur qui la recevra. Grâce au capteur Hero de Logitech, la souris est capable de suivre des mouvements ultrarapides avec précision pour un jeu professionnel. Légère, elle glisse sur tout type de surface. La prise en main est agréable et son ergonomie s’adapte aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. D’autre souris gaming, parfois plus onéreuses, figurent dans notre guide des meilleures souris gamer.

Elle est parfaite pour les MMORPG et pour jouer à l’adaption de Returnal sur PC ou encore se délecter de l’excellent The Last of Us Part I, en attendant de découvrir la Part II en série. Sinon, nous avons quelques idées de jeux narratifs sur PC en réserve.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.