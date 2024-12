Lecture Zen Résumer l'article

Noël arrive à grands pas et ce n’est pas toujours évident de trouver le cadeau pour chacun de ses proches, surtout sans liste au père Noël. Pour éviter de parcourir des dizaines de catalogues ou encore déambuler dans les boutiques en attendant la révélation, Numerama vous dresse une liste d’idées pour remplir votre hotte de père Noël.

Ça y est, décembre et son cortège de lumières, de décoration et de chocolats est bien là ! Si vous hésitez encore entre un sapin naturel ou artificiel, probablement que la question des cadeaux de Noël ne va pas tarder.

La course aux présents est ouverte, et comme tous les ans, c’est probablement la panne sèche en termes d’idées de cadeaux originaux. Trouver le cadeau idéal pour chacun n’est pas si simple et avec les années, on épuise les idées au fur et à mesure. Pour éviter d’offrir un cadeau de Noël qui se retrouvera retourné ou vendu sur Leboncoin, Vinted ou autres, Numerama vous aide dans la recherche du meilleur présent. Avec une enveloppe d’une centaine d’euros, voici ce que vous pouvez offrir à votre tante, votre meilleur pote ou vos plus proches parents.

Notre liste de 10 cadeaux de Noël originaux à moins de 100 euros en 2024 :

1. Le jeu de société Trio à 12 € pour les petits budgets

Source : Cocktail Games

Trio c’est l’un des gros succès de 2024, et l’un de nos jeux préférés. Pas étonnant qu’il ait remporté l’As d’Or-Jeu de l’Année, la plus haute distinction ludique française.

Trio est un jeu de cartes facile à comprendre, accessible à tout le monde. Il mélange mémoire, déduction, un peu de bluff, une dose de hasard, et surtout pas mal de fun. On peut y jouer chacun pour soi, ou en équipe de deux. Il propose même une variante avancée pour renouveler vos parties.

Très joliment illustré, c’est un digne représentant du minimalisme dont font preuve les auteurs japonais. Servi dans une petite boîte et à un petit prix, c’est une valeur sûre pour jouer en famille ou entre amis.

2. Un étui original pour AirPods Pro 2 à 14 €

Étui console portable pour AirPods Pro 2 // Source : Numerama

En toute logique, avec des écouteurs, on a tendance à transporter notre étui un peu partout avec nous pour avoir le maximum de batterie à disposition. De ce fait, il n’est pas rare que ce dernier soit mis à l’épreuve : au sport, sur la plage, dans les transports, etc. Si le boîtier des AirPods Pro 2 est plutôt robuste, certaines chutes peuvent avoir de vraies conséquences — une chose que l’on veut éviter à tout prix pour ne pas payer le prix fort. En effet, il est possible de le changer, mais Apple facture tout de même la modique somme de 109 € pour un nouveau boîtier MagSafe (USB‑C) pour AirPods Pro. Alors, 14 € investis dans une housse ne sont pas cher payés.

Le modèle elago reprend dans les grandes lignes l’esprit d’une Game Boy, de quoi styliser l’appareil tout en gardant l’esprit plus tranquille. C’est le cadeau de Noël idéal pour un proche qui a des AirPods Pro 2.

À noter que la marque propose aussi des références pour les autres écouteurs Apple (AirPods 2,3,4 et Pro…) mais aussi d’autres marques. Consultez le catalogue complet pour trouver l’étui adapté.

3. L’abonnement au Xbox Game Pass pour jouer aux dernières sorties

Xbox Game Pass en décembre 2024 // Source : Microsoft

Offrir un jeu vidéo comme cadeau de Noël, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. On ne sait pas forcément quels titres la personne possède, ni ceux qu’elle aimerait avoir. Simplifiez-vous la vie en offrant un abonnement au service Xbox Game Pass. Un peu comme un service de SVOD, le Xbox Game Pass propose l’accès à tout un catalogue de jeux dont les dernières grosses sorties comme :

Assurez-vous simplement de l’adresser à un proche possédant une Xbox Series X, une Xbox Series S ou bien un PC gamer. La carte que nous vous suggérons ici correspond à un abonnement de trois mois. Le catalogue est régulièrement alimenté et permet de faire de belles découvertes avec des jeux que nous n’aurions probablement pas achetés.

Si la personne que vous souhaitiez gâter est plutôt PlayStation 5, faites plutôt un tour sur notre guide des meilleurs jeux PS5.

4. Console portable Miyoo Mini Plus pour rejouer aux classiques

La console de jeu portable Miyoo Mini+ // Source : Miyoo

Sous ses airs de Gameboy, la console portable Miyoo Mini plus est un shoot de nostalgie. Fonctionnant comme un émulateur, la petite console permet de se transformer en PlayStation, NeoGeo, GameBoy Advance, GameBoy Color. On peut rejouer à de nombreux classiques de Mario à Rayman à condition d’avoir les versions ROM des jeux sur son ordinateur. Pour installer un jeu, il suffit de brancher la console sur un PC via son port USB-C. Attention toutefois, les 32 Go de stockage peuvent vitre devenir juste, surtout avec des jeux PlayStation installés. Pour étendre le stockage, il suffit de prendre une Micro SD de 128 Go à 7 €.

Une fois sur la console, l’expérience est encore mieux que dans les souvenirs, notamment grâce à son écran IPS de 1280 x 720 pixels et son processeur ARM Cortex A7. L’interface est facile à prendre en main et permet de naviguer à travers toutes les consoles. Pour l’autonomie, comptez 4 à 5 heures de jeux. Bien que la console soit expédiée depuis l’Europe, Aliexpress n’est pas forcément réputé pour ces délais de livraison, alors ne tardez pas trop pour l’avoir sous le sapin.

5. Des écouteurs sans-fil avec réduction de bruit active pas cher

Nothing Ear (a) // Source : Nothing

Il n’est pas forcément nécessaire de dépenser des centaines d’euros pour obtenir de bons écouteurs sans fil. Certes, les modèles haut de gamme sont généralement dotés d’une réduction de bruit active plus efficace pour favoriser l’immersion sonore — mais c’est un cadeau relativement couteux qui surpasse généralement 200 €. Il n’en demeure pas moins qu’à moitié prix, il existe encore de bonnes références d’écouteurs offrant un son équilibré, une bonne autonomie et même une réduction de bruit active en prime.

Les Nothing Ear (a) sont proposés à moins de 100 € et peuvent même être obtenus à moins de 70 € pendant la période de décembre. C’est certain, ils concurrencent difficilement les AirPods Pro 2 ou les Galaxy Buds Pro en termes de qualité sonore et de réduction de bruit, mais ils restent tout de même un très bon cadeau rapport qualité prix.

6. Lego Avengers à 76 €

Lego Marvel Avengers Rassemblement : L’ère d’Ultron // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Il y a forcément un fan de l’univers Marvel dans votre entourage. S’il aime les Lego en plus, c’est mieux pour cette idée de cadeau de Noël. Ce set Avengers reprend une scène mythique du second épisode de la saga : Avengers : L’Ère d’Ultron. Il comprend :

deux véhicules (une jeep militaire, une moto)

un bunker

une tour

un décor

une foultitude de figurines (Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hawkeye et Hulk)

trois soldats d’Hydra

Le tour de force de ce set se trouve dans l’agencement de chaque pièce, donnant une véritable sensation de mouvement. Certains, érigés comme Captain America, semblent complètement léviter, ce qui donne un bel aspect à cette pièce au global. C’est un beau cadeau de Noël pour les fans de la licence avec un tarif raisonnable, loin des 500 € de la tour Avengers Lego.

7. L’enceinte Bluetooth étanche Ultimate Ears Wonderboom 4 à 87 €

Si les personnes que vous souhaitez gâter aiment écouter de la musique, partout, tout le temps, vous devriez sérieusement considérer cette idée. Cette petite enceinte Bluetooth de la marque Ultimate Ears s’emporte facilement où vous le désirez. La Wonderboom 4 rend honneur à la gamme en restituant un son équilibré à 360° avec une portée de 40 m.

Elle embarque toutes les qualités qu’on attend d’une enceinte portable. Robuste, elle résiste aux chocs en plus d’être étanche. Niveau autonomie, elle est capable de tenir 14 heures, plutôt très bien pour une enceinte de sa taille. Un mode spécial plein-air est disponible, mais reste assez gadget. Au regard de son format, elle est parfaite ! Si la piste de la musique vous a séduit, peut-être aimeriez-vous découvrir d’autres modèles dans notre guide des meilleures enceintes connectées.

8. Le petit sac à dos RAINS bien utile pour ranger un ordinateur de 13″

Sac à dos d’ordinateur RAINS // Source : Numerama

Qui dit Noël, dis hiver, et donc mauvais temps. Pour protéger ses affaires des intempéries, rien de mieux qu’un sac imperméable. Dans ce petit sac Rain déperlant de 9 litres, on peut glisser un ordinateur portable compacte. Assurez-vous tout de même que l’heureux élu, ou l’heureuse élue, dispose d’un laptop MacBook ou d’un PC portable de 13 pouces maximum. Certes ce n’est pas le sac le modèle le plus original qui soit, mais c’est un intemporel classique qui se marie parfaitement avec une parka de la marque.

D’autres modèles de sac à dos pour ordinateur existent. Cependant, celui-ci se démarque grâce à l’emploi de matière 100 % végan.

9. La meilleure souris gaming rapport qualité prix

Logitech G502 X Lightspeed // Source : Numerama

Si vous comptez des gamers sur PC parmi vos proches, alors de bons périphériques sont une bonne piste. Une souris gamer pourra certainement le ou la combler pour Noël.

Cette souris plébiscitée par les pros du jeu vidéo fera le bonheur de la gameuse ou du gameur qui la recevra. Grâce au capteur Hero 25K de Logitech, la souris est capable de suivre des mouvements ultrarapides avec précision pour un jeu professionnel. Légère, elle glisse sur tout type de surface. La prise en main est agréable et son ergonomie s’adapte plutôt aux droitiers qu’aux gauchers. D’autre souris gaming, parfois plus onéreuses, figurent dans notre guide des meilleures souris gamer.

Elle est très polyvalente et s’adapte parfaitement aux MMORPG ou encore au FPS.

10. Un coffret d’ampoule Philips Hue pour la décoration

Kit de démarrage ampoule connectée Philips Hue

La domotique se démocratise et de nombreux foyers s’équipent d’objets connectés. Dans le domaine de la maison connectée, rien de mieux que les ampoules connectées pour commencer. La gamme Hue de Philips s’érige comme une référence incontournable. Ces équipements ne sont pas donnés : c’est pour cette raison, qu’ils constituent un beau cadeau de Noël pour embellir la décoration et donner une véritable atmosphère à une pièce.

Avec ce kit Philips Hue, vous permettrez à l’heureux élu, ou à l’heureuse élue, de plutôt bien commencer son installation. Le coffret se compose de trois ampoules connectées E27, d’un pont de connexion ainsi que d’une télécommande pour gérer le tout. Les ampoules sont de couleurs blanches et il est possible de régler leur luminosité afin d’adapter l’environnement lumineux aux différentes activités quotidiennes. Vous pouvez donc choisir une ambiance plus tamisée le soir ou, au contraire, choisir une lumière plus vive lors d’une session de télétravail.

Le montage est simple et vous pouvez ensuite contrôler votre système par Bluetooth que votre smartphone utilise iOS ou Android. Les ampoules utilisent le protocole Zigbee pour communiquer entre elles et sont compatibles avec le projet Matter qui vise à faciliter la domotique, et ainsi rendre la maison connectée encore plus accessible. Sans vous y connaître, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à la gamme Hue de Philips.

Le bonus : une imprimante portable Polaroid à 99 €

Imprimante portable Polaroid // Source : Numerama

C’est le genre d’équipement pour lequel n’imagine pas dépenser cette somme, mais qu’on prend plaisir à recevoir. Ce petit appareil peut donner vie à n’importe quelle photo pris par votre smartphone iOS ou Android via sa connexion Bluetooth. Pratique et fonctionnelle, la petite imprimante Polaroid, permet d’imprimer n’importe quel photo au format 5 x 7,6 cm en moins d’une minute. Une face adhésive permet de coller les photos pour personnaliser des cahiers, des portables, des carnets… Les couleurs sont fidèles et la qualité de l’image au rendez-vous. La station d’impression portable Polaroid prévoit une vingtaine de photos d’autonomie et fonctionne en Bluetooth. Il n’est pas pourvu de lecteur de carte et les recharges ne sont pas données. C’est pourquoi un pack avec une cartouche de 20 feuilles incluses est le bienvenue.

