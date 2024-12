Lecture Zen Résumer l'article

Une fois de plus, vous devez offrir un cadeau à quelqu’un que vous connaissez à peine, ou du moins pas assez pour lui prendre un cadeau qui vise dans le mille. Pour éviter de tomber un cadeau moyen et dépenser de l’argent inutilement, Numerama est parti à la recherche des meilleures idées qui pourraient véritablement faire plaisir aux heureux élus.

Pas étonnant que vous participiez à un Secret Santa cette année. Le Secret Santa, cette tradition venu tout droit d’Outre-Atlantique, continue de prendre de l’ampleur en France. Traduit littéralement par Père Noël Secret en français, le principe est de s’offrir des cadeaux au sein d’un groupe de manière anonyme. Un tirage au sort permet de désigner la personne que vous devez gâter. Ce petit jeu de Père Noël Secret peut se faire entre amis, en famille, mais également entre collègues au bureau.

Si le concept est sympathique sur le papier, ce Noël canadien peut vite devenir une perte de temps et d’argent si on cible mal. C’est pour cela que Numerama est parti en quête de plusieurs idées de cadeaux, parfois classiques, tantôt originaux ou plus orientés. On espère que vous trouverez l’inspiration parmi ces 14 propositions. Pour les budgets plus généreux, n’hésitez pas à piocher dans notre liste de cadeau à moins de 100 euros.

14 cadeaux sympas à offrir pour un Secret Santa réussi

Voici la liste de nos idées absolument géniales pour vous faciliter la tâche dans votre rôle de Père Noël Secret. Nous avons pris soin de ranger les différents présents par ordre de prix croissant. Le moins cher coûte 9 € et le plus onéreux atteint les 31 €. Pour les budgets plus restreints, nous avons toute une liste de cadeaux qui coûtent moins d’une dizaine d’euros.

1. Lego Fleurs de Prunier

Si vous n’êtes pas certain du niveau de main verte de votre collègue, alors des fleurs en Lego peuvent être une bonne option pour de la décoration. Ici, impossible que les fleurs fanent. Le présent est aussi ludique et devrait occuper quelque peu la personne qui le reçoit puisqu’il faut assembler les 327 pièces du set. Une fois assemblées, la création s’élève à 34 cm de haut et mesure 17 cm de large — de quoi ajouter une vraie touche de verdure à un intérieur.

Set Lego Fleurs de Prunier .// Source : Numerama

À qui offrir un set Lego Fleurs de Prunier ? Aux fans de Lego qui n’ont hélas pas la main verte. Inutile d’être un pro de la construction Lego pour venir à bout de ces fleurs.

2. Amazon Echo Pop

Vendu initialement à un prix de 54 €, l’Amazon Echo pop se trouve aujourd’hui bien moins cher, ce qui en fait un très bon cadeau pour un Secret Santa. Bien que l’on puisse écouter de la musique, ce n’est clairement pas son domaine de prédilection. Avec son format miniature, l’enceinte connectée Amazon est davantage un petit assistant vocal bon à tout faire grâce à sa compatibilité avec Alexa. On peut notamment lui demander de commander de nouvelles piles, passer des appels, répondre à un SMS, lui poser des questions, et tout un tas d’autres choses. Une fois connectée à d’autres appareils en Wi-Fi ou en Bluetooth, elle peut gérer la domotique comme les lumières connectées.

Amazon Echo Pop // Source : Numerama

À qui offrir un Amazon Echo Pop ? À une personne très connectée. Ce n’est pas forcément l’appareil indispensable, mais il peut être bien pratique au quotidien.

3. Une carte-cadeau (Xbox, Switch ou PS5)

Si vous comptez des geeks parmi vos collègues, alors difficile de savoir quel jeu il ou elle a pris le temps de découvrir en 2024. Pour éviter le doublon, la meilleure solution est surement de prendre une carte prépayée pour console. Avec celle-ci, on peut acheter des jeux ou des extensions sur les plateformes. Notez que ces cartes se trouvent généralement un peu partout, dans les grandes surfaces notamment, il est donc simple de s’en procurer une en physique. Attention toutefois à bien choisir une carte prépayée pour la bonne console, c’est plus pratique.

Des Cartes-cadeaux pour console. // Source : Numerama

À qui offrir une carte-cadeau pour console ou PC ? À ceux qui passent leur temps à parler de jeux vidéo au travail ou dans les transports.

4. Un AirTag Apple

Si vous êtes tombé sur la personne qui a tendance à oublier régulièrement ses clefs au bureau, ne cherchez pas plus loin. Ce AirTag lui sauvera la mise de nombreuses fois. Une fois accrochée à objet et connecté à un iPhone ou un iPad, la balise permet de localiser précisément ce dernier depuis l’appareil utilisé. Ces balises peuvent même émettre un signal sonore pour aider à retrouver l’objet.

Bref, c’est très commode et il existe bien évidemment des alternatives si la personne en question ne dispose pas d’un iPhone. Pour les autres smartphones, sous Android, les balise de Tile à 12 € ou encore les Galaxy SmartTag à 25€, sont de bonnes options.

Un AirTag Apple. // Source : Numerama

À qui offrir un Airtag Apple ? Aux têtes en l’air, pardi.

5. Jeu de société Kado

Voici le candidat idéal si vous êtes nul pour emballer vos cadeaux, puisque la boîte du jeu de société Kado représente un emballage, avec un gros nœud rouge tout au tour. La thématique ne s’arrête pas là, le but du jeu étant justement de récupérer les plus beaux cadeaux pour l’emporter.

Un jeu de cartes simple à comprendre, rapide à jouer, un peu taquin puisqu’on peut voler les cadeaux des autres, et qui tient dans la poche.

Kado. // Source : Numerama

À qui offrir le jeu de société Kado ? À peu près tout le monde. Les règles sont très simples, et les parties ne s’éternisent pas. On peut y jouer avec des enfants (à partir de 8-10 ans), des ados, ou entre adultes.

6. Un stellarscope à 31 €

Un quoi ? Un stellarscope. Il ne s’agit pas d’un vrai télescope, ni d’une machine scientifiquement très poussée, mais simplement d’un outil ludique proposant une cartographie des étoiles. Même sans savoir ce qu’est une constellation, ce stellarscope permet de découvrir le ciel différemment et d’en apprendre davantage sur les phénomènes stellaires. Après quelques réglages assez simples, il suffit d’admirer les étoiles pour commencer à connaître leur position et repérer les constellations. Seul inconvénient, son prix.

Un stellaroscope. // Source : Numerama

À qui offrir un stellarscope ? À un passionné d’astronomie ou une amoureuse de sciences, c’est mieux. Mais, une camarade de travail un peu curieuse conviendra parfaitement.

7. Un pissenlit solaire

Ce pissenlit composé de petites LED qui se charge grâce à la lumière du Soleil la journée, illumine une petite partie d’un jardin ou d’un balcon. Si l’objet à plus une vocation décorative qu’utilitaire, l’effet reste sympathique et très appréciable. Son côté écologique le rend aussi pratique. La journée, les LED emmagasinent l’énergie du soleil et s’allument automatiquement à la tombée de la nuit pour une durée de huit heures.

Le pissenlit solaire illumine balcon et jardin à l’énergie solaire.

À qui offrir ce pissenlit solaire ? Assurez-vous que la personne à gâter possède a minima un balcon. Aussi joli soit-il, ce pissenlit ne sera d’aucune utilité dans un appartement, mais ravira celles et ceux appréciant une déco sobre et écologique.

8. Un jeu de casse-tête métallique à 9 €

C’est toujours amusant de se prendre la tête sur des énigmes. Une idée originale, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui, bien orientée, peut vraiment faire un cadeau sympa.

Les casse-tête sont tous en métal. Il s’agit en fait de pièces aux formes étranges, imbriquées les unes dans les autres et qu’il faut démêler. Il y a plusieurs combinaisons de différentes formes, correspondants à des niveaux de difficultés croissants. Le tout se trouve dans une petite boîte métallique que vous ne pourrez pas abîmer, mais facile à ranger.

Idée cadeau Secret Santa : un jeu de casse-tête métallique.

À qui offrir un jeu de casse-tête ? Évitez peut-être de l’offrir aux personnalités un peu trop nerveuses. Réservez-le de préférence pour le Secret Santa d’un ou d’une collègue un minimum patient qui adore relever les défis.

9. L’ouvrage La revanche des Bibliothécaires à 17 €

Tom Gault est un illustrateur cartooniste. Il tente de nous raconter à travers de brillantes illustrations remplies d’humour l’histoire du Livre. De l’auteur aux lecteurs en passant par l’éditeur sans oublier les bibliothécaires, Tom Gault dessine de manière assez abstraite le portrait de tous les acteurs du monde littéraire.

Si l’idée d’offrir un ouvrage vous plaît, vous trouverez sûrement votre bonheur dans les meilleurs livres de science-fiction à offrir pour Noël.

Idée cadeau Secret Santa : une BD de Tom Gault.

À qui offrir le livre La revanche des Bibliothécaires ? À tous les friands de second degré appréciant trouver un sens à des dessins absurdes ou autres schémas abscons.

10. Un étui original pour AirPods Pro 2 à 16 €

La réplique de la Game Boy pour enrober les écouteurs d’Apple, il fallait y penser. En plus d’être esthétiquement fidèle à la console de poche des années 90, le silicone flexible apporte une résistance supplémentaire aux chocs, en plus de protéger la boite des rayures. Pas besoin de l’enlever pour recharger les écouteurs, car la coque supporte la charge sans fil.

Un étui AirPods Pro 2. // Source : Numerama

À qui offrir l’étui original pour AirPods Pro ? À quelqu’un qui possède lesdits écouteurs, c’est mieux. Si, en plus, cette personne à un petit penchant pour le rétrogaming, c’est une petite attention ciblée qui saura faire plaisir.

11. Une boîte range câble à 16 €

Honnêtement, les câbles qui traînent partout, ça parle à tout le monde. Sachez qu’il existe de jolis rangements permettant de dissimuler astucieusement les prises et câbles disgracieux à proximité de votre station de chargement. Avec cette boîte esthétique et bien pensée, ni le câble ethernet RJ-45 ni le câble HDMI de la PS5 ne traîneront par hasard près de la prise. Ce n’est pas forcément un objet qu’on pense à acheter, c’est pourquoi il sera probablement le bienvenu en guise de cadeau pour un Secret Santa.

Idée cadeau Secret Santa : une boîte range câbles

À qui offrir une boîte range câble ? Si dans la liste du personnel, vous tirez la personne qui possède PC, télé, console, barre de son et tout plein d’objets connectés à recharger, ce range câble lui fera énormément plaisir. C’est aussi une bonne idée de cadeau pour toutes celles eu ceux qui apprécient la déco soignée.

12. Un Bonsaï à faire pousser à 25 €

Si vous n’aimez pas trop l’idée du livre, vous devriez sérieusement réfléchir à celle des graines à faire germer. Original, vert, décoratif, abordable, ce petit présent regorge de qualités. Ce kit contient les semences de 5 espèces différentes de bonsaïs avec chacune, leur petit pot biodégradable ainsi que leur dose de terreau bio. Il est important de bien lire le petit guide fourni et de s’armer de patience. Un ciseau pour l’entretien des plantes est également fourni. Prévenez le destinataire de ces merveilles de compter une dizaine d’années avant d’obtenir un bonsaï de taille adulte.

Idée cadeau Secret Santa : un Zen Bonsai à faire pousser

À qui offrir un Bonsaï à faire pousser ? Penser à vous tous les jours, les dix prochaines années en regardant la plante pousser ? Il vaut mieux l’offrir à un collègue proche, ou a minima, à un collègue à la main verte.

13. Un puzzle 1 000 pièces à 30 €

Intemporel, le puzzle s’inscrit comme un incontournable. Sans être une ou un inconditionnel de ces casse-têtes, il est toujours plaisant de voir, pièce après pièce, le dessin se reconstituer. Le plaisir d’emboîter la dernière pièce du puzzle est toujours intact même une fois devenu adulte. On n’y pense pas toujours et pourtant, c’est une activité agréable qui occupera parfaitement un après-midi froid et enneigé de janvier.

En plus d’offrir des heures de détente à un collègue, vous agissez en permettant à Médecins sans frontières de financer 10 sachets de supplément alimentaire destinés à des enfants mal nourris. Ce puzzle éthique jusqu’au bout est, de plus, entièrement recyclé.

Puzzle 1000 pièces // Source : Numerama

À qui offrir un puzzle ? Tout le monde. Il n’y a pas d’âge pour faire des puzzles et c’est très méditatif.

14. Pochette pour sac ordinateur Cabaïa

Tellement rependu, il n’est pas improbable que dans votre entourage, quelqu’un possède un sac à dos Cabaïa. Parfait pour ranger un ordinateur, ce sac se distingue par ses différents rangements. Cabaïa conçoit des sacs modulables ou les pochettes sont interchangeables pour changer de look en deux secondes. Puis une petite pochette, c’est pratique et on trouve toujours quelque chose à ranger dedans.

Cabaïa affiche une conception 100 % végan avec l’emploi de matériaux recyclés et recyclables sans avoir recours à du plastique. Un engagement environnemental fort qui vient s’ajouter aux multiples qualités de la marque française.

Pochette Cabaïa en sequins rouge. // Source : montage Numerama

À qui offrir cette petite pochette ? Bien qu’une pochette soit toujours pratique et se glisse facilement dans n’importe quel sac, il vaut mieux que la personne qui le reçoit possède un sac Cabaïa. L’idéal étant une personne soucieuse de son style et appréciant disposer de plusieurs petites pochettes à adapter en fonction de son humeur du jour, ou de sa tenue vestimentaire.

