Vous en avez assez de ne pas recevoir le bon cadeau jeu vidéo pour Noël ? Lisez et partagez ce guide ! Il aidera celles et ceux qui veulent vous faire plaisir pour les fêtes de fin d’année, mais qui n’y connaissent pas grand-chose en gaming. On reprend les bases pour être sûrs de ne pas se tromper lorsque l’on veut faire cadeau d’un jeu vidéo.

Si vous lisez ce guide, c’est probablement qu’un proche attentionné souhaite que vous lui glissiez le bon jeu vidéo sous le sapin. Ce qui est évident pour les connaisseurs, ne l’est pas forcément pour les novices, cependant, c’est quand même mieux pour tout le monde, quand le cadeau fait plaisir. Alors, Numerama a décidé de créer ce guide accessible pour aider tous les oncles, tantes, parents et grands-parents… à gâter leurs gameuses et gameurs préférés.

L’univers du jeu vidéo est vaste. Il existe plusieurs consoles et votre nièce de 8 ans ne partage pas les mêmes jeux que son grand frère de 15 ans. Pourtant, il est possible de faire plaisir à tout le monde ! Sans plus attendre, découvrez les principales consoles disponibles sur le marché et les conseils pour choisir, sans se tromper, le bon jeu vidéo à offrir en cadeau à Noël.

En résumé : le guide pratique pour être sûrs et sûres de faire le bon cadeau jeu vidéo

Nous détaillerons tout au long de cet article ces différents points, essentiels lorsque vous choisissez un jeu vidéo à offrir :

Faites attention à choisir la bonne console. Munissez-vous de la référence complète et de la bonne version de la console. Repérez-vous grâce aux codes couleur des consoles (rouge pour la Switch, bleu pour la PS4 et la PS5 et vert pour la Xbox).

Connaître la console avant de faire un cadeau

Aujourd’hui 3 grandes consoles monopolisent le marché :

la Switch , de la marque Nintendo ;

, de la marque Nintendo ; la PlayStation de la marque Sony ;

de la marque Sony ; la Xbox de la marque Microsoft.

L’univers du jeu vidéo évolue très vite et chaque année, les marques sortent de nouvelles versions pour ses consoles. Il faut savoir que chaque console possède son logo et sa couleur (rouge, vert et bleu). Ainsi, lorsque vous vous rendez dans un magasin de jeu vidéo, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par ces repères visuels.

Attention à ne pas vous tromper de référence, car chaque console a son support de lecture. La Switch, par exemple, ne pourra pas lire de format disque, et inversement, il sera impossible d’insérer une cartouche de jeu Switch dans la PS5.

Autre chose importante à savoir : chaque console possède son catalogue de jeux. Si certains titres sont développés sur les 3 consoles, d’autres sont exclusifs à une seule console en particulier.

La Nintendo Switch

Vous retrouverez toutes les références liées à la Nintendo Switch grâce à la couleur rouge.

Petit descriptif de la console

La Nintendo Switch est la console hybride proposée par Nintendo. Elle peut très bien faire office de console de salon et se désolidariser de son socle, pour devenir une console portable que vous pourrez emporter partout.

Nintendo Switch // Source : Louise Audry pour Numerama

Posée sur le socle relié à votre téléviseur, la console affiche le jeu sur votre télé. Lorsque vous ôtez la Switch de son support, l’image s’affiche à l’écran de la console. La console est livrée avec une paire de Joy-Con, ces petites manettes aux couleurs vives dotée chacune d’un joystick. Modulables, elles se fixent de part et d’autre de la console, ou s’adaptent sur un support spécifique pour former une seule et unique grosse manette. Des manettes, au design plus traditionnel, et plus ergonomiques peuvent également s’acheter à part.

Les jeux sont contenus dans de toutes petites cartouches à insérer dans la console.

La Nintendo Switch, pour quel public ?

Cette console est réputée pour son usage familial et s’adresse principalement à un public jeune qui découvre les joies du gaming.

En 2021, Nintendo décline sa console phare en Nintendo Switch OLED, une version plus haut de gamme. Il existe aussi une version portable, la Nintendo Switch Lite plus petite que la version d’origine.

La PlayStation de Sony

Les jeux de la PlayStation sont identifiés avec la couleur bleue.

Petit descriptif de la console

La PlayStation est la console de la marque Sony. Depuis sa sortie en 1994, la console ne cesse d’évoluer et différentes versions sortent régulièrement. Aujourd’hui, nous en sommes à la Playstation 5, abrégée PS5. Seulement la console coûte encore très cher et il est souvent difficile de se la procurer. C’est pourquoi, la PlayStation 4, PS4, est toujours d’actualité.

Si les jeux de la PS4 peuvent être lus par la PS5, le contraire n’est pas toujours possible. Il est donc préférable de prendre la version du jeu correspondant à la bonne version de la console.

La PlayStation, pour quel public ?

La console possède d’excellentes caractéristiques techniques notamment concernant les qualités graphiques. La PS5 s’adresse en général à un public de joueuses et de joueurs avertis. C’est la console de salon par excellence.

La Xbox

Les jeux de la Xbox sont identifiables facilement grâce à la couleur verte.

Petit descriptif de la Xbox

La Xbox, c’est la console de salon créée par Microsoft. À la base créatrice de jeux pour ordinateur, la marque a voulu s’imposer sur le marché des consoles plus classique. La façon de jouer sur un PC avec un clavier et une souris n’est pas la même que lorsque l’on joue avec une manette sur un écran de télévision. Microsoft a voulu rendre l’expérience du gaming sur PC, accessible depuis nos canapés. En plus du gameplay différent, la console offre la possibilité de jouer à plusieurs, contrairement à l’ordinateur.

Là aussi, la console se décline en différentes versions. On peut citer :

la Xbox Série X

la Xbox Série S

Elles se différencient surtout par leurs performances, mais aussi par leur façon de lire les jeux. La Xbox Série X possède une plus grande capacité de stockage, est pourvue d’un lecteur Blu-Ray et d’une résolution graphique 4K. La Xbox série S, ne possède pas de lecteur CD et ne supporte des jeux qu’en version dématérialisée, accessibles notamment grâce au Game Pass Xbox.

Quel public pour la Xbox ?

La Xbox s’adresse principalement aux adultes et aux connaisseurs, fans de jeux vidéos.

Xbox Série X

Comment trouver le bon jeu vidéo à offrir

Arrivé devant la multitude de jeux qui s’offrent à vous, difficile de choisir celui qui fera plaisir à vote nièce, votre neveu, votre cousine ou autre. Voici 3 conseils pour ne pas vous tromper.

1. Ne vous fiez pas aux apparences

L’industrie du jeu vidéo a mis en place le système PEGI (Pan European Game Information). Cette signalétique permet de repérer rapidement si un titre est adapté à l’âge de l’enfant. Si parfois des jaquettes mettent en scène de mignons petits personnages dans un décor coloré… cela ne veut pas dire que le jeu en question est adapté au jeune public ! C’est le cas du jeu Cult of the Lamb. À s’en fier aux apparences, ce jeu semble adorable, en réalité, il s’agit d’incarner le gourou d’une secte.

Cult of the Lamb // Source : Devolver

Le vrai seul indicateur auquel vous pouvez vous fier, c’est l’âge indiqué en bas à gauche des boitiers de jeux vidéo. Les jeux sont classés en PEGI 3, 7, 12, 16 et enfin 18 ans en fonction du caractère violent ou vulgaire du jeu.

2. Attention aux licences connues

Si votre petit cousin est fan de Pat Patrouille, il n’appréciera sans doute pas autant le jeu vidéo. Les développeurs des jeux vidéos ne travaillent pas de pair avec les éditeurs des dessins animés. Les enfants se retrouvent donc souvent déçus de ne pas retrouver l’univers de leur dessin animé préféré dans le jeu vidéo qui leur est dédié. Des titres incontournables comme Mario Odyssey, que nous avons testé, ou encore Kirby et le Monde Oublié, que nous avons aussi essayé, sont des valeurs sûres si vous ne savez pas quels titres choisir.

3. Ne vous fiez pas aux boîtes de jeu sur les étagères

À l’ère du numérique, l’industrie du jeu vidéo n’échappe pas à la dématérialisation. Il n’est plus obligatoire de disposer du jeu en « dur » pour pouvoir jouer. Beaucoup de jeux sont disponibles en téléchargement sur des plateformes comme Steam.

Rassurez-vous, offrir des jeux dématérialisés peut se faire simplement sans avoir à rentrer ses codes de cartes bleues sur internet ou sur la console. Rendez-vous dans votre magasin de jeux vidéo et repartez avec une petite carte prépayée sur laquelle sont inscrits les codes nécessaires pour retrouver votre solde sur la console et acheter le jeu en ligne.

Être sûrs et sûres de faire plaisir en offrant des crédits pour les jeux en ligne

Certains ado, pré-ado et adultes préfèrent passer leur temps sur ce qu’on appelle des « Free To Play », souvent abrégés F2P. Le jeu s’installe gratuitement, mais prévoit des achats pour obtenir de nouveaux équipements, débloquer des personnages ou même changer son apparence. On appelle ces achats, des micro-transactions. Les jeux dématérialisés avec achats intégrés les plus connus sont : Roblox, Fortnite, Overwatch 2 et League of Legends. S’il est possible de progresser dans le jeu sans jamais rien payer, il est souvent plaisant de débloquer des objets spéciaux ou de posséder différents skins, c’est-à-dire, plusieurs apparences du personnage.

Là encore, pas besoin de se rendre sur un site en particulier, rendez-vous chez votre distributeur de jeux habituel et achetez une carte prépayée. On en trouve même dans certaines grandes surfaces au niveau des caisses. Le montant sera crédité sur le compte de la personne que vous gâtez grâce aux codes inscrits sur la carte. Souvent, le solde est converti en unité de monnaie virtuelle du jeu. Vous offrirez donc des RP (Riot Point) pour les joueurs de League of Legends ou des V-Bucks aux fans de Fortnite. C’est un cadeau qui fera forcément plaisir, si vous avez dans votre entourage, des joueuses et des joueurs de ces jeux en ligne.

Attention tout de même à la dépendance que peuvent occasionner ces micro-transactions. Les jeux sont gratuits à l’installation, mais si votre nièce ou votre petit cousin se retrouve à payer tous les mois une dizaine d’euros pour jouer, cela peut devenir problématique.

Les jeux vidéos à offrir que la rédac vous conseille

Jeux vidéo à offrir aux enfants sur la Switch à Noël

Les jeux vidéo à offrir sur PlayStation cette année

Jeux à offrir pour les adultes

Pour les adultes, il peut être intéressant de se tourner vers un service d’abonnement, un peu comme Netflix, qui donne accès à tout un catalogue de jeux vidéos. Il y aura forcément un titre qui fera plaisir au proche que vous souhaitez gâter. Pour la console de Microsoft, il s’agira du Xbox Game Pass, pour la PS 4 et la PS 5, du service PlayStation Plus.

