Un livre collector et un jeu vidéo : voilà nos deux recommandations dans ce guide de Noël 2024 spécial Bernard Werber.

Quand quelqu’un a tout lu d’un auteur, trouver un cadeau est délicat. Et la popularité de Bernard Werber, auteur de science-fiction français parmi les plus lus, n’est plus à démontrer. Heureusement, cette année, vous aurez quelques atouts dans votre manche avec un collector et un jeu vidéo de grande qualité.

Les Fourmis, le collector

La qualité des éditions collector du Livre de Poche ne sont plus à prouver, en attestent les sublimes versions des livres de Mélissa da Costa. Le roman culte de Bernard Werber, publié initialement en 1991, a lui aussi bénéficié d’une nouvelle édition spéciale. On parle bien entendu des Fourmis.

Dans cet ouvrage qui a installé Werber parmi les écrivains français les plus lus en France et dans le monde, on plonge dans une enquête entre science et science-fiction. Si ce thriller démarre certes avec le biologiste Jonathan Wells, il se situe surtout à l’échelle toute minuscule des fourmis et de leur univers fascinant. Toute une civilisation s’ouvre à nous, dans ce célèbre roman.

Le collector, que nous avons eu en mains, est entièrement couvert de noir, y compris sur les bords de page où de petites fourmis dorées sont joliment imprimées. Ironiquement, le roman est si facilement identifiable que vous pourriez ne pas remarquer un drôle de détail : le titre du livre n’est inscrit nulle part. Voilà un ouvrage nécessaire pour la bibliothèque de tout amateur ou amatrice de Bernard Werber.

Le jeu Les Fourmis

Transformer Les Fourmis en jeu vidéo, est-ce même possible ? Oui, si l’on en croit l’adaptation très réussie éditée par Microids cette année. Et la réussite concerne ses deux versants : sa trame narrative et son gameplay stratégique. Car il y a bien une histoire, et elle suit surtout le troisième tome, La Révolution des Fourmis.

Il s’agit pour autant d’un jeu de stratégie en temps réel. Oui, vous devrez y gérer et faire croître votre empire — en lançant des légions, en affrontant des termites lors de guerres endiablées, en développant des « industries », en créant toujours plus de colonies. Tout le jeu se déroule à l’échelle de votre personnage, une fourmi.

Un plaisant constant, aussi, grâce au côté naturaliste de cette adaptation. Il est tout à fait grisant d’incarner une fourmi, d’évoluer dans le monde des insectes, tant la démarche reste rare. D’autant que les jolis graphismes, très réalistes, permettent une immersion totale.

Les Fourmis est disponible sur PS5, Xbox Series S/X, PC.

