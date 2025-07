Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Remastered de The Last of Us Part II est en ce moment moins cher. De quoi patienter jusqu’à la saison 3 de l’adaptation sur HBO. Attention, il n’y a pas Perdo Pascal dans le jeu.

Vous n’en pouvez plus d’attendre la saison 3 de The Last of Us ? C’est compréhensible, surtout qu’il faudra être patient. Heureusement, il existe les jeux pour (re)vivre les aventures de Joel et Ellie. La version Remastered pour PS5 de The Last of US Part II est d’ailleurs moins chère en ce moment.

The Last of Us Part II Remastered est normalement vendu 49,99 € sur le PlayStation store. Il est actuellement proposé au prix de 29,99 € en version dématérialisée.

Pour les possesseurs de la version PS4, la mise à niveau pour profiter de la version Remastered de The Last of Us Part II vous coûtera 10 €.

C’est quoi, ce remaster de The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part II Remastered 46,99 € sur Fnac 47,99 € sur Amazon Points forts Excellente réalisation

Cette maîtrise de la narration

Un gameplay plus évolué qu’espéré

Des graphismes à la hauteur Points faibles Quelques longueurs

Un soupçon de rigidité en moins ne ferait pas de mal

Pas de Part III svp

La saison 2 de l’adaptation HBO de The Last of Us ne couvre que la moitié du jeu vidéo The Last of Us Part II. La série, supervisée par le créateur du jeu, se permet même quelques changements et omet certaines parties de l’histoire, ce qui rend la découverte du jeu encore plus passionnante. Sachant que les fans de la version de HBO doivent maintenant prendre leur mal en patience, puisque la saison 3 n’arrivera qu’en 2027, se plonger dans The Last of Us Part II devient inévitable.

The Last of Us Part II // Source : Capture d’écran

D’une justesse remarquable dans son récit comme dans sa narration, The Last of Us Part II offre une mise en scène et une direction d’acteurs et d’actrices à la hauteur de la série, s’inscrivant ainsi comme une suite logique et cohérente. Si l’attente jusqu’en 2027 vous semble trop longue, ce second opus, malgré une certaine longueur qui peut nuire à son rythme, constitue une excellente alternative pour vivre la conclusion de la saga.

À ce prix, The Last of Us Part II Remastered est-il une bonne affaire ?

Moins de 30 €, c’est une excellente offre pour un jeu culte. Pour cette version Remastered exclusive à la PS5, de nouveaux niveaux baptisés « Lost Levels » permettent d’explorer des décors jamais vus auparavant. Un mode Guitar Free Play, indispensable, fait aussi son apparition, avec une multitude d’instruments à débloquer.

Une amélioration graphique et un mode Performance sont aussi présents, ainsi que quelques ajouts qui viennent compléter l’expérience de jeu. Vous trouverez un mode survival dans lequel vous pourrez enchaîner des affrontements aléatoires. Enfin, un nouveau mode permet désormais de revivre l’aventure en replaçant les événements dans un ordre chronologique. Une idée étrange, déconseillée si c’est votre première fois sur le jeu.

Les points à retenir sur The Last of Us Part II Remastered:

Un monde post-apo incroyable

Une mise en scène encore meilleure que la série de HBO

La fin de la saga

