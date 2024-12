Lecture Zen Résumer l'article

L’année 2024 se termine par la cérémonie des The Game Awards, soit les Oscars du jeu vidéo. On connaitra l’identité du GOTY, mais il y aura surtout de belles annonces au programme. Numerama vous fera un résumé en direct.

C’est aujourd’hui, ou plutôt cette nuit, que se tient la cérémonie des The Game Awards 2024. Il s’agit du dernier grand rendez-vous de l’année à suivre pour les fans de jeux vidéo. Car, outre les récompenses, il y aura des grandes annonces.

Comment suivre la cérémonie The Game Awards 2024 ?

Vous n’aimez pas dormir ? Car il va falloir faire une quasi-nuit blanche pour ne rien louper des The Game Awards en direct. La cérémonie débute à 1h30 du matin, heure française, avec un pré-show à 1h. Prévoyez au moins deux heures devant vous, sinon plus, et une petite sieste en soirée pour tenir le coup.

Quand ? À partir de 1h30 (heure de Paris), le vendredi 13 décembre 2024 ;

À partir de 1h30 (heure de Paris), le vendredi 13 décembre 2024 ; Où ? Ici, sur YouTube (en 4K), Twitch, X ou encore Facebook Live,

Ici, sur YouTube (en 4K), Twitch, X ou encore Facebook Live, Quoi ? La cérémonie des Oscars du jeu vidéo.

Un rendez-vous à ne pas manquer ?

Il y a dix ans était diffusée la toute première édition des The Game Awards, l’équivalent des Oscars du jeu vidéo. Cet anniversaire devrait être honnoré comme il se doit, avec une belle et grande fête. Il paraît d’ailleurs qu’il y aura deux annonces qui vont mettre tout le monde par terre (certains évoquent même la piste Half-Life 3…).

Entre deux bandes-annonces et world premiere, des trophées seront distribués aux jeux vidéo qui ont fait l’année 2024. Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Metaphor: ReFantazio, Black Myth Wukong et Balatro concourent pour le GOTY. L’un d’entre eux succèdera à Baldur’s Gate 3, sacré en 2023.

C’est lui, notre GOTY // Source : Capture PS5

Parmi les annonces attendues, il y aura : le nouveau jeu d’Hazelight Studios (It Takes Two), Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ou encore Stalcraft: X. Il y aura bien d’autres choses à découvrir, et les deux immenses surprises qui alimentent la spéculation peuvent suffire à rester éveillé. Half-Life 3 ? Le nouveau jeu Naughty Dog ? La Switch 2 ? Une nouvelle Xbox ? The Witcher 4 ? GTA 6 ?

Numerama prépare d’ores et déjà la cafetière pour suivre la cérémonie en direct, et vous proposer un résumé de chaque annonce.

Ce que l’on est sûr de voir : des jeux, des trophées et Snoop Dogg.

: des jeux, des trophées et Snoop Dogg. Ce que l’on aimerait bien voir : des nouvelles de Hollow Knight: Silksong (notre running gag préféré)

: des nouvelles de Hollow Knight: Silksong (notre running gag préféré) Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : Half-Life 3, car c’est un fantasme rigolo.

