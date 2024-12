Lecture Zen Résumer l'article

Ces livres de SF sont de bons cadeaux à mettre sous le sapin, pour faire plaisir à vos proches avides de futurs possibles plus ou moins positifs.

Il est bien normal de glisser des livres au pied du sapin. Pour faire plaisir à celles et ceux qui aiment explorer les futurs proches comme lointains, il est encore plus nécessaire d’y glisser de la science-fiction. Voici une sélection d’œuvres parues en 2024. Vous pouvez aussi piocher dans notre guide fantasy.

Les sentiers de recouvrance (Émilie Querbalec)

Source : Albin Michel Imaginaire

Ce n’est pas pour rien que le troisième roman d’Émilie Querbalec faisait partie de nos coups de cœur de l’hiver 2024, à sa sortie. Les Sentiers de Recouvrance commence comme un récit de voyage, en 2030, où l’on fait la connaissance de deux ados qui ont grandi dans un monde dévasté par le changement climatique.

Leurs trajectoires convergent vers une île. Mais quelle est sa véritable nature ? La deuxième moitié de l’ouvrage nous prend de court, tant et si bien qu’aucun résumé ne peut vraiment évoquer la clé de voûte du récit. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une œuvre certes très mélancolique, mais porteuse d’espoir, qui plaira aux amateurs et amatrices d’une SF incorporée à des décors environnementaux.

Les Sentiers de Recouvrance, Émilie Querbalec, Albin Michel, 240 pages, 17,90 €

Les Champs de la Lune (Catherine Dufour)

Source : Denoël

Plutôt que de partir à l’autre bout de la galaxie, cette humanité envisagée par Catherine Dufour commence par fuir au plus proche : la Lune, où les habitants logent en sous-terrain, dans les anciens tunnels de lave. Mais ce n’est pas le cas de notre héroïne, accompagnée de son chat, fermière à la surface lunaire, à l’abri derrière un dôme. Elle assiste, de loin, aux maux des humains, jusqu’au jour où elle se retrouve à veiller sur une petite fille, d’autant plus étonnante que cette dernière a la main verte.

Une histoire assez différente des récits habituels de Catherine Dufour, mais on y retrouve un point saillant de son écriture : des émotions très fortes. Quant à l’intrigue… celle-ci saisira peu à peu les lecteurs et lectrices dans un méandre qui ne demande qu’à être résolu.

Les Champs de la Lune, Catherine Dufour, Denoël, 288 pages, 20,50 €

Fragile/s (Nicolas Martin)

Source : Au diable vauvert

Une France dystopique un peu trop proche de nous. Le pays est sous la coupe d’un régime d’extrême-droite qui s’en prend autant aux populations immigrées qu’aux droits reproductifs. Tout cela dans un contexte de déclin des naissances, où, en plus, la maladie génétique de l’X fragile se développe. Typhaine rejoint un programme gouvernemental expérimental de contrôle des grossesses ; et apprend qu’elle attend un garçon décrit comme « sain ». Mais quelque chose cloche.

Fragile/s est un roman peu commun. Une science-fiction politique qui, tout en s’inscrivant dans la tradition dystopique de La Servante écarlate, propose pourtant sa propre approche : réparatrice.

Fragile/s, Nicolas Martin, Au diable vauvert, 432 pages, 21 €

Les Âmes de feu (Annie Francé-Harrar)

Source : Belfond

C’est un ouvrage visionnaire qui a été retrouvé. Connaissez-vous Annie Francé-Harrar ? Probablement pas. Pourtant, c’est à cette biologiste autrichienne née en 1886 que l’on doit, au cours du XXe siècle, les premières bases scientifiques de la culture du compost.

Et de cette position de biologiste spécialisée dans l’environnement, elle en a tiré un roman de science-fiction : Les Âmes de feu. Celui-ci prendra de court par sa lucidité sur la crise actuelle du vivant, puisque c’est le récit d’un effondrement. Bien sûr, on détectera des anachronismes. Mais le fond reste frappant : pour une biologiste aussi compétente et une romancière aussi imaginative que cette autrice, en 1920, le présent était en partie prédictible.

Les Âmes de feu, Annie Francé-Harrar, Traduit par Erwann Perchoc, Belfond, 224 pages, 21 €

Le Rivage des femmes (Pamela Sargent)

Source : Mnémos

Voilà une autre avant-gardiste : cette fresque de SF féministe signée Pamela Sargent a été initialement publiée en 1986. Nous nous situons dans un futur postérieur à une guerre nucléaire, après laquelle les femmes ont réduit les hommes à l’état de paria. Ils vivent à l’état sauvage à l’extérieur de la ville, protégée par des murs, pendant que la société des femmes, à l’intérieur, est pacifique et abondante.

Comme les hommes ne savent rien de cette ville, ils ont développé une croyance religieuse d’adoration envers les femmes (ils adulent une déesse, la « Dame »). Grâce à un système de réalité virtuelle, les hommes sont plongés dans des visions virtuelles pendant lesquelles les femmes peuvent récupérer leur semence, pour la procréation. Tout cela fonctionne jusqu’à ce qu’une jeune femme, Laissa, remette les traditions en question.

Un essentiel enfin réédité de la SF féministe.

Le Rivage des femmes, Pamela Sargent, Traduit par Nathalie Gouyé-Guilbert, 560 pages, 25 €

Guide de survie pour le voyageur du temps amateur (Charles Yu)

Source : Aux forges de Vulcain

Un peu d’humour, cela ne fera pas de mal. Charles Yu est surtout connu pour Chinatown Interieur (adapté cette année en série sur Disney+). Dans cette drôle d’histoire, l’auteur se met en scène comme protagoniste. Quand vous avez un souci de plomberie, vous appelez un plombier. Quand vous avez un souci avec votre machine à voyager dans le temps, vous appelez Charles Yu. Accompagné d’un chien et d’une IA, il sauve les usagers piégés dans des boucles temporelles dysfonctionnelles. Mais quand il se retrouve à son tour de sales draps, l’histoire va prendre un tournant plus personnel.

À noter que les éditions Aux forges de Vulcain ont traduit aussi cette année (pour la première fois en France) le petit recueil Seule sur Terre.

Guide de survie pour le voyageur du temps amateur, Charles Yu, Traduit par Aude Monnoyer de Galland, Aux Forges de Vulcain, 319 pages, 22 €

L’odyssée des étoiles (Kim Bo-Young)

Source : Rivages poche

Ah, l’amour ! Ah, le futur ! L’odyssée des étoiles est le premier de SF coréen traduit en France. Kim Bo-Young y met à l’épreuve un couple qui, bien décidé à se marier, est face à un léger contre-temps : il est sur Terre, elle, sur Alpha du Centaure. Et il ne suffit pas de se rejoindre : le voyage spatial est aussi temporel. Leur couple va-t-il survivre à une telle séparation à travers l’espace-temps, à mesure que l’histoire de notre planète avance (et s’aggrave) ?

Une belle odyssée, en définitive, que nous classions parmi les meilleures histoires d’amour de la SF. L’ouvrage est dorénavant sorti en poche.

L’Odyssée des étoiles, Kim Bo-Young, Traduit par Choi Kyungran, 336 pages, 9,70 €

Tè Mawon (Michael Roch)

Source : Livre de Poche

Une science-fiction caribéenne, décoloniale, écologiste, écrite en créole ? C’est le pari de Michael Roch dans Tè Mawon, qui est le récit d’une ville monstrueuse, Lanville, mégalopole absolue qui mange artificiellement toute la terre sur son passage.

Mais justement, où la terre des origines, sous tout ce béton ? C’est la quête des héroïnes et héros de l’histoire, qui, sous la forme d’un roman choral — à plusieurs voix donc –, fait avant tout la fresque d’une insurrection politique.

Tè Mawon, Michael Roch, Livre de Poche, 256 pages, 8,70 €

Vallée du carnage (Romain Lucazeau)

Source : Verso

Et si l’Antiquité n’avait jamais pris fin ? C’est sur ce postulat que Romain Lucazeau enclenche son nouvel ouvrage, qui relève donc de l’uchronie — ce qu’il se serait passé si ce qu’il s’est passé ne s’était pas passé comme cela s’est passé. En clair, une réécriture de l’Histoire, mais l’auteur, ici, se projette dans les conséquences futuristes d’un tel revirement.

On retrouve dans Vallée du carnage les motifs que Lucazeau mobilisait dans Latium, son diptyque à succès où il imaginait un space opéra inspiré des figures gréco-romaines. Dans ce nouveau roman, ce monde ré-imaginé est précipité dans la guerre, et le titre ne vous ment pas : c’est un carnage, l’auteur ne lésine pas sur la violence, ni sur le cynisme assumé d’ailleurs. Un roman entre philosophie, fresque civilisationnelle et SF militaire.

Vallée du carnage, Romain Lucazeau, Verso, 448 pages, 22,90 €

