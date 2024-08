Lecture Zen Résumer l'article

Il reste deux saisons pour boucler le récit de House of the Dragon. Si l’on regarde Feu et Sang, comment se termine la danse des dragons ? Voici les deux dernières années de la guerre, ainsi que l’épilogue de l’opposition entre Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower.

Quatre saisons. C’est donc ce qui est prévu par HBO pour raconter la danse des dragons, cette période sanglante de la dynastie des Targaryen. Pour les fans, c’est sans doute un crève-cœur : cela signifie qu’il n’y a plus que seize épisodes (huit par saison) pour boucler l’histoire de la rivalité entre Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower.

En effet, la saison 2 de House of the Dragon a été diffusée intégralement au cours de l’été. Compte tenu des délais de tournage, la saison 3 de House of the Dragon ne sortira pas avant 2026. Quant à la saison 4, on l’attend pour 2028. Il avait déjà fallu patienter un peu plus de deux ans entre les deux premières. Entretemps, il y aura Dunk et l’Œuf.

L’attente est peut-être trop longue et vous désirez connaître la suite de l’histoire. Cela tombe bien : on connait déjà la fin. La série se fonde sur Feu et Sang, un ouvrage écrit par George R. R. Martin qui prend la forme d’une vaste chronique et relatant les principaux évènements de la famille Targaryen depuis la Conquête de Westeros.

Ce que l’on attend dans la saison 3 de House of the Dragon

L’existence de Feu et Sang ainsi que les développements narratifs de la saison passée permettent de deviner ce que la saison 3 nous réserve. On s’attend à une grande bataille navale (la bataille du Gosier), ainsi qu’à la reconquête de Repos-des-Freux et la chute de Port-Réal, prise par la faction des Noirs.

Plusieurs victimes sont attendues : la mort de Jacaerys Velaryon (le fils aîné de Rhaenyra) et de son dragon Vermax lors de la bataille du Gosier, mais aussi la perte d’un autre dragon, Nuée d’Orage, qui appartient à Aegon III. La mort de Gwayne Hightower lors de la conquête de Port-Réal est prévue, comme l’accession au trône de Rhaenyra. Criston Cole devrait trépasser à son tour, lors du Bal du Boucher.

Il est également possible que la saison 3 mette en scène l’affrontement épique entre Aemond et Daemon à l’Œildieu. Les deux y perdront la vie, ainsi que les dragons Vhagar et Caraxès. Le duel, toutefois, est d’une telle ampleur que la production pourrait choisir de le retarder un peu et d’en faire le climax de la saison 4.

On pourrait aussi assister à la trahison de Ulf le Blanc et Hugh Marteau, ralliant les Verts et leur donnant par la même occasion deux dragons : Aile d’Argent et Vermithor. Les deux hommes seront par la suite connus comme les Deux Traîtres, un événement sombre pour les Noirs. Ce retournement survient lors de la première bataille de Chutebourg.

D’autres conflits sont attendus, avec leur lot de morts chez les soldats et les nobles : la bataille de l’Hydromel, la bataille de la Ruffurque ou encore la bataille de la Berge du Lac. Plusieurs dragons, en plus de ceux mentionnés précédemment, seront mis à contribution : Feux-du-Soleyl, Tessarion, Syrax, Fumée-des-Mers ou encore Voleur-de-Moutons.

Si tous ces événements surviennent effectivement dans la saison 3, celle-ci recouvrirait une partie de l’année 130 du conflit. La saison 1 a présenté les germes qui ont mené à la guerre, et la saison 2 s’est globalement focalisée sur les événements de l’année 129. Il resterait alors à la saison 4 de couvrir le reste de l’année 130 et l’épilogue, avec l’année 131.

Voilà donc à quoi s’attendre pour la fin de House of the Dragon. Le résumé étant long, il a été décidé de se focaliser sur les personnages centraux et les principaux événements. Plusieurs faits de moindre importance ne sont donc pas mentionnés, de même que la galerie de personnages secondaires, dont beaucoup ne sont pas encore apparus à l’écran.

Quelle est la fin de House of the Dragon ?

La forteresse de Peyredragon, tenue par les Noirs, tombe aux mains des Verts, qui en prennent facilement le contrôle.

Aegon II, ayant fui Port-Réal avec l’aide de Larys Fort, se rend sur place et retrouve par hasard son dragon, Feux-du-Soleyl, sur l’île.

Baela Targaryen, présente à Peyredragon, a le temps de récupérer son dragon, Danselune, et affronte Aegon II.

Danselune est vaincu et meurt. Aegon II est gravement blessé aux jambes, mais il s’en sort. Baela, également meurtrie, est récupérée et soignée. Quant à Feux-du-Soleyl, il survit, mais ne peut plus voler.

Port-Réal connaît un soulèvement de la population, excédée par le règne de Rhaenyra Targaryen. Elle est accusée de procéder à trop d’exécutions, notamment celles des autres semences de dragon, contre lesquelles elle n’a plus aucune confiance après les trahisons d’Ulf et Hugh, et de taxer trop lourdement le peuple. Le fanatisme religieux exacerbe la colère populaire.

Parmi les autres raisons de colère, il y a eu l’assassinat de Jaehaerys (dans la saison 2), alors qu’il n’était qu’un enfant (il est le fils d’Aegon et de Helaena).

Il y a aussi eu la mort de Maelor (frère de Jaehaerys) lors d’une fuite hors de la ville, avec l’aide d’un membre de la Garde Royale. Les circonstances de la mort de Maelor sont floues, mais il aurait été exterminé par la foule. Une rumeur finit par accuser Rhaenyra d’en être responsable.

La mort suspecte de Helaena Targaryen, très appréciée par la population, vient s’ajouter aux motifs de colère à Port-Réal.

Durant toute la période allant de la prise de Port-Réal à son soulèvement, Alicent Hightower est faite prisonnière par les Noirs. Elle s’entretient parfois avec Rhaenyra, se dispute avec elle, négocie, mais sans parvenir à ses fins.

Les tentatives de rétablir l’ordre par le guet de Port-Réal (les manteaux d’or) ou par la Garde Royale échouent. Des centaines de soldats et de chevaliers sont tués.

Les émeutes durent quelques jours et quelques nuits, dans plusieurs quartiers de la ville. À un moment, les troubles atteignent Fossedragon, le lieu où résident les dragons.

La prise de Fossedragon a lieu, et de nombreux dragons sont tués : Syrax, Tyraxès, Songefeu, Morthul et Shraïkos. Ils ne pouvaient pas fuir en raison des chaînes qui les retenaient.

Un dragon parvient toutefois à briser ses chaînes : Songefeu. Mais, blessé aux yeux et enragé, il percute le dôme de Fossedragon et périt dans l’effondrement.

Joffrey Velaryon, le troisième fils de Rhaenyra, perd également la vie lors d’une chute : il a voulu monter Syrax, le dragon de sa mère, pour aller sauver le sien (Tyraxès).

Une tentative de secourir Joffrey, alors à l’agonie, est entreprise. Cet épisode, nommé la Chevauchée des Sept, désigne un groupe de sept chevaliers partis secourir le prince.

Quatre d’entre eux reviennent, portant la dépouille de Joffrey, dépouillée et profanée.

Rhaenyra Targaryen entame son dernier jour à la tête de la capitale et finit par fuir la ville avec une poignée de fidèles. Son autorité est considérablement affaiblie. Elle avait précédemment perdu le soutien de sa Main, Corlys Velaryon, et donc de sa flotte.

Une nouvelle bataille à Chutebourg a lieu, et les pertes sont nombreuses entre les Verts et les Noirs. Parmi les morts notables figurent Hugh Marteau et son dragon Vermithor. Daeron Targaryen, fils d’Alicent, périt avec Tessarion. Il en va de même pour Addam Velaryon et son dragon Fumée-des-Mers.

Cet événement est provoqué par des désaccords stratégiques parmi les Verts. Certains, comme Daeron, veulent avancer, d’autres souhaitent faire une halte, tandis que certains préfèrent se replier pour un ravitaillement. Quant à Ulf le Blanc et Hugh Marteau, ils s’enhardissent et agacent les nobles, avec des demandes excessives.

Leur arrogance les conduit à revendiquer le Trône de Fer pour Ulf et le contrôle de Hautjardin pour Hugh, s’étant montés le bonnet grâce aux dragons qu’ils possèdent. Une conspiration de treize nobles s’organise alors pour les assassiner.

C’est lors de l’exécution de ce plan que la seconde bataille de Chutebourg a lieu. Hugh est tué dans la confusion du combat, tandis qu’Ulf, ivre mort, est plus tard empoisonné par un verre de vin — une fin appropriée pour un ivrogne. Avant cela, Ulf s’imaginait pouvoir devenir roi des Sept Couronnes.

Après avoir fui la capitale, Rhaenyra se rend à Peyredragon, non sans difficulté, refusant d’une part d’écouter les suggestions de se réfugier dans des royaumes alliés, et ignorant d’autre part que la forteresse est aux mains des Verts.

Rhaenyra est trahie, et son escorte est massacrée. L’ex-reine est ensuite amenée devant Aegon II et Feux-du-Soleyl. Elle est alors brûlée et dévorée par le dragon, sous les yeux de son fils, Aegon III Targaryen, fait prisonnier pour servir d’otage.

Plus tard, Feux-du-Soleyl dit par se laisser mourir, refusant de s’alimenter, tandis que ses plaies s’infectent.

Pendant cette période incertaine, plusieurs événements marquants se déroulent à Port-Réal. Le premier est connu sous le nom de la Lune des Trois Rois. En raison de l’anarchie qui règne en ville, plusieurs individus tentent de se proclamer roi, parmi eux le Berger, Trystan Vrayfeu, et Gaemon Cheveux-pâles.

Les deux premiers sont tués par les Verts lors de la reprise de la ville en l’an 130. Le troisième, bien que pardonné (il n’était alors qu’un enfant et c’est sa mère qui portait la revendication), meurt en l’an 135.

Pendant cette période, Alicent reste au cœur des intrigues politiques. Elle œuvre à faire revenir les Verts dans une ville qui s’est rendue, obtenant l’appui de la maison Baratheon en échange d’un mariage entre son fils, Aegon II, et la fille de Borros Baratheon, Cassandra.

Alicent gouverne alors Port-Réal au nom de son fils, s’efforçant de rétablir le calme et manœuvrant pour rallier Corlys Velaryon à sa cause — non sans mal, car leurs relations sont souvent orageuses et divergentes. Larys Fort travaille à apaiser les tensions, notamment pour éviter qu’Alicent ne hâte la mort de Corlys.

La dernière bataille, celle de la route royale, est un ultime assaut des Noirs sur la capitale, alors tenue par les Verts. Nous sommes en l’an 131.

À ce moment-là, Corlys se rebiffe contre Alicent, qu’il trouve trop rigide tandis que les Noirs avancent sur Port-Réal. Alicent désire résister, malgré la tournure défavorable de la bataille de la route royale. Elle va jusqu’à suggérer à Aegon II de s’en prendre aux otages, et de les estropier, en particulier Aegon III, le fils de Rhaenyra, et Baela, la petite-fille de Corlys.

Un autre événement clé survient, connu sous le nom de l’Aube Trompeuse. Il s’agit à la fois de la mort mystérieuse d’Aegon II, empoisonné, et de la montée d’un désir de paix chez les Verts et les Noirs pour en finir avec la guerre. Le cadavre d’Aegon II est retrouvé au pied du Trône de Fer.

Face à l’intransigeance d’Alicent et au caractère de son fils, un complot se met en place. Alicent est arrêtée, jetée dans un cachot et emprisonnée. Baela est secourue. D’autres personnes périssent, dont un chevalier missionné pour s’en prendre à Aegon III.

Un conseil informel est mis en place avec les leaders des deux camps pour désigner Aegon III, en tant que dernier mâle survivant de la lignée Targaryen, comme l’héritier légitime et le roi des Sept Couronnes.

Tout est mis en place pour le porter au pouvoir et ainsi réconcilier les deux camps. Il est prévu qu’Aegon III, descendant de Rhaenyra, épouse Jaehaera, la fille d’Aegon II et de Helaena, et petite-fille d’Alicent. Ce mariage doit unir les Noirs et les Verts et mettre fin au conflit.

Globalement, les nobles et les grandes maisons saisissent l’occasion pour mettre un terme à la guerre, d’autant plus que des pardons sont adressés aux principales familles des Verts, dont les Hightower et les Lannister. Les places fortes et les cités acceptent de capituler et de se rallier à Aegon III. Tout semble aller pour le mieux.

Cependant, Cregan Stark arrive avec son armée de Nordiens, ayant taillé la route depuis Winterfell. Une fois à Port-Réal, le seigneur du Nord est déterminé à sanctionner les responsables de la mort d’Aegon II. Cet épisode est connu sous le nom de l’Heure du Loup.

Cregan Stark, initialement décidé à combattre les fidèles d’Aegon II en tant qu’allié de Rhaenyra, et à agir au nom d’Aegon III, qu’il reconnaît comme légitime, se retrouve toutefois dans une situation délicate. Aegon III, en faveur de la paix avec le camp adverse (par l’intermédiaire du conseil informel), empêche Cregan d’agir.

Si le camp adverse rejette l’offre de paix, la guerre peut continuer. Mais s’il l’accepte, Cregan risquerait de trahir la volonté d’Aegon III d’établir la paix dans les Sept Couronnes. Pourquoi faire la guerre quand la paix est à portée de main ? Cregan, en homme d’honneur, accepte donc de respecter la volonté d’Aegon III et les règles du Trône de Fer.

Cregan Stark, faute de pouvoir attaquer les capitales appartenant aux Hightower, Lannister, et autres nobles des Verts, décide de rendre justice pour la mort suspecte d’Aegon II. Cet épisode est nommé le Jugement du Loup.

Pour ce faire, il force Aegon III à le nommer Main du Roi afin de pouvoir présider les procès. Il fait ensuite arrêter de nombreuses personnes et ordonne des peines contre la grande majorité. Elles peuvent rejoindre le Mur, au nord du royaume, pour servir dans la Garde de Nuit, ou bien être exécutées.

Le grand mestre Orwyle est condamné à mort pour avoir fourni le poison qui a tué Aegon II, sans prendre garde à ce qu’il serait fait de la mixture. Quatre membres de la Garde Royale sont exécutés pour avoir failli à la protection d’Aegon II. D’autres individus sont condamnés à mort ou sanctionnés, tandis que certains sont graciés.

Corlys Velaryon, qui a failli être exécuté, est gracié par Cregan Stark après l’intervention de Baela et Rhaena. Il est rétabli dans ses fonctions et dignités. Pour faciliter cette décision, Cregan accepte un mariage politique.

Larys Fort est exécuté pour haute trahison et régicide, ayant refusé de rejoindre le Mur. Particularité de son exécution : elle est réalisée avec Glace, la lame ancestrale des Stark. Cregan accède à sa demande, celle de trancher son pied-bot. Sa tête est ensuite exposée au Donjon Rouge.

Le Jugement du Loup s’achève, et dès le lendemain, Cregan Stark abandonne son poste de Main du Roi. Il décide ensuite de retourner dans le Nord et à Winterfell, car, comme on le sait bien, l’hiver vient.

Pendant ce temps, Alicent Hightower s’enferme dans une rancune indépassable. Elle ne fait pas la paix avec Aegon III, le fils de son ancienne amie Rhaenyra, passant son temps à le maudire et à le menacer. va ira jusqu’à inciter, sans succès, sa petite-fille Jaehaera à tuer son époux, Aegon III.

Elle échappe à la mort, car son décès aurait risqué de rallumer les braises encore incandescentes de la danse des dragons. Privée de l’accès à la cour, elle est isolée dans ses appartements, dans une zone réservée du Donjon Rouge.

Commence alors la régence d’Aegon III, en attendant qu’il atteigne l’âge adulte. Elle dure de 131 à 136, avec des membres des camps des Verts et des Noirs qui changent au fil des ans.

Plusieurs figures de la danse des dragons meurent ensuite : Corlys Velaryon (an 132), Alicent Hightower (133), et Jaehaera Targaryen (133).

Si Corlys décède de vieillesse, la mort de Jaehaera est étrange. On dit qu’elle a chuté d’une fenêtre et s’est empalée sur des piques de la citadelle, agonisant pendant un moment. Plusieurs théories ont circulé sur sa mort, allant du suicide à l’assassinat, son mari ayant même été mis en cause.

Quant à Alicent, elle termine sa vie dans l’isolement et l’oubli. Elle sombre dans une profonde dépression, manifestant des signes de démence. Même la couleur verte, symbole de sa maison, finit par l’ulcérer. Elle tombe malade et cela lui est fatal.

En l’an 134, Viserys II Targaryen, frère cadet d’Aegon III, est retrouvé par Alyn Velaryon, un fils bâtard de Corlys. Viserys II avait disparu depuis la bataille du Gosier en l’an 130. Entre-temps, il était prisonnier de marchands.

Aegon III connait un règne assez long et décède en l’an 157. Viserys II a été sa Main du Roi durant les dernières années de règne de son frère. Daeron I, le fils aîné d’Aegon III, devient ensuite roi des Sept Couronnes. Viserys II consver ce rôle sous le règne du roi suivant, Baelor I. En l’an 171, il accède au pouvoir, mais meurt un an plus tard, en l’an 172.

Le souvenir de la danse des dragons va perdurer des années plus tard. Lors des événements de Game of Thrones, des personnages y font référence, presque deux siècles après.

