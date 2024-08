Lecture Zen Résumer l'article

L’acteur britannique a été très clair : il ne souhaite pas revenir vers la série qui l’a révélé au grand public, Game of Thrones. Et Kit Harington a de très bonnes raisons de ne pas vouloir endosser à nouveau le costume de Jon Snow.

Il a donné vie à l’un des personnages les plus iconiques de la culture populaire actuelle, et son nom reste reconnaissable entre mille : Kit Harington a été l’une des principales qualités de Game of Thrones, tout au long de ses 8 saisons. Mais après avoir été révélé par cette série culte, l’acteur britannique s’est éloigné de l’univers créé par George R.R. Martin. Il a enfin expliqué ses raisons lors d’une interview pour le média américain GQ, publiée le 12 août 2024.

« Nous étions tellement fatigués »

Décrié par une bonne partie des fans de la série, le final de Game of Thrones a déçu bon nombre de spectateurs, en 2019. Mais, visiblement, Kit Harington lui-même n’a pas beaucoup apprécié cette ultime saison 8, comme il l’a confié dans l’interview : « Je pense que s’il y a un quelconque problème avec la fin de Game of Thrones, c’est le fait que nous étions tous tellement fatigués, que nous ne pouvions pas continuer plus longtemps. »

Le comédien s’est aussi rapproché de l’avis de certains fans : « Je comprends que certaines personnes aient pu penser que la fin était rushée, et j’ai tendance à être d’accord avec elles. Mais je ne suis pas sûr qu’une alternative était possible. Quand je vois des images de moi dans cette saison finale, j’ai l’air tellement épuisé. J’ai l’air lessivé. Je n’avais plus l’énergie en moi pour une saison supplémentaire. »

Un spin-off mis au placard

Pourtant, l’interprète de Jon Snow devait revenir pour un spin-off dédié à son personnage, annoncé en 2022. Mais en avril 2024, le couperet est tombé : le projet n’est plus en développement chez HBO. À l’époque, Kit Harington avait évoqué une raison purement scénaristique : « C’est annulé car nous n’avons pas trouvé la bonne histoire à raconter », confiait-il à l’époque.

Mais auprès de GQ, Kit Harington a dévoilé que sa première réaction avait été de dire non à HBO, lorsque le projet de spin-off lui a été proposé, avant d’accepter. Et après des années de travail sur la série, le comédien a fait machine arrière en se retirant et leur a dit : « Je pense que si l’on pousse ce projet plus loin et qu’on continue à le développer, on pourrait produire une mauvaise série. Et c’est la dernière chose que nous voulons, tous. »

Se détacher de Jon Snow

Kit Harington avait déjà évoqué son rejet de l’univers de Game of Thrones, le 6 août 2024. Interrogé à propos de House of the Dragon, dont la saison 2 vient de se terminer sur Max (HBO), le comédien avait ainsi répondu qu’il ne pouvait tout simplement pas regarder la série : « Je pense que j’y ai passé trop de temps [dans cet univers, NDLR]. J’ai entendu dire que c’était merveilleux et que ça se passait très bien, mais je pense que je ne regarderai jamais cette série. »

Dans son interview pour GQ, l’interprète de Jon Snow a tout de même reconnu la place importante du personnage dans sa vie : « Game of Thrones sera probablement l’oeuvre la plus grande et la plus importante de ma vie. J’ai rencontré ma femme grâce à cette série, nous avons eu des enfants ensemble, et j’ai désormais des amis pour la vie. On me reconnaît dans la rue grâce à cela. »

Mais cette bénédiction se transforme parfois en malédiction, l’empêchant de revenir dans l’univers de Game of Thrones : « Cela irait à l’encontre de ce que j’essaie de faire, à savoir détacher ma personne de la série. En faisant toujours partie de l’équipe, il serait très difficile de demander aux gens de me voir comme quelque chose d’autre, alors que c’est un aspect essentiel de mon métier d’acteur, que l’on puisse venir me voir, sans voir Jon Snow. »

