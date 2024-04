Lecture Zen Résumer l'article

Officialisée au printemps 2023, la série des Aventures de Dunk et l’Œuf a son casting principal. Les rôles de Duncan le Grand et Aegon Targaryen ont été attribués.

L’adaptation audiovisuelle de l’univers du Trône de Fer est pour l’instant focalisée sur la saison 2 de House of the Dragon, dont la diffusion est fixée au 16 juin 2024. L’épisode final aura lieu sept semaines plus tard, le 4 août. Compte tenu de la densité du récit adapté, il faudra encore quelques saisons additionnelles pour tout boucler.

Naturellement, la chaîne HBO pense à la suite. On sait par exemple que la suite des aventures de Jon Snow ne se fera pas. En revanche, d’autres pistes sont toujours considérées, comme un spin-off sur Aegon le Conqérant. Mais le projet le plus concret à ce jour apparaît être celui des Aventures de Dunk et de l’Œuf (The Hedge Knight — Knight of the Seven Kingdoms en anglais)

La série Dunk et l’Œuf est-elle commandée ?

Oui. La nouvelle a été officialisée le 12 avril 2023.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — Max (@StreamOnMax) April 12, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

De quoi parle l’histoire de Duncan le Grand et Aegon Targaryen ?

Dunk et l’Œuf sont deux surnoms que l’on donne respectivement à Duncan le Grand et Aegon Targaryen. Le premier est un chevalier errant, le second son écuyer. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Duncan n’est pas grand en raison de ses faits d’armes (du moins, à ses débuts…), mais parce que c’est un immense gaillard.

S’il est bien bâti, Duncan a toutefois une personnalité moins structurée — il est décrit comme simple et crédible. Cependant, c’est un brave gars, qui ne rechigne pas à venir en aide aux faibles et aux opprimés. À l’inverse, Aegon V Targaryen (son nom complet) est l’exact contraire : il est petit et chétif — c’est un enfant –, mais fort malin et vif

C’est donc ce drôle de duo — l’un est membre de famille royale Targaryen, l’autre un bougre anonyme –que l’on suit dans diverses aventures, contées dans des courts romans écrits par George R.R. Martin. Les débuts des deux larrons commencent au moment d’un tournoi réputé, celui de Cendregué. C’est là qu’ils vont d’ailleurs se rencontrer.

Quand le récit se déroule-t-il par rapport à Game of Thrones ?

Chronologiquement parlant, Les Aventures de Dunk et de l’Œuf se passent entre House of the Dragon et Game of Thrones. Plus précisément, les deux partenaires vivent leurs péripéties environ un siècle avant GoT (90 ans, pour être précis). De fait, ils vont croiser certains personnages déjà vus ou évoqués dans Game of Thrones.

Quand la série doit-elle sortir ?

À ce jour, aucune indication de calendrier n’a été donnée.

Qui vont incarner les rôles principaux ?

Le magazine Variety rapporte que le rôle de Duncan a été attribué à Peter Claffey, tandis que celui de l’Œuf revient à Dexter Sol Ansell.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !