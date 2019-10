Un mail envoyé par Jane Goldman, responsable de la série The Long Night, indique que le projet est arrêté. Un épisode pilote avait pourtant été commandé mi-2018.

Le jour ne se lèvera donc jamais sur The Long Night. Selon des informations recueillies le 29 octobre par le magazine Deadline, HBO a renoncé à produire cette série dérivée qui devait prendre place dans l’univers de Game of Thrones. La chaîne de télévision n’a pas officialisé la nouvelle : c’est un mail envoyé par Jane Goldman, qui occupait la poste de showrunneuse sur ce projet, qui a éventé ce funeste rebondissement.

Les motifs pour lesquels The Long Night est remisée au placard ne sont pas sûrs : nos confrères évoquent une post-production qui a traîné en longueur, des rumeurs faisant état de problèmes non-précisés durant le tournage en Irlande du Nord, mais aussi une première version de l’épisode pilote (seul celui-ci avait été commandé par HBO) qui n’avait pas plu en interne et avait nécessité de le remonter.

Matériau de base insuffisant pour The Long Night ?

On peut aussi supposer que HBO a voulu faire preuve de prudence, en considérant que George R. R. Martin, l’écrivain à l’origine des romans du Trône de Fer, d’où est tirée la série télévisée, n’a pas énormément produit sur l’époque dans laquelle devait s’inscrire The Long Night. Dès lors, même avec le concours de l’écrivain pour superviser le projet, c’était peut-être une trop grosse prise de risque.

C’est d’autant plus juste que l’autre série qui a été officialisée le 30 octobre — House of the Dragon — bénéficie pour sa part de toute une trame scénaristique déjà bien établie, grâce à l’ouvrage de Fire & Blood. Plusieurs grands récits y sont contés, notamment la « Danse des Dragons », une guerre de succession au sein de la maison Targaryen qui durera trois ans et opposera deux factions dans la même famille.

Des milliers d’années avant GoT

The Long Night, dont ce n’était pas le nom définitif, avait été annoncée en juin 2018. Elle devait se dérouler des milliers d’années avant les évènements de Game of Thrones et « relater la chute du monde de l’Âge d’or des Héros vers ses heures les plus sombres ». La série promettait de révéler les « effroyables secrets de l’histoire de Westeros », selon le synopsis dévoilé par HBO.

Avec une telle série, le public aurait pu découvrir l’origine des Marcheurs Blancs, la mise en place du Mur séparant Westeros en deux, la structuration politique du Nord avec la maison Stark… Le titre officieux de la série était peut-être aussi un indice sur la trame scénaristique : la longue nuit fait référence à l’arrivée d’un hiver impitoyable qui s’est abattu sur le monde pendant une génération entière.

Un casting avait même été constitué, dont la tête d’affiche était l’actrice britannique Naomi Watts, connue pour ses nombreux rôles au cinéma (Mulholland Drive, 21 Grammes ou bien King Kong). Le tournage était envisagé initialement pour la fin de l’année, selon George R. R. Martin. Il n’est toutefois pas improbable de penser que le projet pourrait renaître un jour, HBO ayant envie de développer à la TV l’univers de GoT.

