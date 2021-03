Nintendo pourrait lancer une nouvelle Switch cette année. Il s'agirait d'une déclinaison Pro, plus puissante et équipée d'un écran OLED. Avec cette troisième version, Nintendo proposerait une définition 4K.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on prête à Nintendo l’ambition de lancer une nouvelle Switch. Après la version normale et la déclinaison Lite, elle prendrait la forme d’une Switch Pro, visant un public plus exigeant avec des performances visuelles à la hausse.

La commercialisation d’un modèle susceptible de répondre aux standards d’aujourd’hui n’aurait rien d’illogique. La Switch a fêté ses quatre ans il y a quelques jours et n’a jamais été louée pour sa puissance et la qualité graphique de ses jeux. Une Switch Pro ferait sens pour répondre à la PS5 et à la Xbox Series X, qui affichent un rendu en 4K, sans être vraiment une concurrente directe pour autant.

Depuis quelques semaines, les rumeurs sérieuses s’accumulent concernant cette Switch Pro, qui pourrait être disponible cette année.

Quelles seraient les principales évolutions de la Switch Pro ?

Écran OLED 4K

L’un des principaux changements apportés par la Switch Pro concernerait l’écran, qui passerait à la technologie OLED. Dans un article publié le 4 mars, Bloomberg précise quelques détails. Est notamment évoquée une dalle 720p de 7 pouces, contre 6,2 pour la Switch et 5,5 pour la Switch Lite. Elle serait produite par Samsung. Le passage à l’OLED permettrait un rendu avec des couleurs plus belles, des contrastes nettement à la hausse et, surtout, de vrais noirs. Elle pourrait aussi avoir une incidence positive sur l’autonomie.

Le point sur les écrans :

Switch Lite Switch Switch Pro Technologie LCD LCD OLED Taille 5,5 pouces 6,2 pouces 7 pouces Définition 720p 720p 720p

Nouveau processeur avec DLSS

Autre indiscrétion signée Bloomberg et partagée le 23 mars : la Switch Pro s’en remettrait à la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia pour proposer une meilleure qualité d’image. Il s’agit d’une technologie qui emploie une intelligence artificielle pour améliorer la définition d’une image. Pour Nintendo, les bénéfices seraient immenses : continuer à développer des jeux à une résolution moindre (pour les autres consoles) tout en offrant un rendu de meilleure facture aux propriétaires de la version Pro. C’est grâce au DLSS que la Switch Pro pourrait afficher de la 4K.

Cette évolution passerait par l’intégration d’un nouveau processeur conçu par Nvidia, déjà partenaire de Nintendo pour la Switch (avec la puce Tegra X1, qui commence à faire son âge).

Quel serait le catalogue de la Switch Pro ?

Tout porte à croire que la Switch Pro viendrait gonfler la gamme actuelle, ce qui sous-entend qu’elle devrait faire tourner les mêmes jeux que la Switch et la Switch Lite. Toutefois, il ne faudra pas exclure la possibilité de voir arriver quelques exclusivités. Les fans de Nintendo n’ont certainement pas oublié l’obligation de posséder une New Nintendo 3DS pour jouer à Xenoblade Chronicles 3D — la première 3DS n’étant pas assez puissante pour le RPG.

D’ailleurs, la Switch Lite, réduite au seul mode d’utilisation nomade, n’est pas compatible avec l’intégralité du catalogue. Il y a alors le risque de voir le public se fractionner en fonction du modèle qu’il possède.

Quand la Switch Pro pourrait-elle être disponible ?

Il est encore trop tôt pour évoquer la date de sortie de cette éventuelle Switch Pro. Mais Bloomberg, toujours dans son article du 23 mars, mentionne la fin d’année.

Quel serait le prix de la Switch Pro ?

Le prix de la Switch Pro serait nécessairement plus élevé que celui de la Switch normale, vendue 329,99 euros (prix public conseillé). Par conséquent, il pourrait titiller les 400 euros, ce qui placerait la console au niveau de la PS5 Édition Digitale et de la Xbox Series S.

