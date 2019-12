Microsoft a dévoilé sa Xbox Series X, une console surpuissante qui sera disponible l'année prochaine. On fait le tour du propriétaire.

Microsoft a pris tout le monde de court quand Phil Spencer est apparu à la cérémonie des The Game Awards — les Oscars du jeu vidéo — pour officialiser la Xbox Series X (ex-Project Scarlett). Elle fera entrer la firme de Redmond dans la nouvelle génération pour lutter contre la PlayStation 5. En plus du nom, on a également eu droit à une bande-annonce montrant le design de la console surpuissante.

Dès lors, on se pose plusieurs questions sur cette Xbox Series X, dont le nom évoque la commercialisation de plusieurs modèles (dont un moins cher qui pourrait être appelé Xbox Series S). Quel design ? Quelle manette ? Quelle puissance ? Quel catalogue ? Quel prix ? On a déjà quelques réponses à ces interrogations clés.

Une tour de PC

Microsoft n’a pas toujours été à la fête en matière de design. La toute première Xbox était beaucoup trop massive, la Xbox 360 était mal conçue tandis que la Xbox One a tout simplement été détestée. Mais la firme de Redmond a fait preuve de bon goût depuis, en témoignent la Xbox One S et, surtout, la Xbox One X, étonnante de compacité et de silence au vu de la puissance embarquée. Pour la Xbox Series X, Microsoft a fait un choix très étonnant : elle ressemble à une petite tour de PC pouvant être placée à la verticale comme à l’horizontale.

À la verticale, la hauteur dépasse à peine l’équivalent de trois manettes à en juger par les images, pour une largeur contenue. Bref, si cette forme ne paraît pas pratique à caser sur un meuble TV, les mensurations s’avèrent suffisamment petites pour pouvoir lui trouver une place malgré tout. La console conserve un lecteur de disque et ce petit logo lumineux très joli.

En réalité, Microsoft a fait ce choix pour une raison claire : la dissipation thermique (note : l’air chaud monte) et le bruit. La multinationale ne veut pas d’une console bruyante et/ou qui surchauffe. Pour une montée en puissance maximale, opter pour un design plus PC que console paraît indispensable. D’ailleurs, certains ont déjà remarqué que la Xbox Series X ressemble au boîtier SilverStone Fortress FT03.

Sur Resetera, des internautes se sont déjà amusés à imaginer la taille de la console par rapport aux autres, sachant que l’on ne connait pas ses dimensions exactes.

Un pad dans la continuité

Bien avant l’officialisation de la Xbox Series X, Microsoft avait annoncé la rétrocompatibilité des accessoires Xbox One. Logique puisqu’il faut vendre l’excellente manette Xbox Elite Series 2 facturée 180 euros et lancée en novembre dernier. Néanmoins, la future console sera livrée avec un pad légèrement revu. De loin, il ressemble à celui de la Xbox One. Mais on peut remarquer quelques évolutions.

À lire : Notre test de la manette Elite Series 2

« Sa taille et sa forme ont été repensées pour s’accommoder à une frange plus large de joueurs », explique Phil Spencer sur le site officiel. Il faudra mettre les deux manettes côte à côte pour réellement s’en rendre compte. Du reste, le pad de la Xbox Series X, baptisé Xbox Wireless Controller, inclut un nouveau bouton facilitant le partage de captures d’écran (comme sur la DualShock 4 de Sony), une croix directionnelle inspirée de la Elite Series 2 et un grip sur les gâchettes. Elle sera compatible avec la Xbox One et Windows 10.

Puissance équivalente à deux Xbox One X

Microsoft aime les consoles puissantes et la Xbox Series X ne déroge pas à la règle. Basé sur une architecture AMD, l’engin offrira une puissance graphique deux fois supérieure à celle de la Xbox One X — soit l’équivalent de 12 teraflops (c’est plus qu’une Nvidia RTX 2080) — et un CPU quatre fois plus performant. Le constructeur vise une résolution 4K et un framerate à 60 fps, mais évoque la 8K et les 120 fps (un rêve ?). L’emploi de SSD côté stockage permettra de faire baisser drastiquement les temps de chargement.

La Xbox Series X sera par ailleurs compatible avec les technologies suivantes :

Variable Fresh Rate (VRR) pour améliorer la netteté des mouvements en ajustant constamment la fréquence d’actualisation des images envoyées par la source vers l’écran ;

Variable Rate Shading (VRS) ou une technologie brevetée qui permettrait aux développeurs d’éliminer encore plus les temps de chargement avec une optimisation du couple GPU + SSD ;

Auto Low Latency Mode (ALLM) qui permet à un téléviseur compatible de basculer automatiquement en Mode Jeu ;

Dynamic Latency Input (DLI) pour une meilleure latence ;

Ray tracing pour des effets lumineux plus réalistes.

Phil Spencer évoque enfin une intégration dans le cloud, encore floue à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Les jeux

Bien évidemment, une console, si puissante soit-elle, n’est rien sans un catalogue de jeux de qualité. Sur ce point, c’est encore l’immense inconnue. La Xbox Series X a été annoncée aux côtés d’une seule exclusivité : Senua’s Saga : Hellblade II, développé par Ninja Theory (studio qui appartient à Microsoft). C’est léger.

En revanche, la Xbox Series X sera capable de faire tourner tout le catalogue disponible sur Xbox One, ce qui vaut pour les vieux titres Xbox et Xbox 360, ainsi que le Game Pass. Comme le rappelle Phil Spencer, ce sont des milliers de jeux étalés sur trois générations qui seront réunis sur une seule et même console. On pourra même miser sur des améliorations visuelles pour certain d’entre eux.

Il y a en tout cas la volonté d’assurer une transition douce. « Avec nos jeux First Party, à commencer par Halo Infinite en 2020, nous nous engageons à assurer la cross-generation, avec partage des Succès et des sauvegardes entre les différents appareils », promet Phil Spencer. Il faudra des exclusivités à la Xbox Series X pour briller face à la PS5. Elles seront conçues par les quinze studios détenus par Microsoft.

C’est combien ?

Il est encore trop tôt pour parler du prix de la Xbox Series X. Mais on peut spéculer : elle ne devrait pas dépasser les 500 euros, soit le tarif de la Xbox One X. La disponibilité, en revanche, a été annoncée à fin 2020.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte