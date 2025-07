Lecture Zen RĂ©sumer l'article

[Deal du jour] Si vous en avez marre des Joy-Con de la première Switch, le pad pro Hori Split est disponible en promotion pour les soldes.

Jouer sur Switch en mode portable peut s’avĂ©rer rapidement inconfortable, surtout durant une longue session de jeu. Il existe heureusement des alternatives aux manettes de Nintendo, comme le Hori Split Pad Pro, sous licence officielle Nintendo, en promotion pour les soldes d’Ă©tĂ©.

Le Hori Split Pad Pro pour Nintendo Switch 1, et Switch OLED, est normalement vendu 49,99 €. Pour les soldes d’Ă©tĂ©, il est disponible au prix de 34,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce pad pro pour Switch ?

Si vous jouez longtemps Ă votre Switch en mode nomade, les Joy-Con classiques peuvent vite s’avĂ©rer pĂ©nibles. En dehors du Joy-Coy Drift qui les rend inutilisables, les manettes peuvent Ă la longue ĂŞtre inconfortables. La manette Pro de la Switch est une excellente alternative, mais ne permet pas de jouer en nomade. C’est lĂ que des fabricants tiers rentrent en jeu, comme Hori et son Pad Pro.

Le Hori Split Pad Pro offre une bien meilleure prĂ©hension qu’avec des Joy-Con normaux // Source : Hori

Le Split Pad Pro est plus gros et plus large qu’une paire de Joy-Con traditionnelle, et offre donc une prise en main plus agréable. La préhension est excellente et les boutons et deux nouvelles gâchettes configurables font leur apparition à l’arrière. Les boutons sont quant à eux plus réactifs, tandis que la croix directionnelle et les sticks analogiques sont plus précis. Comme à la bonne époque de la Super Nes, une fonction turbo fait son apparition, afin de simuler un appui répété sur une touche.

Ă€ ce prix, cette manette pour Switch est-elle une bonne affaire ?

La sortie de la Switch 2 fait baisser le prix de cette manette alternative pour Switch première du nom. Attention, le Hori Split Pad Pro ne fonctionne qu’avec cette dernière et son itĂ©ration OLED. Notez que La manette d’Hori est dĂ©pourvue de batterie et vous ne pourrez donc pas l’utiliser lorsque la console est en mode dockĂ©. Autre point important, elle fait l’impasse sur le gyroscope ou les vibrations.

Les points Ă retenir sur le Hori Split Pad Pro :

un meilleur confort pour les longues sessions de jeu

Sticks et boutons plus précis

Pas de batterie intégrée

