Sans crier gare, après l'E3 2021, Nintendo a levé le voile sur une nouvelle version de sa Switch. Il s'agit du modèle équipé d'un écran OLED de 7 pouces. Elle sera disponible au mois d'octobre.

Alors que beaucoup s’attendait à une annonce à l’occasion du salon E3, Nintendo a surpris tout le monde en officialisant une nouvelle Switch OLED le 6 juillet. Comme on pouvait s’y attendre, la gamme va accueillir un modèle plus haut de gamme, équipé d’un écran OLED de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la version actuelle). On peut aussi y voir un moyen de répondre à la PS5 de Sony et à la Xbox Series X de Microsoft, même s’il ne s’agira pas d’une Switch plus puissante.

Cette nouvelle Switch OLED s’adresse à des joueurs plus exigeants qui seraient prêts à mettre quelques euros de plus pour jouer dans de meilleures conditions. Cette technologie d’affichage permet d’obtenir des noirs plus profonds et des couleurs de meilleure tenue. Elle sera une alliée de taille pour mettre en avant une production ambitieuse comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, qui fera encore plus briller ses graphismes.

La Switch OLED était nécessaire : voici ses caractéristiques

Contrairement à la Nintendo Switch Lite, la Switch OLED n’est pas destinée à un seul usage. Comme la Switch normale, elle propose du jeu nomade et pourra être reliée à son téléviseur avec un dock fourni (désormais équipé d’un port Ethernet). Nintendo aurait pu opter pour une utilisation exclusivement salon, mais ne l’a pas fait. Notons que le constructeur a également amélioré le rendu sonore et retravaillé la béquille pour qu’elle soit plus pratique et plus grande, comme on peut le voir sur les images.

Nintendo aurait également pu rendre la Switch Pro obligatoire pour certains jeux gourmands, comme ce fut le cas pour la New Nintendo 3DS avec Xenoblade Chronicles 3D. La firme nippone ne répète pas cette erreur et la Switch continuera de faire tourner les nouveautés. La Switch OLED est simplement ce qu’a été la PS4 Pro pour la PS4 et la Xbox One X pour la Xbox One : un modèle de milieu de cycle de vie avec des prestations supérieures.

La Switch OLED sera disponible le 8 octobre 2021 au prix de 349.99 dollars (sans doute 350 euros chez nous). Deux coloris seront proposés : blancs ou bleu néon/rouge néon.

Les caractéristiques techniques de la Switch OLED :

102 x 242 x 13,9 mm ;

320 grammes (420 grammes avec les Joy-Con) ;

Écran OLED tactile 7 pouces (1280 x 720 pixels) ;

Processeur Nvidia Tegra custom ;

64 Go de mémoire (extension via un port microSD) ;

Haut-parleurs stéréo ;

Port jack.

La gamme Nintendo Switch :

Switch Lite Switch Switch OLED Écran tactile 5,5 pouces (LCD) 6,2 pouces (LCD) 7 pouces (OLED) Définition de l’écran 1 280 x 720 pixels 1 280 x 720 pixels 1 280 x 720 pixels Joy-Con Fixés Détachables Détachables Mode(s) d’usage Portable Portable, télé, table Portable, télé, table Dock Non Oui Oui Vibrations HD Non Oui Oui Compatibilité avec les jeux Switch Partielle Totale Totale Autonomie (sur Zelda) 4 heures 5h30 5h30 Prix 199 € 299 € 349,99 $

La Switch OLED en photos

