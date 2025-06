Lecture Zen Résumer l'article

Vous venez de recevoir votre Switch 2 après des mois d’attente et vous avez déjà une Switch ? Vous pouvez transférer rapidement les données de votre compte, pour gagner du temps. On vous explique la démarche.

Après huit ans, la Nintendo Switch cède sa place à la Switch 2. Pour sa nouvelle console, le constructeur japonais a opté pour la continuité avec une rétrocompatibilité quasiment totale (jeux et accessoires), une interface peu changée et l’assurance de retrouver vite ses marques.

Dès lors, quand on est déjà utilisatrice ou utilisateur de la Switch, il est possible de retrouver ses jeux et ses données directement sur la Switch 2. Pour cela, Nintendo a imaginé un système de transfert simple, à effectuer lors de la configuration de votre nouvelle console. Il y a bien évidemment quelques points à connaître, mais on vous explique.

Transfert des données de la Switch vers la Switch 2 // Source : Capture Switch 2

Le transfert des données de sa Switch vers la Switch 2 est simple

De quoi avez-vous besoin ?

Une Nintendo Switch mise à jour avec la dernière version du firmware (normale, Lite ou OLED) ;

Une Nintendo Switch 2 mise à jour avec la dernière version du firmware ;

Votre compte Nintendo ;

Une connexion Internet ;

Idéalement, et c’est important, de deux câbles de recharge.

Première étape : configurer la Switch 2

Avant de pouvoir lancer le transfert de données, il va être nécessaire de configurer la Switch 2. Après l’avoir allumée pour la première fois, la console va vous demander de choisir une langue d’utilisation, de vous connecter à Internet et de la mettre à jour. L’opération est simple puisqu’il suffit de suivre les instructions. Veillez bien à renseigner les mêmes identifiants Nintendo que ceux de la première Switch quand la Switch 2 vous les demandera.

Les deux consoles Switch doivent être à jour au niveau du firmware. // Source : Capture Switch 2

Deuxième étape : lancer le transfert

Bonne nouvelle : le transfert de données depuis une Switch vous sera proposée à la fin de la configuration via l’étape intitulée « À l’attention des détenteurs d’une console Nintendo Switch ». La console Nintendo Switch devra bien évidemment être présente physiquement.

Transfert des données de la Switch vers la Switch 2, sur l’écran de la Switch 2 // Source : Capture Switch 2

Le lancement du transfert est initié depuis la Switch 2, puis il faut se rendre dans l’onglet Console des paramètres de la Switch pour lancer la commande « Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 ». Il faudra ensuite patienter le temps que le transfert se fasse. La durée variera en fonction des données à transférer. En ce qui nous concerne, cela a pris entre 5 et 10 minutes.

Le transfert des données est lancé depuis la première Switch, qui est la console source // Source : Capture Switch

À noter que la Switch et la Switch 2 exigeront d’être branchées à une prise secteur, avec un adaptateur officiel (même si la batterie est à 100 %). Un chargeur de Mac ou de smartphone ne suffit pas à initier le transfert. Une vraie contrainte si vous souhaitiez configurer votre Switch 2 à la sortie du magasin.

En réalité, on peut contourner le système : il suffit de brancher l’une des deux consoles quand le message apparaît à l’écran, en débranchant l’autre. Il vous faut dans tous les cas le chargeur officiel de la Switch 2, donc. Veuillez toutefois à ce que leur batterie soit suffisamment remplie, cette notification étant pensée pour éviter que l’une des deux consoles tombe à plat pendant le transfert.

Normalement, les deux consoles doivent être branchées à une prise secteur. Mais on peut contourner cette limite // Source : Capture Switch 2

Attention, le transfert des données doit être initié à la configuration de Switch 2. Après, ce n’est plus possible.

Qu’est-ce qui sera transféré ?

« Le transfert des données vous permet de transférer des données d’une autre console afin de reprendre vos jeux où vous en étiez », stipule Nintendo. Concrètement, la Switch transfère tous les utilisateurs enregistrés, toutes les données de sauvegarde, les captures d’écran et vidéos, ainsi que les paramètres (y compris le thème, sombre ou clair). Seules quelques sauvegardes, comme Animal Crossing, ne sont pas transférées automatiquement. Une fois que vous arriverez sur le menu principal de la Switch 2, les téléchargements des jeux installés sur la Switch se lanceront automatiquement.

Une fois que le transfert est terminé et que la Switch 2 s’allume pour de bon, vous n’avez qu’à faire un petit tour par votre collection de cartes de jeu virtuelles pour voir que tout est là.

