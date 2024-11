Lecture Zen Résumer l'article

Des indices figurent déjà dans les titres des huit épisodes de la saison 5 de Stranger Things. L’un d’eux renvoie à un monstre figurant dans le panthéon mythologique de Donjons & Dragons. Mais pas que.

Si ce n’est pas non plus la série la plus horrifique du monde, Stranger Things fait clairement partie des meilleures œuvres d’horreur à voir en streaming. Sa longévité en est la meilleure preuve : déjà quatre saisons sont sorties et une cinquième est en chemin. Rendez-vous donc en 2025 pour enfin voir la saison 5 de Stranger Things et ses terrifiantes créatures.

On peut d’ores et déjà prédire un bestiaire renouvelé, d’ailleurs. En effet, des petits malins ont lu et relu très attentivement les titres des huit épisodes qui composeront la saison (ils ont été révélés par Netflix dans une vidéo publiée le 6 novembre 2024). Ils ont découvert que l’épisode 6 (Escape from Camazotz) a l’air de faire étrangement écho à… Donjons & Dragons.

L’homme chauve-souris qui n’était pas Batman

Dans le lore de D&D, Camazotz est une « divinité inférieure, chaotique et maléfique des chauves-souris ». Ce monstre « se manifestait sous la forme d’une énorme chauve-souris, et on ne l’apercevait jamais sans qu’un millier de chauves-souris naturelles n’affluent autour de lui », selon l’encyclopédie anglophone Forgotten Realms, référence du genre.

On dit que Camazotz pouvait prendre l’aspect d’une « créature humanoïde, avec la tête et les ailes membraneuses d’une chauve-souris monstrueuse, recouverte d’une fourrure noire comme le charbon. Elle avait des crocs acérés et des griffes méchamment crochues. Ses yeux brillaient d’une lueur orange et son corps dégageait une aura de grande chaleur. »

Si Camazotz est un monstre connu des joueurs et joueuses (en témoignent les références à son sujet sur ce fil Reddit ou cette autre discussion), il faut noter que c’est aussi le nom d’une divinité de la religion maya. Celle-ci est aussi représentée sous la forme d’une créature mêlant une chauve-souris et un homme, et associée à la nuit, à la mort et au sacrifice.

La production n’ignore vraisemblablement pas la double référence qu’il y a derrière le mot Camazotz.

On peut toutefois raisonnablement penser que c’est surtout l’univers de D&D qui a pu jouer ici, pour le titre S’échapper de Camazotz, en raison des liens notables que la série entretient avec le jeu de rôle sur table. À titre d’exemple, le personnage d’Eddie était maître de jeu d’une partie de D&D dans la saison 4. Il était ainsi à la tête du Hellfire Club, un club de JDR devenu culte.

