Critiqué à sa sortie pour ses restrictions, le système d’échange de cartes dans Pokémon TCG Pocket va bénéficier d’une importante mise à jour qui va simplifier la fonction.

C’est dans un communiqué publié le 16 juillet 2025 sur le site officiel de Pokémon que le studio de développement en charge de Pokémon TCG Pocket a annoncé une prochaine mise à jour du jeu. Prévue pour le 29 juillet 2025, cette mise à jour concerne la fonctionnalité d’échange de cartes dans le jeu. Peu après son lancement, cette dernière avait suscité de nombreuses critiques de la part de la communauté, en raison de restrictions mises en place pour échanger des cartes, ainsi que du nombre de ressources nécessaires pour échanger avec d’autres joueuses et joueurs. Face à ces retours négatifs, Creatures Inc. et DeNA, les studios derrière le titre mobile, avaient rapidement réagi, indiquant travailler sur des améliorations.

Il sera désormais possible d’afficher une liste de souhaits, afin d’indiquer les cartes que vous souhaitez obtenir lors des échanges. Vous pourrez ajouter jusqu’à 20 cartes à votre liste de souhaits, et sélectionner jusqu’à trois cartes de cette liste à afficher sur votre profil. Jusqu’à maintenant, il fallait passer par l’application tierce non officielle PokéTrade, pour renseigner les cartes que vous recherchiez, et celles que vous vouliez échanger. Cette mise à jour est donc bienvenue pour simplifier les démarches.

La mise à jour de Pokémon TGC Pocket aura lieu le 29 juillet 2025. // Source : Pokémon

Pokémon, échangez-les tous

Les fonctionnalités d’échanges vont, pour l’occasion, être modifiées, les Jetons Échange abolis, et il ne sera plus nécessaire de consommer des cartes pour effectuer un échange. À compter de la mise à jour, il faudra dépenser de la Poudre d’Éclat pour échanger des cartes, en fonction de leur niveau de rareté. Par ailleurs, lorsque vous obtiendrez une carte déjà enregistrée dans votre Card Dex, la quantité de Poudre d’Éclat reçue sera automatiquement doublée. Notez que les Jetons Échange que vous possédez encore pourront être échangés dans la boutique contre des Sabliers Booster et de la Poudre d’Éclat.

En raison de cette mise à jour, la fonctionnalité d’échange sera temporairement désactivée du 25 juillet 2025 à 8 h au 30 juillet 2025 à 07 h 59.

