Pour donner des couleurs à votre fin de semaine, Numerama vous recommande 3 dessins animés complètement loufoques, à voir en streaming sur Netflix : Les Mitchell contre les Machines, Papa est un Chasseur d’Aliens et Le Grand Méchant Renard.

Vous cherchez des films et séries à voir sur vos plateformes de SVOD préférées ? Vous êtes au bon endroit : en ce dimanche 5 mars 2023, Numerama vous conseille 3 films et séries d’animation disponibles sur Netflix, dont la bonne humeur et l’originalité vous séduiront à coup sûr.

Pour terminer le week-end en douceur, vous avez donc le choix entre les robots rebelles des Mitchell contre les Machines, l’immense galaxie de Papa est un Chasseur d’Aliens ou un canard qui se prend pour le Père Noël dans Le Grand Méchant Renard et autres contes.

Papa est un Chasseur d’Aliens // Source : Netflix

Le film Les Mitchell contre les Machines, une aventure technologique à la créativité débordante

Pour obtenir le meilleur cocktail de 2021, nous vous conseillons de mixer une pointe de Terminator, une bonne dose de Mad Max, un soupçon des Gremlins et une goutte de The Mist. Mélangez le tout, laissez infuser dans un univers numérique 2.0 presque conçu comme un trip sous acide, et vous détiendrez la recette détonnante des Mitchell contre les Machines.

Le long-métrage suit les aventures de Katie Mitchell, une adolescente passionnée de cinéma, qui vient enfin d’être acceptée dans l’université de ses rêves. Alors qu’elle avait prévu de prendre l’avion, son père, Rick, bouleverse tous ses plans : toute la famille va plutôt entamer un road trip pour accompagner Katie ! Mais leur petite escapade va vite tourner au cauchemar lorsque tous les appareils électroniques décident de prendre le contrôle de l’humanité. Dès lors, les Mitchell n’auront plus le choix : ils devront se battre pour sauver le monde entier, et la cohésion de leur famille.

Avec son univers aux mille couleurs, les Mitchell contre les Machines s’impose comme le film intergénérationnel par excellence. On sent que le dessin animé a été fait avec le cœur, par de véritables passionnés du genre mais aussi de l’espèce humaine et de sa capacité à faire famille, coûte que coûte.

Produit par Sony Pictures Animation, à qui l’on doit Spider-Man : New Generation, les Mitchell contre les Machines range presque Disney et Pixar au placard, tant le film propose une explosion d’émotions, d’action, d’humour, de diversité et de références à notre monde moderne jusqu’à ses moindres détails et autres mèmes. Avec son humour complètement zinzin, son graphisme débordant de créativité et sa bande-originale qui accompagne parfaitement l’ensemble, le dessin animé est si innocent et fantasque qu’on en redemande tous les jours. Une chose est sûre : vous ne verrez plus jamais les Furby ou le pain de mie de la même façon.

À voir si vous avez aimé : Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Spider-Man : New Generation ; Love, Death & Robots ; Megamind ; Wall-E

Les Indestructibles ; La Grande Aventure Lego ; Spider-Man : New Generation ; Love, Death & Robots ; Megamind ; Wall-E À voir si vous cherchez : animation ; humour ; action ; nouvelles technologies ; gags ; décalé ; famille dysfonctionnelle ; comédie ; visuellement créatif ; des références à la culture pop ; un chien moche qui fait bugger des robots

La série Papa est un Chasseur d’Aliens, un voyage intergalactique aux couleurs pop

Lisa et Sean sont deux enfants un brin rebelles, qui n’en peuvent plus que leur père, Terry, passe tout son temps à son travail. Un jour, ils décident d’embarquer dans sa voiture sans se douter qu’il n’est absolument pas chauffeur de poids lourds mais… chasseur de primes de l’espace ! D’un seul coup, Terry passe ainsi de « papa ringard » à « papa trop cool » et embarque ses enfants dans une grande aventure spatiale.

Petite série en seulement 10 épisodes de 25 minutes chacun, Papa est un Chasseur d’Aliens se déguste comme un sachet de bonbons un brin trop sucrés, mais dont on continue à s’empiffrer. Idéale pour un binge-watching en famille sous un plaid, la création Netflix parvient ainsi à se démarquer grâce à son intrigue tirée par les cheveux mais mignonne et sa galerie de créatures haute en couleurs (dont des coq/perroquets ultra énervés et hilarants).

La série n’hésite pas à mettre le paquet niveau couleurs pop, jusqu’aux moindres détails : la tenue de Terry, alias Sabo Brok pour les chasseurs de l’espace, séduit ainsi par son design entre le Mandalorian et Samus Aran dans la saga vidéoludique Metroid. Tout en développant un humour et des combats réussis, Papa est un Chasseur d’Aliens peut également se vanter d’aborder des thématiques encore trop peu mises en avant, notamment dans les contenus jeunesse.

Ce récit d’un père divorcé et dépassé, mais surtout d’une famille afro-américaine, touche ainsi des sommets de justesse et rappelle l’importance de la représentation à l’écran. Et ne vous laissez pas refroidir par la longue introduction que constitue le premier épisode : Papa est un Chasseur d’Aliens se bonifie vraiment au fil des chapitres.

À voir si vous avez aimé : Chasseurs de Trolls ; Monstres & Cie ; Hair Love ; Black Panther ; The Mandalorian

Chasseurs de Trolls ; Monstres & Cie ; Hair Love ; Black Panther ; The Mandalorian À voir si vous cherchez : science-fiction ; extraterrestres ; gags ; familial ; jeunesse ; humour ; animation ; action ; épisodes courts ; des créatures magnifiques, rigolotes ou mignonnes

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures séries à voir sur Netflix ?

Le film Le Grand Méchant Renard et autres contes, une pause douceur pour petits et grands

Si vous cherchez un peu de mignonnerie dans ce monde de brutes, ne bougez pas, nous avons le dessin animé qu’il vous faut. Réalisé par Benjamin Renner (Ernest et Célestine) et Patrick Imbert (Le Sommet des Dieux), ce film d’animation nous présente divers animaux de la ferme dans trois petits contes aussi burlesques qu’énergiques. Un lapin endosse alors le rôle de la cigogne, puis un renard se prend pour une poule et enfin un canard décide d’assumer la tournée du Père Noël.

Avec son style graphique façon aquarelle au grand pouvoir régressif, Le Grand Méchant Renard et autres contes est un véritable régal pour les yeux. En enchaînant les fables drôles et improbables, le film ne souffre d’aucun temps mort, permettant à toute la famille d’apprécier cette odyssée animée, dès 4 ans. Les plus grands y trouveront leur bonheur dans un humour absurde mais fin et des personnages complètement déjantés, que l’on rêve de rencontrer.

Ce n’est donc pas pour rien que Le Grand Méchant Renard a décroché le César du meilleur film d’animation en 2018. Une récompense totalement méritée pour ce long-métrage familial, idéal en ce dimanche 5 mars 2023. À noter que le dessin animé est également disponible sur Canal+, ainsi que dans l’offre d’OCS.

À voir si vous avez aimé : Ernest et Célestine ; Chicken Run ; Fantastic Mr Fox

Ernest et Célestine ; Chicken Run ; Fantastic Mr Fox À voir si vous cherchez : animation ; fables ; film court ; décalé ; rire en famille ; animaux qui parlent ; univers de la ferme ; douceur ; tendresse ; des poussins trop mignons

Pour aller plus loin Les meilleurs films primés aux César ou aux Oscars à voir en streaming

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.