Pour apprendre à dérober de précieux objets ou devenir une arnaqueuse hors pair en toute discrétion, voici 3 films d’action sur Netflix qui renouvellent le genre du braquage : Voleuses, Le Coup du siècle et Ocean’s 8.

Pendant longtemps, les films de braquage, comme une bonne partie du septième art, étaient réservés aux hommes en costard, prêts à mettre en œuvre l’arnaque du siècle. Mais depuis quelques années, le cinéma d’action, notamment sur les plateformes de SVOD, met enfin en lumière des personnages féminins badass, qui ne reculent devant rien pour mener à bien leurs plans de cambrioleuses expertes.

Ocean’s 8 // Source : Warner Bros. Entertainment

Si vous cherchez donc des films de braquage qui renouvellent le genre sur Netflix, vous avez le choix entre les punchlines savoureuses de Voleuses, le duel d’arnaqueuses du Coup du siècle ou la rivière de diamants d’Ocean’s 8.

Voleuses sur Netflix, le trio d’escrocs au talent brut

On l’attendait, et Mélanie Laurent (Inglourious Basterds) nous l’offre sur un plateau d’argent : voici enfin un Totally Spies en prises de vues réelles. La réalisatrice et actrice incarne ainsi Carole, une cambrioleuse de talent, toujours accompagnée d’Alex, sa meilleure amie et tireuse d’élite. Alors qu’elles rêvent de s’émanciper des ordres de Marraine, leur boss, elles s’associent à Sam, une jeune pilote, pour réaliser une dernière mission périlleuse. Le scénario de Voleuses est clairement classique, reprenant tous les ingrédients du genre du braquage pour mieux les conjuguer (enfin) au féminin, avec des personnages libres et indépendants.

Mais dès sa scène d’introduction, qui mélange rupture par texto et fuite d’un braquage, le film nous prend par surprise et installe son ton singulier. Les punchlines fusent alors dans tous les sens, permettant au trio d’actrices principales de s’amuser autant à dégainer leurs coups de poings énergiques que leurs mots tranchants. À mi-chemin entre Totally Spies, Charlie’s Angels, Mission : Impossible et Cat’s Eyes, Voleuses tient surtout à l’alchimie qui lie Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos (La vie d’Adèle, Le Flambeau, LOL : qui rit, sort !) et Manon Bresch (Plus belle la vie). On prend vraiment un plaisir immense à suivre leurs aventures criminelles du début à la fin, et l’on espère même voir un jour un second volet, tant ces voleuses nous manquent déjà.

À voir si vous avez aimé : Charlie’s Angels ; Cat’s Eyes ; Totally Spies ; Mission : Impossible ; Atomic Blonde

Charlie’s Angels ; Cat’s Eyes ; Totally Spies ; Mission : Impossible ; Atomic Blonde À voir si vous cherchez : comédie ; action ; baston ; humour ; casting en or ; thriller ; trio féminin badass ; film français ; décalé ; romance ; feel-good ; ultime mission ; nouvelle vie ; voir Adèle Exarchopoulos réaliser toutes ses cascades elle-même ; assister à une scène de flamenco, plus caliente que jamais ; avoir envie d’acheter des hot dogs à Philippe Katerine

Le Coup du siècle sur Netflix, les arnaqueuses arnaquées

Joséphine Chesterfield est la reine des arnaqueuses. Elle a élu domicile à Beaumont-sur-Mer, en France, où elle dérobe la fortune de millionnaires, grâce à sa ruse et ses combines efficaces. Mais un jour, elle voit débarquer dans son fief Penny Rust, une escroc du dimanche bien décidée à profiter de cette mine d’or, remplie d’hommes prêts à donner tout leur argent. Elles vont alors se lancer un défi : être la première à soutirer 500 000 dollars à un startuppeur plein aux as. Anne Hathaway (Interstellar) et Rebel Wilson (Pitch Perfect) incarnent à la perfection ce remake de Le plus escroc des deux, sorti dans les années 1980, version féministe.

Leur énergie communicative parvient à tenir cette comédie un brin bancale, avec son scénario qui manque de légèreté et ses blagues parfois douteuses. Mais la magie finit tout de même par opérer, notamment grâce à la capacité d’Anne Hathaway à s’adapter à chaque situation, à grands renforts d’accents et de maîtrise de la parodie. Sans être Le Coup du siècle comme il le prétend, ce film d’action offre tout de même un divertissement convenable pour une soirée automnale au coin du feu. Et après tout, on ne lui demande pas vraiment plus.

À voir si vous avez aimé : Le plus escroc des deux ; Ocean’s 8 ; Red Notice ; Meilleures ennemies ; Inventing Anna ; Pitch Perfect ; Queenpins

Le plus escroc des deux ; Ocean’s 8 ; Red Notice ; Meilleures ennemies ; Inventing Anna ; Pitch Perfect ; Queenpins À voir si vous cherchez : comédie ; action ; humour ; arnaqueuses ; plan machiavélique ; deux personnes que tout oppose ; débrancher son cerveau ; film court ; beaucoup d’argent ; casting en or ; Anne Hathaway, toujours aussi classe ; découvrir la fameuse technique d’arnaque du « Seigneur des Anneaux »

Ocean’s 8 sur Netflix, l’équipe de choc qui brille tel un diamant

Depuis cinq ans, Debbie Ocean pourrit en prison, après avoir été trahie par son compagnon. Mais la sœur de Danny Ocean (George Clooney dans la saga Ocean’s) a mis ce temps à profit pour organiser ce qu’elle sait faire de mieux : un braquage en bonne et due forme. Pour mettre ce projet à exécution, elle décide de s’entourer d’une équipe de choc, 100 % féminine, qu’elles soient spécialistes de la mode, de l’informatique ou des bijoux. Leur objectif est (presque) simple : dérober une rivière de diamants de 150 millions de dollars, portée par l’actrice Daphne Kluger au prestigieux Met Gala.

Réalisé par Gary Ross (Hunger Games), Ocean’s 8 vaut surtout pour son parterre de stars féminines, qui semblent toutes prendre un malin plaisir à participer à ce casse ambitieux. La chanteuse Rihanna, Sandra Bullock (Gravity), Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux), Anne Hathaway (The Dark Knight Rises), Sarah Paulson (American Horror Story), Helena Bonham Carter (Harry Potter, The Crown), Mindy Kaling (The Office) et Awkwafina (Crazy Rich Asians) se donnent ainsi la réplique dans ce réjouissant tour de passe-passe. Évidemment, le film ne révolutionne rien, mais le glamour et l’élégance de l’ensemble rendent ce vol de collier finalement irrésistible.

À voir si vous avez aimé : la saga Ocean’s ; La Casa de Papel ; Insaisissables ; Braquage à l’italienne ; Logan Lucky ; Diversion ; Las Vegas 21 : Birds of Prey

la saga Ocean’s ; La Casa de Papel ; Insaisissables ; Braquage à l’italienne ; Logan Lucky ; Diversion ; Las Vegas 21 : Birds of Prey À voir si vous cherchez : action ; braquage ; équipe de choc ; baston ; humour ; casting en or ; spin-off ; escrocs ; vol de bijou ; glamour ; avoir l’impression de participer au Met Gala, pour une fois dans sa vie

