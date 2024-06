Lecture Zen Résumer l'article

Pour se changer les idées le temps de quelques heures, voici 5 films bourrés d’action à découvrir sur Netflix : Sonic, le film, Pokémon : Détective Pikachu, Voleuses, Jumanji : Bienvenue dans la jungle ainsi que Balle Perdue.

Face à l’actualité toujours plus déprimante de ces dernières semaines, le réconfort de films ou séries disponibles sur les plateformes de SVOD constituent un refuge idéal et presque nécessaire. Alors pour oublier le chaos ambiant, notamment celui des élections législatives, voici 5 films d’action parfaits pour profiter d’un week-end en toute décontraction.

Voleuses // Source : Netflix

Sonic, le film sur Netflix, pour les graphismes (oui, oui)

On le redoutait comme la peste, mais on a finalement dû reconnaître toutes ses qualités : Sonic, le film revient de loin, de très loin. Lorsque les premiers visuels ont été dévoilés, en 2019, la panique générale était au rendez-vous chez les fans du hérisson bleu, tant les graphismes étaient décevants. Mais après un lifting de qualité, le plus rapide d’entre nous a finalement retrouvé toute sa mignonnerie, nous offrant au passage une bonne surprise pleine d’action et d’humour.

Dans Sonic, le film, le héros de Sega mène ainsi une existence paisible dans la petite ville de Green Hills, avant d’être ciblé par le méchant Dr Robotnik. Sonic va alors s’allier à un humain, Tom Wachowski, le shérif du coin. Familial, drôle, et boosté par les grimaces éternelles de Jim Carrey (The Mask) dans le rôle du super-vilain, cette adaptation de jeu vidéo a définitivement prouvé que Sega, c’est vraiment plus fort que toi.

Pokémon : Détective Pikachu sur Netflix, pour l’amour du Pokédex

« Attrapez-les tous, Pokémon ! » : sauf si vous avez vécu dans une grotte depuis 30 ans, vous avez forcément déjà entendu ce générique, qui reste généralement longtemps en tête (désolée). Alors après des dizaines de jeux vidéo et d’adaptations animées, il était temps de découvrir l’univers des Poké Ball en version live-action.

Pokémon : Détective Pikachu nous embarque ainsi au cœur de Rhyme, une ville où humains et Pokémon vivent (presque) en parfaite harmonie. Mais lorsque le détective Harry Goodman décède dans un accident, son fils, Tim, fait équipe avec Pikachu pour élucider cette mort soudaine.

On débranche totalement notre cerveau devant Pokémon : Détective Pikachu, qui ne bénéficie clairement pas du scénario le plus intelligent de ces dernières années. Mais ses jolies animations et ses références habiles aux différentes créatures de cet univers iconique imposent tout de même cette comédie comme un incontournable pour le jeune public ou les fans absolus de la saga. Et en VO, vous pourrez même crier « Pika, Pika ! » en cœur avec la voix de Ryan Reynolds (Deadpool). Et ça, ça n’a pas de prix.

Voleuses sur Netflix, pour les hot dogs de Philippe Katerine

Une énième mission périlleuse, un trio de choc, et un braquage minutieux à réaliser : bienvenue dans Voleuses, le mélange ultime entre Totally Spies, Charlie’s Angels et Cat’s Eyes. Dès sa séquence d’introduction, entre scène d’action et rupture par texto, ce film français nous prend par surprise et installe son trio d’escrocs au talent brut.

On découvre ainsi Carole, cambrioleuse hors pair, toujours accompagnée d’Alex, sa meilleure amie et tireuse d’élite. Pour une dernière danse criminelle, elles vont faire équipe avec Sam, une jeune pilote, espérant s’émanciper des ordres de Marraine, leur boss.

Classique, mais terriblement efficace, Voleuses fait souffler un vent de modernité sur le genre très codifié du film de braquage, avec des punchlines sans temps mort et des pluies de coups de poings franchement jouissives. On se souviendra surtout de l’alchimie électrique entre Mélanie Laurent (Inglourious Basterds), Adèle Exarchopoulos (Le Flambeau) et Manon Bresch (Plus Belle la Vie), que l’on a déjà hâte de retrouver un jour dans un deuxième volet.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle sur Netflix, pour les muscles de The Rock

Voir les gros bras de Dwayne Johnson (Vaiana) errer dans la jungle, en compagnie de Jack Black (The Holiday) et de Karen Gilian (Doctor Who), ça vous dit ? Voilà la proposition de Jumanji : Bienvenue dans la jungle, reboot inattendu de la version de 1995 avec Robin Williams qui met en scène… un jeu vidéo à la place du bon vieux plateau en bois. Quatre ados sont ainsi propulsés dans ce monde de fiction, sous les traits d’avatars bien plus dégourdis qu’eux.

On vibre ainsi à leurs côtés au rythme des tambours battants, des courses poursuites avec des animaux énervés et de situations complètement absurdes, tout en regrettant le film original, bien plus captivant. Mais cette comédie d’action a au moins le mérite de nous offrir une parenthèse fun, en compagnie d’un casting charismatique. Et vous pourrez même augmenter vos 3 vies disponibles avec la suite, toujours plus loufoque, à voir également sur Netflix, Jumanji : Next Level.

Balle Perdue sur Netflix, pour faire vroum vroum

Même s’il reste la référence du genre, Fast and Furious n’a pas le monopole des courses de voiture spectaculaires, avec crissements de pneus obligatoires. En 2020, un film français a tenté d’apporter sa petite pierre à l’édifice : Balle Perdue, avec Alban Lenoir (AKA), sorte de version moderne de Bruce Willis, à la sauce franchouillarde.

Il y incarne Lino, un petit génie de la mécanique arrêté pour un braquage. Une unité de la police lui propose alors un marché, pour éviter la prison. 9 mois plus tard, le jeune homme a largement fait ses preuves mais se retrouve soudainement accusé de meurtre, à tort. Il doit alors retrouver l’unique preuve de son innocence : une balle, coincée dans une voiture disparue.

Adrénaline, sueur, cascades et virages à toute vitesse composent l’ADN de Balle Perdue, qui a permis de faire enfin rimer cinéma français avec action survitaminée. Ça tabasse fort, sans temps mort, et un second volet est même disponible sur Netflix pour prolonger le plaisir du vroum vroum.

