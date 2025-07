Lecture Zen Résumer l'article

Shigeru Miyamoto a enfin pris la parole pour lever le voile sur le casting du film Zelda en live-action. Zelda sera interprétée par Bo Bragason et Link par Benjamin Evan Ainsworth.

Depuis l’officialisation de la mise en chantier d’une adaptation de la saga The Legend of Zelda en live-action, un grand mystère demeurait : qui interprètera Zelda et qui incarnera Link ? Dans un message publié sur X le 16 juillet, Shigeru Miyamoto a dévoilé une partie du casting, en tout cas la plus importante.

« Ici Miyamoto. J’ai le plaisir de vous annoncer que pour le film The Legend of Zelda en prises de vues réelles, Zelda sera interprétée par Bo Bragason, et Link par Benjamin Evan Ainsworth. J’ai très hâte de les voir tous deux sur grand écran », annonce Shigeru Miyamoto. Les producteurs n’ont donc pas choisi l’actrice trans Hunter Schafer, en dépit d’une ressemblance évidente avec la princesse.

Bo Bragason jouera Zelda dans le film // Source : Nintendo

Deux jeunes acteurs pour porter le film Zelda

Bo Bragason, jeune britannique de 21 ans, a trois films à son actif : Hidden Love (2007), Censor (2021) et The Radleys (2024). Elle a aussi fait de la motion capture pour le personnage de Luna dans une autre adaptation de jeu vidéo — Kingsglaive: Final Fantasy XV. À la télévision, on a pu la voir dans Three Girls (2017), Moving On (2018), Creeped Out (2019), Renegade Nell (2024) et The Jetty (2024).

Benjamin Evan Ainsworth, de son côté, a prêté sa voix à Pinocchio (2022), dans le film éponyme réalisé par Robert Zemeckis. Il a par ailleurs joué dans la série The Haunting of Bly Manor (2020) et dans le film Flora & Ulysses (2021). Lui aussi britannique, il est encore plus jeune que Bo Bragason : il n’a que seize ans. Et les fans remarqueront qu’il n’est pas blond, mais ce n’est qu’un détail.

Benjamin Evan Ainsworth jouera Link dans le film // Source : Nintendo

Nintendo fait donc logiquement le pari de la jeunesse et des talents en devenir pour cette adaptation attendue au tournant. Il est difficile de juger l’acteur et l’actrice sans les avoir vus dans leur costume respectif, et sans pouvoir se faire une idée de l’alchimie qui naîtra de leur performance. Il faudra aussi voir qui sera choisi pour incarner Ganon, le grand méchant de l’histoire. En tout cas, selon les photos partagées par Nintendo, la ressemblance est là.

« Le film est prévu pour faire sa sortie en salles le 7 mai 2027. Je vous remercie pour votre patience », a ajouté Shigeru Miyamoto. Traduction : nous sommes encore loin de voir ne serait-ce que l’ombre d’une bande-annonce.

