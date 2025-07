Lecture Zen Résumer l'article

La célèbre série post-apocalyptique, adaptée des jeux vidéo de Naughty Dog, reviendra très bientôt pour une saison 3, déjà très attendue. Et HBO vient enfin de préciser la fenêtre de sortie de ces nouveaux épisodes de The Last of Us.

17 nominations : voilà la pluie de gloire récoltée par la saison 2 de The Last of Us pour les prochains Emmy Awards, qui auront lieu le 14 septembre 2025. L’adaptation des jeux vidéo de Naughty Dog a notamment été citée dans les catégories de meilleure série dramatique, meilleur acteur pour Pedro Pascal (malgré une apparition limitée à deux épisodes) et meilleure actrice pour Bella Ramsey. Rien d’étonnant pour l’une des plus belles séries du catalogue de HBO Max.

Au milieu de ce flot de bonnes nouvelles, le média américain Variety en a profité pour interroger Casey Bloys, le patron de HBO, au sujet de la future saison 3. Et pour les fans, l’attente risque d’être encore très longue.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La saison 3 de The Last of Us est prévue pour… 2027

Depuis quelques mois, The Last of Us se trouve en mauvaise posture, après avoir été acclamée par le public comme par la critique dès ses débuts. Mais sa saison 2 a ensuite subi de nombreuses controverses lors de sa diffusion, en mai 2025. Les fans regrettaient alors des libertés prises avec les jeux vidéo originaux. Dans la foulée, Neil Druckmann, le créateur des jeux, puis de la série, a quitté le navire en juillet 2025, pour se consacrer à son travail chez Naughty Dog.

Malgré tout, l’écriture de la saison 3 se poursuit, comme l’a confirmé Casey Bloys, qui dirige la chaîne HBO, auprès de Variety. Il a ainsi pu révéler une information cruciale, déjà évoquée en interview par Isabela Merced, l’interprète de Dina : The Last of Us n’est pas près de revenir sur nos écrans.

Ellie et Dina dans la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO

Les prochains épisodes seront ainsi diffusés seulement en 2027. Et ils serviront peut-être de conclusion à la série… ou pas : « Craig Mazin, le showrunner, est actuellement en train de réfléchir à faire deux saisons supplémentaires ou juste une saison plus longue. Cela n’a pas encore été décidé et je suis l’instinct de Craig sur ce coup. »

Craig Mazin avait déjà évoqué son intention de continuer la série pendant encore de nombreux épisodes, afin de donner une véritable conclusion à l’intrigue. La saison 3, elle, devrait en tout cas être consacrée à une héroïne plutôt inattendue : Abby. Pour savoir comment son destin croisera à nouveau celui d’Ellie, il faudra cependant patienter encore pendant au moins un an et demi. En attendant, vous pouvez toujours découvrir d’autres séries post-apocalyptiques à vous mettre sous la dent.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama