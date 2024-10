Lecture Zen Résumer l'article

Si on parle de la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, il est facile de déterminer ordre de visionnage. Mais si on place ces trois films parmi le reste de l’univers étendu, en tenant compte des autres longs métrages et de la série, deux possibilités émergent pour plonger dans la Terre du Milieu.

Quand Peter Jackson s’est lancé dans l’adaptation des romans du Seigneur des anneaux, les choses étaient simples. Il n’y avait pas besoin de se poser la question de l’ordre de visionnage. Il suffisait de regarder la trilogie selon les dates de sortie, qui correspondent aussi à l’ordre chronologique. On n’avait pas besoin de se casser la tête.

Mais cette trilogie initiale a été le véritable point de départ d’un univers étendu : il y a eu ensuite une autre trilogie, cette fois bâtie sur le roman Le Hobbit, puis le démarrage d’une série télévisée racontant la création des anneaux de pouvoir, en se basant sur les appendices des livres. Maintenant, il y a un film d’animation et autre long-métrage en chemin.

Frodon, quand il a su qu’un un univers étendu s’est développé au cinéma et à la TV depuis la trilogie de Peter Jackson. // Source : Warner Brothers

On connait la musique. C’est la même chose pour d’autres grandes sagas de la pop culture et cela donne parfois à des articles relativement fouillés pour déterminer dans quel ordre regarder les films Star Wars, les œuvres de la franchise Alien ou bien comment s’attaquer à une montagne comme le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Quel est le premier film du Seigneur des anneaux ?

La Communauté de l’anneau, premier film, mais…

Si l’on se place dans la perspective de la trilogie cinématographique de Peter Jackson, le premier film du Seigneur des anneaux est sorti en 2001 et s’appelle La Communauté de l’anneau. Cependant, il convient de noter que ce n’est pas le premier projet qui a vu le jour au cinéma. Cette distinction revient à un long-métrage daté de 1978.

Sauron dans Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau. // Source : New Line Cinema

Intitulé Le Seigneur des anneaux et réalisé par Ralph Bakshi, il comporte deux particularités. D’abord, il ne couvre que la première moitié du premier roman, avec quelques éléments tirés du second (Les Deux Tours). Ensuite, il n’est pas exclusivement en prises de vues réelles (basée sur la rotoscopie). Il propose des séquences animées.

Des extraits et une comparaison ci-dessous :

Quel est l’ordre de sortie du Seigneur des anneaux au cinéma ?

Le calendrier de sortie des projets autour du Seigneur des anneaux prend généralement l’arrivée dans les salles obscures de La Communauté de l’anneau comme année zéro. C’était en 2001. En incluant également la série télévisée Les Anneaux de pouvoir, proposée en streaming, cela donne l’ordre suivant :

La première trilogie : Le Seigneur des anneaux.

La Communauté de l’anneau (2001)

Les Deux Tours (2002)

Le Retour du roi (2003)

La seconde trilogie : Le Hobbit.

Un voyage inattendu (2012)

La Désolation de Smaug (2013)

La Bataille des Cinq Armées (2014)

Les développements supplémentaires.

Les Anneaux de pouvoir (2022-?)

La Guerre des Rohirrim (2024)

La Traque de Gollum (2026)

Le projet le plus récent est proposé en streaming sur Prime Video : il s’agit des Anneaux de pouvoir. // Source : Amazon Prime Video

Il est à noter que La Guerre des Rohirrim est un projet de film d’animation qui sortira à la fin de l’année 2024. Quant à La Traque de Gollum, ce projet est attendu pour 2026. Aujourd’hui, le titre final n’est pas connu, mais on sait que l’intrigue portera justement sur une période dans laquelle Aragorn va pister et capturer Gollum.

Chose intéressante à noter : il y a un effort d’homogénéisation. Pour le film La Traque de Gollum, on s’attend à revoir quelques figures bien connues, comme le magicien Gandalf (Ian McKellen), le rôdeur Aragorn (Viggo Mortensen), Gollum (Andy Serkis), Thranduil (Lee Pace) et peut-être même Legolas (Orlando Bloom).

Si l’on veut être tout à fait exhaustif, signalons aussi :

Le Seigneur des anneaux (1978)

The Return of the King (1980)

Ces deux projets ne font pas partie du « Tolkien Cinematic Universe » qui a pris forme de façon officieuse ces dernières années entre les trilogies et les autres projets. The Return of the King est un téléfilm réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr qui n’a jamais été édité en France. Le film de 1978, lui, était sorti dans l’Hexagone.

On peut enfin évoquer l’adaptation du Hobbit dans un téléfilm soviétique.

Quelle est la chronologie des films et de la série selon l’histoire de Tolkien ?

Il est possible d’organiser le visionnage des œuvres selon leur place dans l’histoire. Globalement, les films et les séries se répartissent sur deux âges, qui durent chacun quelques milliers d’années. Dans ce cas, voilà l’ordre qu’il convient d’adopter. Attention, cette chronologie inclut aussi des films qui ne sont pas encore disponibles.

Les Anneaux de pouvoir (2022-?)

La Guerre des Rohirrim (2024)

Un voyage inattendu (2012)

La Désolation de Smaug (2013)

La Bataille des Cinq Armées (2014)

La Traque de Gollum (2026)

La Communauté de l’anneau (2001)

Les Deux Tours (2002)

Le Retour du roi (2003)

Quand on essaie d’y remettre de l’ordre dans le lore. // Source : News Line Cinema

Dans quel ordre dois-je regarder Le Seigneur des anneaux ?

En la matière, il n’y a aucune obligation. Dans la très grande majorité des cas, le contact du public avec les adaptations cinématographiques s’est fait via la trilogie du Seigneur des anneaux, de Peter Jackson, puisque c’est elle qui est sortie en premier. En outre, c’était le projet le plus abouti par rapport aux précédentes tentatives.

Avec l’extension de l’univers étendu de Tolkien à la TV et au cinéma, il y a désormais la possibilité de tenter une autre approche, en particulier pour les jeunes générations qui n’ont encore rien vu. Peut-être qu’une lecture dans l’ordre chronologique de l’histoire pourrait laisser une empreinte un peu différente de celle laissée par la sortie au cinéma.

Comment suivre Le Hobbit et la trilogie Le Seigneur des anneaux en streaming ?

Vous avez la possibilité de retrouver les deux trilogies Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux sur Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Amazon. Actuellement, les deux œuvres sont absents dans les catalogues pour la France d’autres géants du streaming, comme Netflix, MyCanal ou Disney+.

Les prochains projets Lord of the Rings au cinéma

Actuellement, deux programmes sont planifiés :

La Guerre des Rohirrim (2024)

La Traque de Gollum (2026)

La Guerre des Rohirrim doit sortir en fin d’année au cinéma. Il s’agira d’un film d’animation, sans prises de vues réelles ni effets spéciaux. La Traque de Gollum est attendu en 2026 — le tournage devrait arriver en 2025.

Combien de temps se passe-t-il entre Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux ?

Il s’écoule une soixantaine d’années entre le roman et les films sur Le Hobbit, et la trilogie du Seigneur des anneaux. C’est, à l’échelle de la Terre du Milieu, un écart bref. L’histoire générale s’étale sur des milliers d’années (ka série Les Anneaux de pouvoir se passe au Second Âge). Les films et les livres sur Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, au Troisième.

