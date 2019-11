Véritable pépite du catalogue Warner Bros, Gremlins en Blu-ray nous déçoit un peu. Gizmo aurait pu être encore un peu plus mignon.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

En 1984, nous faisions la connaissance de Gizmo, petite boule de poils beaucoup trop mignonne pour être vraie. Réalisé par Joe Dante, Gremlins est vite devenu un classique instantané.

Pour ses 35 ans, Warner Bros. ne manque pas l’occasion de lui offrir un anniversaire digne de ce nom, c’est-à-dire avec un Blu-ray UHD à même de redonner tout son lustre au Mogwai. Tant que le studio ne le mouille pas ou ne lui donne pas à manger après minuit…

LE FILM

Derrière son habit de Noël susceptible de rassembler petits et grands autour d’un bon chocolat chaud, Gremlins cache en réalité un film fantastique teinté d’un peu d’horreur et d’humour noir, à la violence parfois assumée (les Gremlins sont de vrais monstres qui veulent faire le Mal). Voilà pourquoi le long métrage en a effrayé plus d’un à l’époque de sa sortie.

En prime, il se paie le luxe d’être parfaitement référencé, ce qui fait de lui une mine d’or pour les cinéphiles à la recherche du moindre détail. À l’arrivée, Gremlins est culte et il a mille raisons de l’être.

L’IMAGE : 3/5

Quand on repense à certaines restaurations dont nous a fait profiter le format UHD (2001, l’Odyssée de l’espace en tête), on se dit que les films de catalogue ont toute leur place. Est-ce le cas pour Gremlins ? Oui, dans le sens où le long métrage n’a jamais été très bien servi par le passé et qu’il n’a, dès lors, jamais été aussi plaisant, visuellement. Non, si l’on se réfère à d’autres rendus beaucoup plus chatoyants.

En UHD, Gremlins gagne quelques détails, renforce ses couleurs (les rouges, par exemple, plus brillants), appuie les effets d’éclairage, donne de la profondeur aux noirs et nettoie sa pellicule. Il n’empêche, il y a encore quelques plans qui affichent un bruit vidéo disgracieux (sur les aplats de neige, notamment). On apprécie de redécouvrir Gremlins dans ces conditions mais on se dit que Warner Bros. aurait pu faire bien mieux.

LE SON : 3/5

Dans le sillage de la partie visuelle un tantinet décevante, Warner Bros. n’a pas cru bon intégrer une piste Dolby Atmos dans le Blu-ray UHD. En version originale, il faudra se contenter du DTS-HD Master Audio 5.1, qui mise sur les enceintes frontales pour mettre en exergue les dialogues du film. Les voix sont claires et intelligibles, jamais écrasées par les rares effets offerts par les scènes d’action.

Il arrive parfois que Gremlins affirme un peu plus son ambiance sonore (exemple : la séquence dans le bar, avec le Gremlins qui s’amuse sur le ventilateur au plafond). Mais on n’est jamais vraiment dans la débauche en termes de spectacle.

Le Blu-ray UHD de Gremlins est disponible à moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros.