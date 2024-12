Lecture Zen Résumer l'article

La première extension pour le jeu Pokémon TCG Pocket est sortie ! Que contient L’Île Fabuleuse ? On fait le point !

La première extension de Pokémon TCG Pocket est là ! Annoncée par les développeurs la semaine passée, elle est sortie le 17 décembre 2024 comme prévu sur iOS et Android. Cette mini-extension, qui ne compte que 68 cartes, n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités en jeu. Les échanges, par exemple, très attendus par la communauté, ne seront disponibles qu’en 2025.

Que contient cette première extension du jeu original, nommée « L’île Fabuleuse » en français ?

De nouvelles cartes Pokémon

Les nouveaux boosters Pokémon Pocket // Source : Capture d’écran Numerama

Évidemment, le but du jeu est de collectionner des cartes. Si vous avez gardé des sabliers en stock, vous pourrez commencer avec un beau deck en ouvrant plusieurs boosters. Sinon, les mécaniques classiques de Pokémon Pocket restent valables : 2 boosters par jour et 3 avec l’abonnement.

Sur les 68 cartes, on trouve de nouvelles versions de cartes déjà présentes (Pikachu, Ponyta, Noadkoko, etc.) qui viendront s’ajouter à la collection spéciale de l’extension et non à votre collection Puissance Génétique. On trouve égalemement de nouveaux pokémon, comme Ptéra Ex, Mew Ex, Floette, Torgamord, Ecayon… bref de quoi alimenter votre collectionite aiguë.

De nouveaux combats solo

L’extension L’Île mystérieuse amène également une série de nouveaux combats. Vous les trouverez un peu planqués dans l’espace combats, en allant dans les difficultés Difficile et Expert et en choisissant ensuite l’extension. Il n’y a pas de combat facile ou normal.

Chance : vos premières victoires sur chaque palier vous donnent accès à des sabliers, qui vous permettront d’avoir de nouveaux boosters. C’est peu, mais c’est déjà ça.

De nouvelles missions

Les nouveaux combats et la pioche miracle déjà bien remplie par les nouveaux boosters // Source : Capture d’écran Numerama

Qui dit nouvelles activités, dit nouvelles missions. Un onglet complet dédié à la collection « Île Fabuleuse » a été ajouté à Pokémon Pocket. Les missions sont évidemment très simples et se basent sur votre capacité à jouer… beaucoup. Plus vous collectionnez, plus vous gagnerez des jetons qui vous permettront, à date, de débloquer dans la boutique spéciale un écusson Mew. Très mignon.

Évidemment, les développeurs peuvent avoir caché des missions secrètes que les joueurs et les joueuses découvriront bientôt.

