Pour patienter d’ici le 25 décembre, nous vous avons concocté un calendrier de l’avent maison, spécial séries de Noël, avec 24 cases à découvrir chaque jour. Pour le 20 décembre, on participe à l’émission Friends : Le Défi sur Max.

Les guirlandes sont installées dans les rues, le sapin trouve tranquillement son chemin jusque dans votre demeure et les chansons de Mariah Carey résonnent déjà dans vos têtes : et oui, Noël est enfin là, accompagné de son lot de festivités hivernales.

En attendant de pouvoir retrouver vos proches pour les fêtes de fin d’année, autour d’un bon repas, nous vous avons concocté un calendrier de l’avent spécial séries. L’occasion d’ouvrir, chaque jour, une nouvelle case de programmes à découvrir sur les plateformes de streaming, sélectionnés avec autant de soin qu’un beau cadeau de Noël.

Et si vous préférez les films aux séries, pas de panique : un second calendrier de l’avent vous attend également au pied du sapin, ainsi qu’un guide des meilleurs films de Noël à voir sur Netflix.

20 décembre : Friends : Le Défi sur Max

La période des fêtes de fin d’année est généralement propice aux jeux d’ambiance et autres quiz pour pimenter les repas de famille. Et cette année, les fans de Friends seront servis, puisqu’une émission spéciale, nommée Le Défi (ou Fast Friends en VO), vient tout juste de faire son apparition sur Max. Conçu pour célébrer les 30 ans de la série culte, ce programme dédié a été tourné au cœur des décors iconiques de la production.

Plusieurs équipes de fans s’y affrontent au moyen d’énigmes et de jeux, pour savoir qui détient la connaissance suprême sur l’appartement de Rachel et Monica ou encore sur le Central Perk. Une course de rapidité animée par la géniale humoriste Whitney Cummings (Two Broke Girls), qui sera diffusée sur Max au rythme d’un épisode chaque jeudi, jusqu’au 9 janvier 2025. De quoi changer du traditionnel Trivial Pursuit pendant vos fêtes de Noël, en révisant vos classiques aux côtés de Rachel, Monia, Joey, Chandler, Phoebe et Ross.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 4

4 Esprit de Noël : 🎄🎄

🎄🎄 Parfait pour : celles et ceux qui auraient fait un sans-faute au quiz de Ross dans la saison 4

19 décembre : Virgin River sur Netflix

Comme un besoin de douceur ? Virgin River fait partie des séries cosy par excellence. Quand Mel souhaite repartir de zéro après plusieurs drames, elle décide de quitter Los Angeles pour s’installer à Virgin River, une petite ville au beau milieu de la campagne américaine. Les paysages époustouflants — en pleine forêt, au bord d’une rivière — suffisent déjà à nous apaiser, sans compter la musique qui semble nous transporter au coin du feu (Mel habite d’ailleurs dans un chalet des plus réconfortants).

Le récit est avant-tout fait d’histoires d’amour et familiales, mais Virgin River n’hésite pas non plus à ajouter des éléments policiers à suspense. Un cocktail parfait au coeur de l’hiver, comme un chocolat chaud, et encore davantage depuis que la série a proposé, en saison 5, des épisodes spéciaux de Noël.

Nombre de saisons : 6

6 Nombre d’épisodes : 64

64 Esprit de Noël : 🎄🎄

🎄🎄 Parfait pour : passer un moment de douceur, s’imaginer au bord d’une rivière ou au milieu d’une forêt, et pour le côté romcom

18 décembre : With Love sur Prime Video

La quête de l’amour éternel est un sujet inépuisable pour les comédies romantiques qui peuplent nos écrans, chaque année. À travers deux saisons colorées, With Love s’empare de cette thématique vue et revue pour la transformer en une série réconfortante. Imaginée par Gloria Calderón Kellett, la cocréatrice de One Day At A Time, cette série de Prime Video nous embarque sur les traces de la famille Diaz, et particulièrement des frère et sœur Jorge et Lily.

Chaque saison se déroule ainsi sur une année, avec des épisodes centrés sur les traditionnelles fêtes incontournables (Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin, Día De Los Muertos…). With Love s’impose ainsi comme une romance feel-good, entre déclarations enflammées et querelles familiales aux punchlines comiques. Parfait pour se changer les idées avec des intrigues sans prise de tête, en attendant le réveillon.

Nombre de saisons : 2

2 Nombre d’épisodes : 11

11 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : continuer à croire en l’amour et enchaîner les épisodes

17 décembre : Trois Noëls sur Netflix

Quoi de mieux qu’une série en costumes fantastique à voir en famille, pour ressentir la magie des fêtes de fin d’année ? Avec Trois Noëls, vous embarquerez ainsi aux côtés de quatre soeurs, qui fêtent le 25 décembre dans leur maison d’enfance, à trois périodes cruciales : l’adolescence, l’âge adulte et la fin de vie.

Préparez-vous donc à déterrer des drames et des secrets de famille bien enfouis dans cette série espagnole en seulement trois épisodes, qui nous rappelle parfois Les Filles du Docteur March. Cerise sur le gâteau de ces bons sentiments dégoulinants : le casting est 100% féminin, avec des personnages bien écrits, qui n’ont peur de rien.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 3

3 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : oublier vos propres secrets de famille et réviser votre espagnol

16 décembre : Merry Happy Whatever sur Netflix

Une sitcom à l’ancienne, agrémentée d’une sauce de Noël, ça vous dit ? C’est exactement ce que propose Merry Happy Whatever, comédie sans prétention avec Dennis Quaid (Le Jour d’après) et Ashley Tisdale (High School Musical). On y rencontre la famille Quinn, dirigée Don, un patriarche conservateur, qui a beaucoup de mal à accepter les prétendants de ses filles. Et lorsque sa petite dernière, Emily, lui présente son nouveau petit-ami, Matt, à l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est la catastrophe…

Seulement 8 épisodes, des gags simples, un casting plutôt solide et une histoire vue et revue : Merry Happy Whatever coche toutes les cases d’un divertissement de Noël à mettre en fond, le temps d’emballer les cadeaux de vos proches. Et parfois, on a simplement besoin de ça pour se réconforter, à quelques jours du 25 décembre.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 8

8 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : relativiser sur vos propres repas de famille et retrouver Ashley Tisdale, qui a bien grandi depuis High School Musical

15 décembre : Christmas Cookie Challenge sur Max

Un bon repas de fêtes de fin d’année ne serait jamais complet sans de petites gourmandises à se mettre sous la dent, pour terminer en beauté. Si vous manquez d’idées pour vos desserts de Noël, en 2024, pas de panique : la télé-réalité est là pour vous sauver, avec Christmas Cookie Challenge. Dans chaque saison de 7 épisodes, cinq pâtissiers s’affrontent pour créer les biscuits les plus originaux, face à des juges spécialisés impitoyables, le tout pour un prix de 10 000 dollars à la clé.

Décors de Noël en sucre, poupées russes en friandises, paysages enneigés en forme de cookies ou encore cadeaux comestibles : les participants ne manquent clairement pas de créativité pour nous épater, à grands renforts de chocolat, de caramel et de délices aux fruits. Attention cependant : vous risquez grandement d’avoir faim après avoir vu Christmas Cookie Challenge. À vos risques et périls.

Nombre de saisons : 8 (2 disponibles sur Max)

8 (2 disponibles sur Max) Nombre d’épisodes : 56 (14 disponibles sur Max)

56 (14 disponibles sur Max) Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : réveiller le pâtissier qui sommeille en vous et trouver des idées pour vos repas de fête

https://www.youtube.com/watch?v=je3LzmQvOwI

14 décembre : His Dark Materials : À la Croisée des mondes sur Max

La période de Noël est souvent l’occasion de découvrir des oeuvres magiques, qui nous laissent des étoiles plein les yeux, tout en nous offrant l’opportunité de retrouver notre âme d’enfant. His Dark Materials : À la Croisée des mondes entre parfaitement dans cette catégorie. Cette série, adaptée du best-seller littéraire de Philip Pullman, nous plonge ainsi dans un monde proche du nôtre… mais pas tout à fait. Les humains évoluent donc aux côtés d’un daemon, un compagnon animal qui reflète leur personnalité.

Lyra, une adolescente courageuse et impulsive, va alors se lancer dans une aventure dangereuse, révélant au passage de sombres projets… Plus profonde qu’elle n’en a l’air au premier abord, His Dark Materials mélange fantasy, concepts scientifiques et questionnements philosophiques, sans jamais oublier de les raconter à hauteur d’enfants. Une série familiale en trois saisons, qui bénéficie d’un casting exceptionnel, de Dafne Keen (Logan) à James McAvoy (Glass), en passant par Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Nombre de saisons : 3

3 Nombre d’épisodes : 23

23 Esprit de Noël : 🎄🎄

🎄🎄 Parfait pour : s’aventurer dans des paysages enneigés et avoir envie d’adopter un daemon

13 décembre : En verre et contre tous : spécial Noël sur Netflix

Vous aimez les décorations de Noël et vous avez toujours rêvé d’en découvrir les coulisses magiques ? Alors vous devriez adorer les quatre épisodes dédiés aux fêtes de fin d’année de l’émission En verre et contre tous. Parfaite pour débrancher son cerveau, cette télé-réalité met en scène cinq prestigieux artisans, spécialistes du soufflage de verre, qui devront s’affronter dans différentes épreuves.

Boules de Noël originales, repas de fête entièrement recréé pour l’occasion, cadeaux sous le pied du sapin… Tous les prétextes sont bons pour faire souffler un vent de magie sur notre fin d’année, grâce à des créations magnifiques, qui émerveilleront à coup sûr toute la famille. Cerise sur le gâteau : les épisodes ne durent que 30 minutes chacun, soit la durée parfaite pour déguster votre meilleure boisson chaude, en accompagnement.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 4

4 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : découvrir de nouvelles techniques artisanales et lâcher des « wahou » devant votre écran

12 décembre : Un soupçon de magie sur Netflix

Que serait la période de Noël sans une bonne dose de magie ? C’est exactement ce que nous propose cette série à l’ancienne, centrée sur une sorcière du nom de Cassandra, qui décide de s’installer dans une petite ville américaine pour y ouvrir sa boutique, remplie d’objets insolites. Elle va alors changer complètement la vie des habitants.

De la sorcellerie, des bons sentiments dégoulinants, des intrigues familiales… Un soupçon de magie sera idéale pour enchanter votre fin d’année, avec une cerise sur le gâteau : la présence au casting de James Denton, que l’on connaît bien pour son rôle de Mike Delfino dans Desperate Housewives. L’occasion de faire souffler un vent de nostalgie sur vos fêtes de Noël, tout en débranchant totalement votre cerveau, devant ce mélange improbable entre Charmed et Gilmore Girls.

Nombre de saisons : 5

5 Nombre d’épisodes : 58

58 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : dévorer des intrigues improbables à l’eau de rose et retrouver Mike Delfino

11 décembre : Rêves Productions sur Disney+

À la période de Noël, les classiques du studio Pixar constituent toujours des valeurs sûres, que l’on ne se lasse jamais de redécouvrir. Mais si vous souhaitez savourer une nouvelle pépite, nous avons une bonne nouvelle pour vous : cette année, le monde de Vice-Versa se décline en série avec Rêves Productions. Après avoir parcouru l’univers des émotions, ces quatre petits épisodes nous proposent ainsi de plonger dans l’usine à rêves de Riley.

Ici, les stars sont des licornes à la chevelure arc-en-ciel et les metteurs en scène possèdent encore plus d’ego que ceux d’Hollywood. C’est dans cet environnement implacable que la réalisatrice Paula Persimmon va devoir s’associer au vaniteux Xeni, pour espérer tutoyer à nouveau les sommets. Conçue sous forme de faux documentaire, Rêves Productions prouve une nouvelle fois le savoir-faire du studio Pixar, dans un format plus court, que l’on picore avec joie en attendant Noël.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 4

4 Esprit de Noël : 🎄🎄

🎄🎄 Parfait pour : celles et ceux qui ne se souviennent jamais de leurs rêves au réveil

10 décembre : Anne with an E sur Netflix

Pour Noël, on a besoin de réconfort. Alors, pour Noël, on a besoin d’Anne. Quand cette jeune orpheline rejoint la fratrie Cuthbert, elle les bouscule par son intensité dramatique : sa joie de vivre hors du commun passe ainsi régulièrement à un chagrin tout aussi débordant.

Il lui faut de grands mots pour de grandes idées. On se prend également au charme de la petite ville canadienne d’Avonlea, dans Anne with an E, où la nature se pare souvent d’une magnifique neige en hiver.

Nombre de saisons : 3

3 Nombre d’épisodes : 27

27 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : celles et ceux qui aiment la littérature, les séries historiques et les héroïnes attachantes

9 décembre : Black Doves sur Netflix

Vous pensez avoir tout vu en matière de séries de Noël ? Alors, vous n’avez clairement pas encore découvert la magie de Black Doves. La traditionnelle production de Noël annuelle de Netflix change ainsi d’air pour quitter les comédies romantiques et entrer dans un genre bien plus palpitant : celui des thrillers d’espionnage. On y retrouve deux comédiens absolument géniaux : Keira Knightley (Orgueil et Préjugés) et Ben Whishaw (James Bond).

Ce duo inattendu se transforme ainsi en agents aux secrets bien gardés, qui se lancent dans une quête de vengeance sans pitié, à la période de Noël. Pendant 6 épisodes, Black Doves oscille ainsi entre retournements de situation improbables et répliques sarcastiques dont seuls les Anglais ont le secret. Et bonne nouvelle : une saison 2 est déjà en préparation.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 6

6 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les amateurs d’humour anglais décalé et les fans d’espionnage

8 décembre : Only Murders in the Building sur Disney+

Ce n’est pas pour rien si l’on parle désormais d’un genre littéraire entier nommé le « cosy mystery », peuplé de personnages britanniques à l’humour coloré, résolvant des énigmes policières à leurs heures perdues. Only Murders in the Building entre parfaitement dans cette catégorie, version séries à déguster au coin du feu, bien enroulé dans un plaid. On y suit trois inconnus, fans de podcasts true crime, qui vont décider de s’associer pour enquêter sur la mort de… leur propre voisin.

Conçue comme un jeu de piste géant, façon Cluedo, cette série repose avant tout sur un trio savoureux, incarné par par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, qui se complètent à merveille pendant 4 saisons. Entre humour absurde, comédie musicale déjantée et twists à chaque coin de rue, Only Murders in the Building est ainsi une série hivernale délicieusement cosy, parfaite pour se creuser les méninges grâce à de tout petits épisodes de 30 minutes. Et cerise sur le gâteau : Meryl Streep rejoint même la fête dès la saison 3, dans un rôle absolument adorable.

Nombre de saisons : 4

4 Nombre d’épisodes : 40

40 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : tester vos talents d’enquêteurs et découvrir Selena Gomez sous un nouveau jour

7 décembre : This is Us sur Prime Video

Des histoires de famille dramatiques, des relations amoureuses intenses, des moments de larmes réparateurs, des traditions annuelles… This is Us rassemble clairement tout ce dont nous avons besoin à la période de Noël, et plus encore. Centrées sur les destins croisés de plusieurs personnages, comme un couple qui s’apprête à avoir des enfants, un acteur en plein burn-out ou un quarantenaire qui vient tout juste de rencontrer son père biologique, ces 6 saisons vous offriront le cocon bienveillant dont vous rêvez, en cette fin d’année.

Attention tout de même : il faudra sortir les mouchoirs pour dévorer This is Us, qui aborde également des thématiques difficiles comme le racisme, la grossophobie, l’avortement ou la santé mentale. Mais la série est si douce, qu’elle agit comme un baume sur notre âme cabossée par la vie, nous accompagnant discrètement pour toujours. Et il y a des épisodes spéciaux autour de Noël et de Thanksgiving, donc ça compte.

Nombre de saisons : 6

6 Nombre d’épisodes : 106

106 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : pleurer à chaudes larmes et détester les cocotte-minute pour toujours

6 décembre : Home for Christmas sur Netflix

Si vous êtes célibataire, vous avez malheureusement et probablement déjà subi une pression sociale à vous mettre en couple à tout prix. Home for Christmas part de ces injonctions avec l’histoire de Johanne, une trentenaire pétillante. Son métier d’infirmière la comble en tous points, ses relations sont au beau fixe… Bref, tout va bien dans sa vie, à l’exception des questions insistantes de ses parents à propos d’un éventuel petit ami.

Johanne va donc leur mentir : oui, bien sûr, elle est en couple, et l’heureux élu sera même de la partie pour Noël. Elle a ainsi 24 jours pour trouver un prétendant digne de ce nom. Moderne et décomplexée, Home for Christmas fait un bien fou au moral, en s’éloignant des habituelles fictions de Noël si formatées. Et si vous préférez une atmosphère plus ensoleillée, vous pouvez également jeter un œil à son adaptation italienne, Je déteste Noël.

Nombre de saisons : 2

2 Nombre d’épisodes : 12

12 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : voyager en Norvège et enfin arrêter de questionner vos proches célibataires

5 décembre : Polar Park sur Max

Et si vous faisiez un tour à Mouthe, le village le plus froid de France ? C’est précisément ce que vous proposent les 6 épisodes de Polar Park, une sorte de Twin Peaks à la française (oui, on ose la comparaison). Dans ce thriller totalement déjanté, l’excellent Jean-Paul Rouve (Les Tuche, Le Consentement) incarne ainsi David Rousseau, un écrivain en panne d’inspiration.

Lorsqu’il retourne à Mouthe, son village d’enfance, il embarque sur les traces d’un serial killer, aux côtés d’un gendarme très terre-à-terre. Polar Park nous plonge dans une ambiance enneigée inquiétante, à l’humour absolument délicieux. Dans cette série singulière, on soupçonne donc les bibliothécaires de tuer ceux qui rendent leurs livres en retard, on boit de l’absinthe avec des moines et on suit la fumée des fraises, entre deux fous rires. Une valeur sûre pour s’offrir quelques frissons avant Noël.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 6

6 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : les nostalgiques de Twin Peaks et les amateurs d’absinthe

4 décembre : Tempête de Noël sur Netflix

Si vous avez l’habitude de voyager en transports en commun, quel que soit le moyen choisi, vous avez forcément une peur : celle de rester coincé à la case départ, entouré de parfaits inconnus. Il s’agit justement du pitch de Tempête de Noël, qui raconte les destins entrecroisés d’individus, réunis malgré eux dans un aéroport, seulement quelques heures avant les fêtes de fin d’année.

Cette série norvégienne emprunte ainsi beaucoup au charme de Love Actually pour dérouler son récit choral, servi par l’écriture toujours fine de Per-Olav Sørensen, déjà derrière la géniale Home for Christmas. Questionnements existentiels, coups de foudre amoureux et retrouvailles inattendues sont évidemment au programme de Tempête de Noël, dont la narration est prévisible, mais surtout profondément humaine.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 6

6 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les grands voyageurs et les fans de Love Actually

3 décembre : Hawkeye sur Disney+

Et oui, même les super-héros ont le droit de fêter Noël. C’est tout l’enjeu de la série Hawkeye, dédiée à ce membre très important de l’équipe des Avengers. Alors qu’il s’apprête à célébrer les fêtes de fin d’année avec sa famille, Clint Barton doit alors reprendre du service pour prêter main forte à Kate Bishop, jeune archère et justicière en herbe.

Plus légère, familiale et drôle que les autres productions du studio Marvel, Hawkeye nous propose donc une bonne dose d’action, agrémentée de sapins et de guirlandes colorées. Cerise sur le gâteau : la série est incarnée par deux comédiens géniaux : Jeremy Renner (Avengers) et Hailee Steinfeld (Arcane, Dickinson). Qui a dit que les super-héros manquaient d’autodérision et de magie de Noël ?

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 6

6 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les amateurs de tir à l’arc et les fans en manque d’Arcane

2 décembre : Smiley sur Netflix

Et si une simple erreur de téléphone changeait votre vie ? C’est justement toute l’histoire d’Alex, un jeune barman, qui rencontre par hasard Bruno, un architecte cinéphile. Véritable incarnation de l’expression « les opposés s’attirent », ces deux tourtereaux vont finir par se découvrir un intérêt amoureux inattendu. Jusque-là, vous vous demandez peut-être ce que fait cette énième romance dans ce calendrier de l’avent.

Et bien, Smiley se déroule évidemment à la période de Noël. Cette série s’impose ainsi comme une petite douceur gay espagnole, qui décrit avec une grande justesse les relations humaines et célèbre l’importance de la représentation queer sous toutes ses formes. Que demander de plus ?

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 8

8 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : découvrir les muscles de Carlos Cuevas et le sourire de Miki Esparbé dans les rues de Barcelone

1er décembre : Dash & Lily sur Netflix

Quoi de mieux, pour commencer le mois de décembre, qu’une romance doudou se déroulant pile pendant les fêtes de fin d’année ? Alors, préparez votre meilleur chocolat chaud et votre plaid pour découvrir l’histoire de Dash, un jeune homme complètement blasé par Noël. Par l’intermédiaire d’un carnet rouge, caché dans les rayons d’une librairie, il rencontre Lily, totalement fan de cette période magique. Ensemble, ils vont relever des défis farfelus, qui vont évidemment les mener à l’amour. Austin Abrams (Euphoria, This is Us) et Midori Francis (Grey’s Anatomy) incarnent ainsi ce couple adorable, aussi doux qu’une guimauve. Conçue sous forme de jeu de piste, Dash & Lily sera donc parfaite pour glisser doucement vers Noël.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 8

8 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les fans de carnets et de listes, ou les ronchons de Noël

La suite de notre calendrier est à découvrir demain dans cet article, et jusqu’au 24 décembre.

