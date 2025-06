Lecture Zen Résumer l'article

Le coach sportif de David Corenswet a dévoilé le régime et l’entraînement suivis par l’acteur pour devenir Superman. Au menu : 4 500 calories par jour et de la fonte à n’en plus finir.

On ne devient pas Superman en se tournant les pouces ou en mangeant des chips devant Netflix. Pour prendre la suite de Henry Cavill et se métamorphoser en homme d’acier dans le film Superman de James Gunn, David Corenswet a dû se plier à une routine drastique — entraînement, régime, sommeil, relaxation. « Tout est une pièce du puzzle. Vous en retirez une seule et rien ne marche », explique Paolo Mascitti, coach personnel de l’acteur, dans les colonnes de Business Insider le 31 mai 2025.

Pour enfiler le costume de Superman, David Corenswet a dû prendre 18 kilos de masse musculaire, avec l’objectif d’être massif, plutôt que dessiné. Il devait ainsi ressembler à un fermier costaud plutôt qu’à un bodybuilder. David Corenswet s’est plié à l’exercice à partir de juillet 2023, avec des semaines intensives composées de cinq à six entraînements, et un peu moins quand le tournage a débuté en mars 2024.

Superman. // Source : Warner Bros.

Ce qu’a dû subir David Corenswet pour devenir Superman

Son entraînement s’articulait autour de la méthode « push-pull-legs », c’est-à-dire des cycles de trois jours construits de la manière suivante : exercices de poussée le jour 1 (exemple : développé couché), exercices de tirage le jour 2 (exemple : tractions) et les jambes le jour 3. Ils étaient complétés par des mouvements polyarticulaires et d’isolation. Le nombre de répétitions variait de six à douze, avec des pointes allant de quinze à vingt pour viser l’échec avec les derniers mouvements. Paolo Mascitti a par ailleurs appliqué le principe de la surcharge progressive : concrètement, David Corenswet portait des charges de plus en plus lourdes et de plus en plus longtemps.

Le travail à la salle n’est bien évidemment qu’une partie de l’équation. Le régime alimentaire est tout aussi, voire plus, important. Vous voulez devenir Superman ? Alors il va falloir manger… Pour se forger un physique impressionnant, David Corenswet a ingurgité jusqu’à 4 500 calories par jour (soit quasiment le double de l’apport moyen) — un volume ramené à 3 500 calories avant le tournage, pour sécher un peu. Avec la répartition suivante : 50 % de glucide, 30 % de protéine et 20 % de lipide.

Au petit déjeuner, David Corenswet mangeait six blancs d’œuf, deux jaunes, 1,5 à 2 tasses de flocons d’avoine, quelques baies, du yaourt grec avec des amandes et un shaker de protéine. Il y avait sept repas en tout, essentiellement composés de poulet, de poisson blanc, de riz, de légumes, de patates douces, d’huile d’olive ou encore d’avocats. Pour se donner du baume au cœur, David Corenswet s’autorisait des céréales (sa « kryptonite » selon Paolo Mascitti), du pain perdu et des gaufres.

À titre de comparaison, Henry Cavill n’a pas chômé non plus : régime de 5 000 calories, huit repas par jour, des entraînements de 2h30 (quatre à cinq fois par semaine) avec du CrossFit et du bodybuilding… Bref, il faut souffrir pour être beau Superman.

Pour aller plus loin Le nouveau film Superman boycotté par des fans de Zack Snyder ? James Gunn ironise

Superman Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama