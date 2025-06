Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Supergiant Games annonce la sortie du troisième gros patch de Hades 2. Et évoque la fin prochaine de l’accès anticipé.

C’est un signal qui aurait presque pu passer inaperçu dans les dernières notes de mise à jour de Hades 2, tant celles-ci sont denses. Mais c’est une indication encourageante pour la suite du développement du jeu vidéo. En effet, le studio Supergiant Games a suggéré le 17 juin 2025 la fin prochaine de l’accès anticipé, signe que la version finale du titre n’est plus si loin.

« Alors que nous achevons notre phase d’accès anticipé, notre objectif reste de nous assurer que nous avons créé notre jeu le plus grand, le plus rejouable et le plus riche en fonctionnalités à ce jour, et — plus important encore — un digne successeur du jeu Hades original », écrit l’équipe, dans une rubrique intitulée « en route vers la v1.0 ! »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pas encore de date de lancement de la v1.0

Cette perspective d’une fin de développement de Hades 2 a été donnée alors que le jeu vient de recevoir sa troisième grande mise à jour depuis le lancement de cet accès anticipé. Intitulée The Unseen Update, elle inclut de nouvelles formes pour chaque arme utilisée par Mélinoé, avec un gameplay dédié, mais également des variantes des boss.

De fait, Hades 2 approche donc de sa forme finale. Reste que le jeu s’avérait déjà très dense dès son lancement en accès anticipé il y a plus d’un an. Depuis lors, son contenu n’a cessé d’être étoffé au fil des mises à jour, dont l’Olympic Update en octobre 2024et la Warsong Update en février 2025 — et maintenant avec l’Unseen Update.

Supergiant Games dit ignorer quand Hades 2 en version 1.0 sortira, mais le studio l’assure : l’équipe est entrée « dans la phase finale du développement d’Hades II, qui consiste à ajouter la véritable fin de l’histoire ». D’ici là, « cela signifie que certains des travaux les plus importants sont encore à venir » avant d’avoir « l’expérience complète du jeu ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama