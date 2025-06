Lecture Zen Résumer l'article

La série avec Arnold Schwarzenegger revient pour une deuxième saison, toujours bourrée d’action, sur Netflix. Dans Fubar, le célèbre acteur hollywoodien est ainsi entouré d’un casting de stars, que vous avez déjà croisées plusieurs fois, sur le petit comme sur le grand écran.

Il s’agit probablement de la série la plus explosive, la plus classique, la plus bête et la plus efficace à la fois du catalogue de Netflix : Fubar reprend du service pour une saison 2, disponible depuis le 12 juin 2025.

Deux ans après les premiers épisodes, qui nous avaient étonnamment convaincus, Schwarzy reprend ainsi son rôle d’agent secret, pour de nouvelles aventures aux quatre coins du monde. Et il n’est toujours pas seul, puisqu’il est accompagné d’acteurs et d’actrices que vous connaissez déjà très bien.

Arnold Schwarzenegger (Luke Brunner)

Doit-on vraiment présenter le roi du cinéma d’action ? De Terminator à Predator en passant par Total Recall ou Expendables, Arnold Schwarzenegger a ainsi régné sur le genre, entre deux excursions dans le domaine de la politique. Fubar est devenue la toute première série de sa longue carrière.

Arnold Schwarzenegger dans Fubar. // Source : Christos Kalohoridis/Netflix

Monica Barbaro (Emma Brunner)

Avant d’apparaître dans Top Gun: Maverick, en 2022, Monica Barbaro a surtout maintes fois prouvé son talent à la télévision. Aussi à l’aise dans des drames satiriques à la UnREAL, dans des séries d’action classiques façon Hawaii 5-0 que dans des comédies musicales comme Crazy Ex-Girlfriend, l’actrice américaine a enfin trouvé un rôle de premier plan, amplement mérité, avec Fubar.

Monica Barbaro dans Fubar. // Source : Christos Kalohoridis/Netflix

Carrie-Anne Moss (Greta Nelso)

Il s’agit de LA grande surprise de la saison 2 de Fubar : l’arrivée de Carrie-Anne Moss au casting. Sauf si vous avez vécu dans une grotte pendant ces dernières décennies, vous n’avez pas pu passer à côté de la géniale actrice canadienne, grâce à son rôle marquant de Trinity dans la saga Matrix.

Depuis, Carrie-Anne Moss a continué à prouver son talent à la télévision, dans des séries aussi diverses que Jessica Jones ou The Acolyte.

Carrie-Anne Moss dans Fubar. // Source : Christos Kalohoridis/Netflix

Travis Van Winkle (Aldon)

Au début de sa carrière, Travis Van Winkle a d’abord multiplié les petits rôles dans toutes les séries cultes du début des années 2000, de Newport Beach à Malcolm en passant par Veronica Mars.

Il a ensuite été vraiment révélé grâce à The Last Ship, production de SF dans laquelle il tenait l’un des rôles principaux. Récemment, on a également pu le croiser dans You, sur Netflix.

Travis Van Winkle dans Fubar. // Source : Christos Kalohoridis/Netflix

Fortune Feimster (Ruth)

Avant d’incarner l’un des meilleurs personnages de Fubar, Fortune Feimster était surtout connue pour son travail d’humoriste et pour son apparition dans de nombreuses sitcoms. Elle a ainsi tenu le rôle de Collette pendant deux saisons de The Mindy Project, avant de rejoindre le casting de The L Word : Generation Q, le reboot de la série culte.

Aux États-Unis, cette comédienne grosse et lesbienne est l’une des voix les plus engagées de la communauté LGBTQIA+, comptant aussi plusieurs participations à l’émission Ru Paul’s Drag Race à son actif.

Fortune Feimster dans Fubar. // Source : Netflix

