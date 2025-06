Lecture Zen Résumer l'article

Après un développement chaotique et de multiples polémiques, le prochain titre du studio Bungie est reporté à une date inconnue. Prévu à l’origine pour septembre 2025, Marathon préfère se retirer pour le moment des radars.

Le report était prévisible et son annonce attendue. Bungie confirme, via un communiqué paru sur son site le 17 juin 2025, que son prochain titre, Marathon, autrefois prévu pour le 23 septembre prochain, est repoussé à une date indéterminée. « Nous profitons de ce temps pour donner à l’équipe les moyens de créer l’expérience intense et stimulante qui caractérise un titre comme Marathon. Cela implique d’approfondir la relation entre les développeurs et […] nos joueurs. » Bungie promet de donner des nouvelles du développement d’ici à cet automne, visiblement encore confiant.

Il y a quelques jours à peine pourtant, Hermen Hulst, PDG de PlayStation Studios, s’était montré serein quant à Marathon. Il assurait que l’échec retentissant de Concord ne serait pas réitéré, et s’avérait très enthousiaste à quelques mois de la sortie du jeu. Toujours selon le communiqué de Bungie, les priorités du studio sont maintenant d’améliorer le gameplay et l’IA, de repenser l’univers de Marathon, notamment les récits environnementaux, et de renforcer l’expérience sociale du titre.



Les accusations de plagiat de l’artiste Fern Hook (AntiReal) // Source : Capture Bluesky

Un Marathon à bout de souffle

Le fait est que les récents propos de Hermen Hulst ressemblent davantage à du damage control qu’à un vrai communiqué. Car, depuis quelques mois, le titre multijoueur de Bungie est dans la tourmente. En mai 2025, l’artiste indépendante Fern Hook a constaté que plusieurs éléments visuels issus de son travail sont présents dans certaines captures de Marathon. Bungie a admis que les éléments en question ont été ajoutés au jeu sans son autorisation. Dans la foulée, rappelle Gamekult, un ancien développeur de l’équipe a publié (puis supprimé) un message sur le réseau social Bluesky, affirmant que la direction de Marathon était « toxique et humiliante ».

Personne, à commencer par les principaux intéressés, ne s’étonne donc du report du jeu, que ce soit pour des raisons créatives ou commerciales. Pour rappel, Marathon est un jeu de tir à la première personne en multijoueur et en ligne, développé par Bungie, le studio à l’origine des sagas Halo et Destiny, maintenant propriété de Sony. Le jeu mise sur une esthétique néon futuriste et se passe dans le même univers que Marathon, un ancien jeu de Bungie sorti en 1994 sur Macintosh.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama