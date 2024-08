Lecture Zen Résumer l'article

Le père d’Alicent Hightower a été absent une bonne partie de la saison 2 de House of the Dragon. Mais où se trouve-t-il exactement ?

Il s’agit de l’un des personnages les plus machiavéliques et manipulateurs de House of the Dragon : Otto Hightower, le père d’Alicent, n’a clairement pas une influence positive auprès des siens, ni auprès des Targaryen. Mais depuis l’épisode 3 de la saison 2, la Main du roi Viserys I, puis de Aegon II, a été démis de ses fonctions et n’a plus jamais été revu. Jusqu’au grand final, l’épisode 8, diffusé ce 5 août 2024 sur Max.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2, et particulièrement sur l’épisode 8 de House of the Dragon.

Et si Otto était toujours là, depuis tout ce temps ?

Les questionnements d’Alicent (et les nôtres) ont enfin reçu une réponse : Otto est vivant, alors qu’il était aux abonnés absents pendant une bonne partie de cette saison 2 de House of the Dragon. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour autant. Le final nous permet ainsi d’apercevoir sa nouvelle demeure : une cellule de prison, peu accueillante.

Otto, en mauvaise posture. // Source : HBO

On ignore qui le retient captif, mais plusieurs théories peuvent expliquer cet emprisonnement, d’autant que ce ne sont pas les ennemis potentiels qui manquent. Côté localisation, la piste du Donjon Rouge pourrait être envisagée. Il s’agit de la prison la plus connue de Westeros, mais cela voudrait dire qu’Otto était là pendant tout ce temps, au nez (mais pas à la barbe) d’Alicent et d’Aemond, qui désirait le nommer de nouveau Main du roi.

Une vengeance, une manœuvre politique, ou les deux ?

Du côté des coupables, on peut parier sur Larys Fort, qui a développé une rivalité avec Otto durant toute cette saison 2. Larys a ainsi manipulé Aegon pour qu’il destitue Otto de ses fonctions royales. Puis, il a espéré devenir la nouvelle Main du roi avec Aemond, avant que ce dernier ne lui demande de faire revenir Otto.

Mysaria est une autre candidate potentielle à cet enlèvement : elle déteste Otto, puisque ce dernier a littéralement brûlé sa maison, la poussant à fuir Port-Réal. Elle qui connaît tous les secrets de Westeros possède à la fois le mobile et les moyens de détenir Otto en catimini.

Larys est-il le coupable ? // Source : HBO

Le kidnapping d’Otto pourrait également venir d’une autre région, le Bief, et particulièrement du Mielbois et de la maison des Essaims. C’est dans ce secteur qu’Otto a été aperçu pour la dernière fois, et dans la saison 1, Lyman des Essaims est brutalement assassiné par Criston Cole, alors qu’il suggère que Rhaenyra pourrait monter sur le trône. Cela pourrait donc être une simple histoire de vengeance et de manœuvres politiques.

À noter que dans les livres, Feu & Sang, Otto n’est jamais retenu prisonnier : ce parti pris narratif est inédit à la série. La saison 3 de House of the Dragon devra donc clarifier la suite de son destin.

