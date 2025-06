Lecture Zen Résumer l'article

Actuellement en pleine promotion de 28 ans plus tard, Alex Garland a évoqué sa passion pour Elden Ring, dont il se chargera de l’adaptation en film. Il en est déjà à sa septième partie.

Il va y avoir un film Elden Ring, adapté du chef-d’œuvre de FromSoftware paru en 2022. Il sera réalisé par Alex Garland, scénariste émérite et qui est déjà passé derrière la caméra avec réussite (Ex machina, Civil War). Et si certains doutent encore de la pertinence d’un tel projet, les récents propos d’Alex Garland sauront peut-être les convaincre. Car, de toute évidence, il est passionné d’Elden Ring.

Actuellement en pleine promotion du film 28 ans plus tard, dont il a écrit l’histoire en compagnie de Danny Boyle, Alex Garland est passé par les micros du média IGN. Notre confrère n’a pas pu s’empêcher de poser une question sur le film Elden Ring. Bien essayé, car l’intéressé a tout de suite répondu : « Je ne vais rien dire à son propos », indique-t-il dans une publication d’IGN sur X le 18 juin. Il s’est toutefois étendu sur son rapport au RPG — le jeu, cette fois — connu pour son exigence.

Malenia dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

7 parties sur Elden Ring ? C’est plus que beaucoup de gens

« J’en suis à ma septième partie sur ce jeu. J’ai gagné des niveaux, j’ai beaucoup de ressources, j’ai une épée très cool, et ce genre de trucs, et je me lance contre eux [les boss] encore, et encore, et encore. C’est une technique que j’ai apprise avec les Dark Souls. Ce n’est pas une question de devenir meilleur. C’est plus comme la théorie du singe et de la machine à écrire. Vous enchainez et, peut-être, un jour, ils meurent », confie Alex Garland sur son rapport à Elden Ring. On apprend donc qu’il adore les jeux de FromSoftware (il cite Dark Souls) et qu’il est capable de faire preuve de beaucoup de résilience pour triompher. C’est la signification de la théorie qu’il cite : donnez un temps infini à un singe sur une machine à écrire et il finira par écrire des vrais textes, y compris ceux de William Shakespeare.

Le boss qu’il trouve le plus dur ? Sans surprise, il s’agit de Malenia, qui se régénère quand elle met des coups et dispose d’un enchaînement capable de tuer en un seul coup. Elle est à l’origine de Let Me Solo Her, véritable héros de la communauté.

En revanche, Alex Garland a trouvé Radahn simple, alors qu’il a flanqué des cauchemars à nombre de joueuses et de joueurs : « Radahn est vraiment simple. Je trouve que Radahn est simple car il suffit de faire apparaître tous les alliés. Ils vont aller l’attaquer et vous n’aurez plus qu’à terminer le travail. » Si jamais vous n’arrivez pas à le battre, Alex Garland a donc quelques conseils à vous donner.

En tout cas, on peut dire qu’Alex Garland est en train de bien étudier avant de se lancer dans la réalisation. Avec sept parties et on-ne-sait-combien d’heures de jeu à son actif, il doit bien connaître l’univers qu’il s’apprête à adapter. C’est une excellente nouvelle, sachant que se lancer dans un film Elden Ring n’est pas la tâche la plus simple qui soit.

